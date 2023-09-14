Как найти потерявшуюся собаку в Ижевске

С помощью чего можно найти пропавшую собаку
Фото: Диля Ахмадишина
Потеря домашнего животного – это всегда стресс и паника. В таких случаях важно действовать быстро, а еще лучше, чтобы у вашей кошки или собаки имелся специальный чип или любое другое отслеживающее устройство.
«КП – Ижевск» узнала у ветеринарного врача Владимира Гладкова, что нужно делать, если ваш четвероногий друг потерялся, и какими устройствами могут воспользоваться жители Удмуртии.
«Мы жили в частном доме примерно в начале нулевых. У нас во дворе жила дворняжка Жучка, она была похожа на добермана», – поделилась наша читательница Софья Нанамина.
Однажды ночью она убежала. Ее искали по всему городу, расклеивали объявления, но ничего не помогло. Обнаружили ее несколько дней спустя.
«Мы нашли нашу Жучку в кустах недалеко от дома уже мертвой. Ее сбила машина, и кто-то кинул ее в кусты, несмотря на то, что у собаки был ошейник. Да, без бирки, но все равно», – рассказала Софья.
Ветеринарный врач Владимир Гладков отметил, что проблема исчезновения и гибели домашних животных была особенно распространена в конце 90-х – начале нулевых.
«Тогда многие переезжали в города, а собак и кошек по привычке отпускали гулять на улицу. Про чипы или банальные бирки с номером телефона хозяина никто не думал. Животные часто терялись, пугались городского шума, выбегали на дороги, где их сбивали неосторожные водители», – рассказал ветеринар.
В начале нулевых единственным способом найти потерявшееся животное была, по сути, только расклейка объявлений. Ближе к 2010-му в моду для домашних животных в России вошли бирки на ошейник. Однако покупая подобный аксессуар, далеко не все владельцы животных их заполняли, потому искали по старинке – с помощью объявлений.
Сейчас благодаря современным технологиям, на рынке существует множество товаров для животных – игрушки, ошейники, поводки. Но что из этого многообразия действительно эффективно?
«Никто не застрахован от того, что животное могут выпасть из окна, сорваться с поводка во время прогулки или просто убежать. Задумываться о таких ситуациях нужно сразу, как только вы берете в дом то или иное животное», – рекомендует Владимир Гладков.
Микрочип
По словам ветеринара, беря животное в дом, в первую очередь стоит задуматься о чипировании. Благо эту процедуру сейчас уже делают в любой хорошей ветеринарной клинике.
«Чипировать можно уже с трех месяцев. Примерно в этом возрасте большинство берут в дом котят или щенят. Потому при первом ветеринарном осмотре вам могут предложить провести подобную процедуру. Во время чипирования под кожу животного внедряют микрочип с уникальным идентификационным номером. Таким образом, если потеряшку найдут посторонние люди, ветеринар или приют смогут сканировать микрочип и связаться с хозяином», – добавил эксперт.
Адресник с биркой
Ошейник с биркой и контактной информацией о владельце – старый и проверенный метод. Купить такой набор можно на маркетплейсах или в обычных магазинах зоотоваров по цене от 100 рублей и выше.
Многие выбирают медальоны-бирки с гравировкой, где указывается кличка животного и телефон хозяина. Тем не менее, как и в Европе, в России набирают большую популярность адресники-капсулы.
Они представляют собой герметичную металлическую капсулу, куда помещается записка с кличкой питомца и контактной информацией хозяина. Как и классическую бирку, такой адресник крепят на ошейник или шлейку животного.
Такие капсулы немного дороже простого медальона. Стоят от 120 рублей на маркетплейсах.
GPS-трекер
Современный способ, помогающий в поисках животных. Это небольшие брелки, которые можно синхронизировать с вашим смартфоном и таким образом отслеживать перемещение вашего питомца.
GPS-трекер лучше всего цеплять к шлейке
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Однако, по словам Владимира Гладкова, далеко не все такие брелоки надежны. Некоторые, самые дешевые модели, работают только в определенном радиусе – до 1 км. А значит, если животное покинет данный периметр, найти его будет достаточно сложно.
«Еще одна проблема таких трекеров – они отслеживают не точное, а примерное местоположение с разницей в несколько метров и обновляются не всегда быстро», – добавил ветеринар.
Однако подобное устройство в любом случае может существенно облегчить поиски домашнего животного. Сейчас на рынке достаточно много таких устройств. Цена на маркетплейсах на самые бюджетные модели начинается от 500 рублей.
Разместите объявления о пропаже в социальных сетях, в местных группах и на сайтах по поиску потерянных животных. Поделитесь информацией с соседями и друзьями. Попутно распечатайте фотографии вашего питомца с контактной информацией и раздайте их в вашем районе. Люди могут помочь вам в поисках.
Начните поиски с ближайших окрестностей вашего дома. Часто животные не уходят далеко. Обратитесь в местные приюты и ветеринарные клиники: позвоните или посетите приюты для животных и ветеринарные клиники в вашем районе. Они могут владеть информацией о найденных животных.
Оставайтесь на связи с социальными сетями и сайтами по поиску потерянных животных. Обновляйте информацию и отвечайте на сообщения и комментарии.
Помните, время играет важную роль в поиске потерянного животного. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов вернуть своего питомца домой. Многие потерявшиеся животные находят путь обратно к своим хозяевам благодаря волонтерам и неравнодушным людям.
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