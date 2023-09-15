«АКСИОНУ» - 90 ЛЕТ!

Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

90 лет назад началась славная история крупного стратегического приборостроительного предприятия АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Судьба завода зачастую переплеталась с историей страны. Основные вехи славного пути «Аксиона» - в нашем материале.

Первые отечественные серийные мотоциклы

Можаров Петр Владимирович, создатель первых ижевских мотоциклов. Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

История завода началась в 1933 году с выпуска первых серийных отечественных мотоциклов, разработанных В.П. Можаровым. Новому предприятию необходимо было заявить о своей продукции. 24 июля 1936 года состоялся знаменитый первый в мире женский мотопробег по маршруту Ижевск-Москва. Жены руководителей завода, прошедшие специальную подготовку, преодолели на мотоциклах «Иж-7» 1675 км труднейшего пути по бездорожью. В столице их встречал нарком тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе. Он высоко оценил изделия Ижевского мотозавода, попросил увеличить производство до 2000 единиц в год. В свою очередь женщины обратились с просьбой помочь в строительстве детского сада. В 1936 году было выпущено 2007 мотоциклов, а к 1938 году в Ижевске построили первое детское дошкольное учреждение, ныне детский сад № 9. С 1933 по 1941 год на мотозаводе было изготовлено более 17 000 мотоциклов «Иж», из них 3 500 – для Красной Армии.

Вклад в Великую Победу

Производство во время Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

С началом Великой Отечественной войны вся работа предприятия была подчинена интересам фронта. Производство мотоциклов было передано в город Ирбит, а на заводе организовано массовое производство пулеметов «Максим». За годы войны более 82 000 пулеметов, изготовленных заводом, поступили на вооружение всех видов войск Красной Армии. На предприятии изготавливались и детали для снарядов легендарных реактивных минометов «Катюша». 18 раз за годы войны мотозавод завоевывал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании. Более 3 000 его работников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Рождение легенды

После войны в истории предприятия открывается новая страница. Именно на Ижевском мотозаводе в 1948 году при личном участии М.Т. Калашникова была разработана техническая документация и изготовлена первая опытная партия (1500 единиц) АК-47. В это же время была создана школа ружейного мастерства, в больших количествах выпускались охотничьи ружья. 1950-е годы стали для предприятия эпохой освоения и производства сложной наукоемкой приборной техники: приборов управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), счетно-решающих устройств для самоходной установки «Шилка».

Дорога в космос начинается на Земле

В конце 50-х годов начались работы по освоению технологий в интересах космонавтики. Для обеспечения первого полета человека в космос был организован выпуск электромоделирующей станции «Электрон», используемой для расчетов параметров космических полетов и проведения сложных исследований при разработке ракетно-космических систем и комплексов. Станциями «Электрон» оснащались крупнейшие научно-конструкторские центры, полигоны и космодромы. В дальнейшем предприятие участвовало во многих космических программах страны – «Луна», «Восток», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Союз», «Прогресс», «Фобос», «Союз»-«Аполлон», «Буран»-«Энергия», «МКС» и др. Серийно производились системы управления для баллистических жидкостных ракет 8К-11, 8К-14. Организован выпуск аппаратуры ракетного комплекса «Темп-C». В 80-е годы на Байконуре велось создание и обеспечение запуска первого беспилотного космического корабля «Буран». По этой программе мотозавод изготовил более 110 единиц телеметрического оборудования, а также «черный ящик» – систему записи и хранения информации.

Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Наряду с производством специальной техники в 1970-1980 гг. на мотозаводе проводилось освоение микроэлектроники и медицинской техники. Заводу было поручено изготовление приборных комплексов для атомных подводных лодок. В новом производственном корпусе разместились специализированные цехи. В 90-х годах ему вновь поручено важное государственное задание: производство аппаратуры управления стратегическими ракетными комплексами «Тополь», а чуть позже – «Тополь-М».

Современное предприятие

Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

В настоящее время «Аксион» изготавливает современную специальную технику практически для всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. Всего за 5 лет «Аксионом» освоено производство 33 новых изделий специального назначения. За последние пять лет проведена большая работа по технологическому обновлению, ремонту корпусов и благоустройству территории, изготовлены новые виды продукции, созданы несколько цехов. Заработная плата и налоговые отчисления в этот период выросли в 1,5 раза.

Входящее в Корпорацию «Аксион» предприятие «Завод микроэлектронных технологий» за последние 5 лет освоило производство гражданской продукции – приборов для измерения радиации и диагностики здоровья: «РадиаСкан», «Радиокод», AngioCode. Изготавливаются озонаторы и увлажнители воздуха, аромадиффузоры и т. д.

«Аксион» готовит серийное производство многофазных расходомеров – важнейшего нефтегазового оборудования. Оно позволяет проводить анализ состава жидкости из скважины и при этом увеличивать выработку.

Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Более 70 лет «Аксион» специализируется на производстве медицинской техники и товаров народного потребления. В настоящее время Концерн «Аксион» выпускает более 20 видов оборудования для реанимации, хирургии, кардиологии, неонатологии и физиотерапии. Одни из последних разработок – аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при транспортировке пациентов, аппарат дыхательной терапии апноэ (АДТ), инфузионный насос и инкубатор для новорожденных. Электрокардиографами марки «Аксион» оснащены почти 80% автомобилей скорой медицинской помощи в России. За последние 5 лет было налажено сотрудничество с медицинскими представительствами в 35 странах ближнего и дальнего зарубежья. Объем выпуска медицинской продукции за 5 лет составил более 70 000 экземпляров. Это в 2 раза больше, чем за предыдущие пять лет. С 2018 года по сентябрь 2023 года было выпущено более миллиона товаров народного потребления – объем производства вырос в 1,5 раза! Их экспорт осуществляется в 10 стран мира.

Аппарат ИВЛ. Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

С заботой о людях

«Аксион» сохранил и эффективно развивает объекты социальной сферы: Медицинский центр «Аксион», Дворец культуры «Аксион», физкультурно-оздоровительный комплекс «Аксион», предприятие общественного питания «Гостиный двор». Детский оздоровительный комплекс «Березка» – один из лучших в Удмуртской Республике.

Ветеранам завода оказывается не только материальная помощь, но и организуется досуг. Для молодых людей есть все возможности для карьерного и личностного роста. Ежегодно проводятся научно-технические, культурно-массовые, спортивные мероприятия, активно развивается художественная самодеятельность. На протяжении многих лет ведется шефская работа над Можгинским детским домом. Кроме того, «Аксион» занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения: в 2022 году создан отряд юнармии «Молодая гвардия «Аксион». В 2023 году на базе 6 «Б» создан новый юнармейский класс школы № 27 Ижевска.

Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

На заводе сложилось много трудовых династий. Стало доброй традицией приглашение представителей таких семей для участия в праздничных мероприятиях в День трудовых династий. Глава Удмуртии А.В. Бречалов лично поздравил и провел встречу с трудовыми династиями Ефремовых-Вепревых и Дранишниковых.

Ежегодно на предприятии повышается заработная плата. Увеличилось количество предоставляемых льгот сотрудникам, внедрены и применяются методы бережливого производства, гарантированы безопасные условия труда. В этом году исполнилось 55 лет направлению профессионального обучения на предприятии. Всего с 2018 года в Центре подготовки кадров было обучено более 53 тысяч человек.

Преображение и совершенствование

Находясь в центре города Ижевска, завод регулярно благоустраивает прилегающую территорию, тем самым украшая внешний облик Ижевска. За последние пять лет установлены значимые объекты – бюст выдающегося конструктора-оружейника М.Т. Калашникова и Аллея космонавтов, на которой размещены стелы с информацией и портретами космонавтов, посетивших завод в разные годы. Галерея Почета, памятник Гагарину, Аллея космонавтов и стела «Аксион» создают единый художественно-архитектурный комплекс «Аксион – космосу», символизирующий достижения мотозаводцев по изготовлению бортовой и наземной аппаратуры для освоения космоса, многолетние дружеские взаимоотношения коллектива предприятия и космонавтов.

Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Важным направлением является культурно-просветительская работа. Гордостью «Аксиона» является его экспоцентр, где представлена история предприятия. За пять лет музей посетили 14 тысяч человек, проведено более 1000 экскурсий! В книге отзывов хранятся добрые пожелания от государственных деятелей, политиков, космонавтов, журналистов, руководителей крупных промышленных предприятий республики и страны: всего за это время «Аксион» посетили более 300 высоких гостей.

По труду и награда

Кудрявцев Геннадий Иванович, генеральный директор Ижевского мотозавода. Фото: пресс-служба АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Отражением трудовых заслуг предприятия и его сотрудников являются высокие награды. За вклад в освоение космоса и укрепление обороноспособности страны завод награжден орденом Ленина (1961 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1970 г.), орденом Октябрьской Революции (1976 г.). За большой вклад в создание и производство специальной техники предприятию в 2008 году вручена Благодарность Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. В 2019 году коллективу АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» вручена Благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина. За достигнутые успехи в создании телекоммуникационных и автоматизированных систем управления Военно-морского флота, обеспечивших успешное выполнение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Российской Федерации, предприятие награждено Грамотой начальника Главного штаба ВМФ адмирала М.А. Абрамова. Коллектив предприятия неоднократно заносился на Доску Почета Удмуртской Республики, группы работников становились лауреатами Государственной премии Удмуртской Республики, сотрудники «Аксиона» ежегодно награждаются государственными и ведомственными наградами Российской Федерации.

Сегодня АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» – современное многопрофильное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, обладающее современным технологическим потенциалом, широкими перспективами для дальнейшего развития производственных направлений. Под руководством генерального директора Г.И. Кудрявцева «Аксион» уверенно смотрит в будущее, достойно работая на благо Отечества. Впереди – перспективные планы и ответственные задачи!