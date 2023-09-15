Гороскоп на неделю: с 18 по 24 сентября Близнецов ждут яркие события, а Раков – встречи с семьей

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Ваша внутренняя энергия бьет ключом. У вас появится возможность заключить выгодный союз. Близкие любят вас. Примите свое положение. Находясь в центре внимания, вам удастся без особых проблем добиться всего, чего желаете.

Телец

Будущее туманно. Любой шаг может привести вас как к победе, так и поражению. Вселенная советует не торопиться ни в чем, особенно в финансовых делах. Будьте внимательны и осторожны при инвестициях в новое дело.

Близнецы

Яркие события вот-вот произойдут. Эта неделя не подойдет для путешествий. Лучше останьтесь дома. Счастье прячется в мелочах. Ищите его. Вы очаруете сердца многих людей, когда поймете эту истину.

Рак

Сосредоточившись на своих делах, вы сможете лучше понять окружающий вас мир. Подстройтесь под его ритм. Встречи с семьей скрасят ваше время. Вы можете рассчитывать на поддержку близких в любой ситуации.

Лев

Любая ложь станет явью. Вам стоит быть осторожнее со словами. Попытки показать себя в лучшем свете могут навредить вашей репутации. Старайтесь не слишком-то полагаться на других. Есть люди, которым ваш провал будет на руку.

Дева

Желание все успеть будет преследовать вас. На этой неделе будьте внимательны к сбору и планированию своего будущего. Многие из задуманных вами проектов уже морально устарели. Постарайтесь проанализировать то, что вас окружает и не тратить время на то, что уже отжило.

Весы

Желая заполучить в свои руки то, что вам не принадлежит, вы столкнетесь с множеством независящих от вас препятствий. Задумайтесь о том, что вы делаете не так. Общение с вашей второй половинкой, может помочь внести ясность в происходящее. Будьте готовы к откровенным разговорам их будет достаточно много.

Скорпион

Стремление делить мир на черное и белое может серьезно навредить вашим отношениям с окружающими. А этого нельзя допускать. Вам стоит научиться выпускать свой негатив при помощи физических нагрузок. Займитесь спортом. Со временем вы сможете прийти в норму и вернуть себе баланс.

Стрелец

Работа не заканчивается никогда. Будьте готовы к тому, что вам придется взять на себя больше обязанностей. Бесконечная бумажная волокита поможет вам отвлечься от гнетущих мыслей. В конце недели у вас появиться достаточно сил, чтобы отправиться в небольшое путешествие.

Козерог

Финансовые трудности, с которыми вам предстоит столкнуться, разрешимы. Не стоит пускаться в разные авантюры. Будьте предельно осторожными. Возможно вам понадобится некоторое время серьезно экономить на себе и своих развлечениях.

Водолей

Общение с друзьями и социальная активность будут для вас в приоритете. Благодаря им вы сможете найти вдохновение для творчества. Кроме того, это хороший период для занятий благотворительностью.

Рыбы

Вам придется обратить внимание на свое физическое и ментальное здоровье. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом. Вы чересчур перенапряжены, а это может привести к скорому выгоранию. Проводите больше времени на свежем воздухе, а также займитесь медитативными практиками.

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