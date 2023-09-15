Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тепло не желает покидать Удмуртию, и эти выходные также не станут исключением. Температурный фон понизится на 1-2°С, но до значительного похолодания пока далеко. Впрочем, ночи уже довольно холодные, разве что без заморозков. Осадки возможны, но вряд ли будут серьезными.

А теперь подробнее о погоде на эти выходные в Ижевске.

В субботу, 16 сентября, согласно прогнозу гидрометцентра Удмуртии, будет облачно, возможен дождь. Днем – до +22°С, а ночью – до +9°С. Яндекс погода, по традиции, обещает более высокие ночные температуры – в этот раз до +14°С. Ветер с утра будет северо-восточный, а к вечеру сменится на северный, его скорость сохранится в пределах 2 м/с.

В воскресенье, 17 сентября, в Ижевске ожидается переменная облачность. По прогнозу гидрометцентра, днем будет до +21°С, по прогнозу Яндекса – до +20°С. Осадков синоптики не обещают. Ночью может похолодать до +5°С, хотя Яндекс.Погода в этом плане более оптимистична и обещает до +11°С. В течение суток сохранится северный ветер, но он по-прежнему будет довольно слабым – около 2м/с.

По предварительным прогнозам, погода в понедельник не будет заметно отличаться от погоды в выходные, однако уже со вторника вероятны дожди и похолодание до +15°С. Но оно, опять-таки, вряд ли станет окончательным.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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