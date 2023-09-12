Добрая традиция: более 5 000 человек посетили ярмарку «Ясная золотая осень» на Ижевском ипподроме

Фото: Мария Бакланова

Если вы не были на фестивале фермерских продуктов «Ясная золотая осень» в Ижевске, то вы много пропустили! Ведь столько вкусного и необычного можно было попробовать и купить в этот день на Ижевском ипподроме.

Осенний фестиваль фермерских продуктов посетили более 5 тысяч человек. Фото: Маша Бакланова.

Это уже вторая по счету ярмарка сельскохозяйственных товаров от фермеров и производителей нашей республики, которую организовали газета «ЯСНО!», Министерство сельского хозяйства Удмуртии и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Удмуртии. Напомним, что первая состоялась весной, а 9 сентября прошла осенняя, урожайная. Рассказываем об этом подробнее.

Что можно было купить на ярмарке?

Ярмарка «Ясная золотая осень». Фото: Маша Бакланова.

Все, что душе угодно! Свежие осенние овощи и ягоды, молочные продукты, соленья и заготовки, мясо, колбасы, сало, копченую и свежую рыбу, медовуху, напитки на основе чайного гриба, свежий мед и многое другое. Ассортимент такой, что глаза разбегались. Покупатели тут же могли попробовать продукты на вкус и решить, что же они увезут домой. Например, необычную на вкус намазку на хлеб – луковый мармелад или моцареллу с пряными травами, сладкую фруктовую пастилу или крем-мед, настоящую тушенку и нежнейшее сало.

На ярмарке были представлены самые разнообразные товары. Фото: Маша Бакланова.

Также на ярмарке можно было приобрести изделия ручной работы из войлока, интересные прихватки и фартуки, одежду, пластмассовые изделия, плетеные корзины, стильные товары и украшения для интерьера, инструменты для дачи. Некоторые покупатели специально приезжали на ярмарку за рассадой цветов и саженцами различных плодовых деревьев.

Фермеры предлагали покупателям попробовать их новинки. Фото: Маша Бакланова.

«Как только я узнала об этой ярмарке, сразу наметила себе план: обязательно купить молодую яблоньку. В прошлый раз приезжала за рассадой цветов – до сих пор радуют меня на даче. А еще я не удержалась и купила себе несколько кусочков разного вида сыра. Как хорошо, что дают все попробовать, – приобрела только самые необычные», – рассказала Алевтина Григорьевна, одна из покупательниц ярмарки.

Особой популярность пользовались у покупателей сезонные овощи и саженцы. Фото: Маша Бакланова.

Ярмарка «Ясная золотая осень» – это отличное времяпрепровождение для покупателей, а для местных фермеров и производителей – шанс презентовать свой товар и привлечь новых клиентов. Они с удовольствием угощали гостей ярмарки и рассказывали о своих продуктах.

Дегустация товаров ярмарки. Фото: Маша Бакланова.

«У нас было столько покупателей, что уже к обеду все-все раскупили. Надо было больше привозить!» – сообщила одна из фермеров.

Дегустация товаров ярмарки. Фото: Маша Бакланова.

Насыщенная программа: скачки, хоббихорсинг и возможность выиграть отличные призы

По словам Михаила Юдина, министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, эта ярмарка стала важным событием не только для сохранения традиций и культуры, но и еще одним способом развития сельского хозяйства и местной экономики.

Свежий мед и продукты пчеловодства были представлены на ярмарке «Ясная золотая осень». Фото: Маша Бакланова.

«Ярмарка – это место, где все желающие могут насладиться вкусными и свежими продуктами, поучаствовать в интересных активностях и насладиться атмосферой сельской жизни», – подчеркнул министр, открывая ярмарку.

Скачки на Ижевском ипподроме. Фото: Маша Бакланова.

Кстати, о развлекательной программе на ярмарке. Были скачки, показательные выступления по вольтижировке и конкуру, выступления пони и рубка шашкой с коня, а еще удивительный хоббихорсинг.

Показательные выступления по хоббихорсингу. Фото: Маша Бакланова.

Также на ярмарке прошли розыгрыши призов от Ассоциации фермеров Удмуртии и Центра компетенций. Еще один розыгрыш, уже ставший традиционным, провела газета «ЯСНО!» вместе с партнерами. Екатерина Крестьянинова, которая уже не первый раз приходит на ярмарку, выиграла обеденный стол и четыре табурета к нему от компании «Уютная мебель».

На ярмарке можно было выиграть призы. Фото: Маша Бакланова.

«Сюда специально пришла за колбаской и рыбкой. А овощи здесь какие! Их очень много. Также купила чак-чак ручной работы. Решила попытать счастья в розыгрыше и – ура! – стол мой», – сообщила Екатерина.

Победительница розыгрыша от газеты «ЯСНО!». Фото: Маша Бакланова.

Обувной шкаф «Айрон» из пяти секций от компании «Айроннори» достался Анне Гарантиной.

«Я очень рада такому неожиданному сюрпризу. Круто! Я первый раз на такой ярмарке. Успела купить себе платье, а тут еще и такой шикарный подарок. Спасибо!» – поблагодарила Анна.

Победительница розыгрыша от газеты «ЯСНО!». Фото: Маша Бакланова.

Сертификат в 3000 рублей на покупки в фирменном магазине «Радиан» разыграли в группе газеты «ЯСНО!» ВКонтакте.

Все участники фестиваля надеются, что эта ярмарка станет доброй традицией и визитной карточкой нашего города!

Никто не ушел с ярмарки «Ясная золотая осень» без покупок! Фото: Маша Бакланова.

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На ярмарке «Ясная золотая осень» каждый мог попробовать что-то новенькое. Фото: Маша Бакланова.

Партнеры ярмарки

Разнообразие товаров на ярмарке. Фото: Маша Бакланова.

Партнеры ярмарки «ЯСНО!» на осеннем фестивале:

Ижевский завод «Радиан» – производитель изделий из пластмассы для дома и сада.

«Архона» – розничная сеть отделов колбас и мясных деликатесов.

Никто не ушел голодным! Фото Маша Бакланова.

«Кинпласт» – один из ведущих производителей поликарбоната на российском рынке.

«Уютная мебель» – магазин мебели, дверей и техники с 10-летним опытом на рынке Ижевска.

«Айроннори» – обувные шкафы и прихожие «Айрон».

Товары для дома также продавались на ярмарке. Фото: Маша Бакланова.

Организаторы ярмарки

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Ижевская газета «ЯСНО!»

Государственная заводская конюшня «Удмуртская» с ипподромом

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Удмуртской Республике

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