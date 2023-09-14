Как найти потерявшуюся собаку в Ижевске

С помощью чего можно найти пропавшую собаку Фото: Диля Ахмадишина

Потеря домашнего животного – это всегда стресс и паника. В таких случаях важно действовать быстро, а еще лучше, чтобы у вашей кошки или собаки имелся специальный чип или любое другое отслеживающее устройство.

«КП – Ижевск» узнала у ветеринарного врача Владимира Гладкова, что нужно делать, если ваш четвероногий друг потерялся, и какими устройствами могут воспользоваться жители Удмуртии.

Почему животные теряются?

«Мы жили в частном доме примерно в начале нулевых. У нас во дворе жила дворняжка Жучка, она была похожа на добермана», – поделилась наша читательница Софья Нанамина.

Однажды ночью она убежала. Ее искали по всему городу, расклеивали объявления, но ничего не помогло. Обнаружили ее несколько дней спустя.

«Мы нашли нашу Жучку в кустах недалеко от дома уже мертвой. Ее сбила машина, и кто-то кинул ее в кусты, несмотря на то, что у собаки был ошейник. Да, без бирки, но все равно», – рассказала Софья.

Ветеринарный врач Владимир Гладков отметил, что проблема исчезновения и гибели домашних животных была особенно распространена в конце 90-х – начале нулевых.

«Тогда многие переезжали в города, а собак и кошек по привычке отпускали гулять на улицу. Про чипы или банальные бирки с номером телефона хозяина никто не думал. Животные часто терялись, пугались городского шума, выбегали на дороги, где их сбивали неосторожные водители», – рассказал ветеринар.

В начале нулевых единственным способом найти потерявшееся животное была, по сути, только расклейка объявлений. Ближе к 2010-му в моду для домашних животных в России вошли бирки на ошейник. Однако покупая подобный аксессуар, далеко не все владельцы животных их заполняли, потому искали по старинке – с помощью объявлений.

А какие устройства могут помочь при поиске кошки или собаки сейчас?

Сейчас благодаря современным технологиям, на рынке существует множество товаров для животных – игрушки, ошейники, поводки. Но что из этого многообразия действительно эффективно?

«Никто не застрахован от того, что животное могут выпасть из окна, сорваться с поводка во время прогулки или просто убежать. Задумываться о таких ситуациях нужно сразу, как только вы берете в дом то или иное животное», – рекомендует Владимир Гладков.

Микрочип

По словам ветеринара, беря животное в дом, в первую очередь стоит задуматься о чипировании. Благо эту процедуру сейчас уже делают в любой хорошей ветеринарной клинике.

«Чипировать можно уже с трех месяцев. Примерно в этом возрасте большинство берут в дом котят или щенят. Потому при первом ветеринарном осмотре вам могут предложить провести подобную процедуру. Во время чипирования под кожу животного внедряют микрочип с уникальным идентификационным номером. Таким образом, если потеряшку найдут посторонние люди, ветеринар или приют смогут сканировать микрочип и связаться с хозяином», – добавил эксперт.

Адресник с биркой

Ошейник с биркой и контактной информацией о владельце – старый и проверенный метод. Купить такой набор можно на маркетплейсах или в обычных магазинах зоотоваров по цене от 100 рублей и выше.

Многие выбирают медальоны-бирки с гравировкой, где указывается кличка животного и телефон хозяина. Тем не менее, как и в Европе, в России набирают большую популярность адресники-капсулы.

Они представляют собой герметичную металлическую капсулу, куда помещается записка с кличкой питомца и контактной информацией хозяина. Как и классическую бирку, такой адресник крепят на ошейник или шлейку животного.

Такие капсулы немного дороже простого медальона. Стоят от 120 рублей на маркетплейсах.

GPS-трекер

Современный способ, помогающий в поисках животных. Это небольшие брелки, которые можно синхронизировать с вашим смартфоном и таким образом отслеживать перемещение вашего питомца.

GPS-трекер лучше всего цеплять к шлейке Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Однако, по словам Владимира Гладкова, далеко не все такие брелоки надежны. Некоторые, самые дешевые модели, работают только в определенном радиусе – до 1 км. А значит, если животное покинет данный периметр, найти его будет достаточно сложно.

«Еще одна проблема таких трекеров – они отслеживают не точное, а примерное местоположение с разницей в несколько метров и обновляются не всегда быстро», – добавил ветеринар.

Однако подобное устройство в любом случае может существенно облегчить поиски домашнего животного. Сейчас на рынке достаточно много таких устройств. Цена на маркетплейсах на самые бюджетные модели начинается от 500 рублей.

Что делать, если ваше животное потерялось

Разместите объявления о пропаже в социальных сетях, в местных группах и на сайтах по поиску потерянных животных. Поделитесь информацией с соседями и друзьями. Попутно распечатайте фотографии вашего питомца с контактной информацией и раздайте их в вашем районе. Люди могут помочь вам в поисках.

Начните поиски с ближайших окрестностей вашего дома. Часто животные не уходят далеко. Обратитесь в местные приюты и ветеринарные клиники: позвоните или посетите приюты для животных и ветеринарные клиники в вашем районе. Они могут владеть информацией о найденных животных.

Оставайтесь на связи с социальными сетями и сайтами по поиску потерянных животных. Обновляйте информацию и отвечайте на сообщения и комментарии.

Помните, время играет важную роль в поиске потерянного животного. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов вернуть своего питомца домой. Многие потерявшиеся животные находят путь обратно к своим хозяевам благодаря волонтерам и неравнодушным людям.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».