Кинопоказы, лектории и гастрольный спектакль из Татарстана: куда сходить в будни вечером в Ижевске

Что посмотреть в Ижевске с 18 по 22 сентября. Фото: Государственный русский драматический театр
Культурные мероприятия проходят в Ижевске ежедневно, а не только в выходные дни. Расскажем о том, куда сходить в столице Удмуртии вечером будних дней.
Киноклуб по понедельникам, «Криша» 16+
Фильм – представитель американского независимого кино, участник программы «Неделя критики» Каннского международного кинофестиваля 2016 года. И он имеет связь с только что показанным в киноклубе классическим фильмом 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн».
Место: ЦСДР, Милиционная, 4
Время: 18:00 Вход по донатам
Кадр из фильма «Криша»
«Сценарная Комната» 12+
Городской проект для начинающих сценаристов, где каждую встречу проходит творческое взаимодействие причастных к кино людей. Тема этой встречи – характер и образ героя в кино. Рекомендуется перед походом посмотреть «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Место: Презентационный зал Арт-резиденции, Карла Маркса, 258
Время: 19:00
Вход свободный
«Мясо и вино», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» 18+
В программе: филе миньон с запеченным картофелем и луком фри, салат из запеченных овощей с ароматной заправкой, бокал красного вина
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. К. Маркса, 227
Время: 19:00
Стоимость: 3800 рублей
«Выставка военной техники и ретроавтомобилей» 0+
На выставке будут представлены образцы как действующей военной техники, так и той, что производилась на заводах в период Великой Отечественной войны.
Место: Центральная площадь
Время: 10:00
Вход свободный
Фотовыставка « Завод – это модно» 0+
На выставке будут представлены фотографии 28 молодых специалистов различных оборонно-промышленных предприятий Удмуртии с их хобби и профессией.
Место: Центральная площадь
Время: 16:00
Вход свободный
«РябинаFest» 0+
В рамках фестиваля гостей ждет концертная программа, различные мастер-классы и варка варенья прямо на улице.
Место: Рябиновый сквер (во дворе жилых домов № 163-183а на улице 9 Января)
Время: 17:00
Вход свободный
«Маршрутами Удмуртии» 16+
Иван Кабышев и Надя Рысьева — люди, влюбленные в дизайн и путешествия. Они поделятся своими любимыми маршрутами и местами в Удмуртии, расскажут, как продвигать/продавать услуги в сфере путешествий.
Место: Центральная муниципальная библиотека им. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Время: 18:00
Вход свободный
Афиша «Маршрутами Удмуртии»
Мастер-класс по рисованию акварелью от Татьяны Токаревой
Занятие будет посвящено символу города оружейников – башне оружейного завода. Участники мастер-класса напишут городской пейзаж с элементами архитектуры в технике акварельной живописи в стиле реализм.
Место: Коворкинг Национальной библиотеки Удмуртской Республики, ул. Советская, 11
Время: 18:00
Стоимость: 700 рублей
Показ фильма «Страсти по Андрею» 16+
Знаменитый фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» 1966 года будет показан в отреставрированном виде в режиссерской версии.
Место: Арт-резиденция, Карла Маркса, 258
Время: 19:00
Вход свободный
Кадр из фильма «Андрей Рублев»
«История создания сценария к фильму Андрей Рублев» 16+
Сценарий художественного фильма «Андрей Рублев»: история создания и то, что осталось за кадром. Лектор Сергей Чернышев.
Место: Арт-резиденция, ул. Карла Маркса, 258
Время: 19:00
Вход свободный
Лекторий «Неизвестный Ижевск» 12+
В программе: как, когда, ради какой функции формировались главные магистрали Ижевска, что происходило на них в прошлом, память о каких личностях и династиях они хранят, какие изменения предстоят нашим любимым магистралям.
Место: Музей Ижевска, ул. Милиционная, 4
Время: 18:30
Стоимость: от 150 рублей
Лекторий «Неизвестный Ижевск». Фото: Музей Ижевска
«Осенний ужин», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» 18+
Программа мастер-класса: салат с хрустящими баклажанами, курицей и пекинским дрессингом, рулет из индейки с пюре из тыквы с апельсинами, скандинавский яблочный пирог с миндалем.
Место: кулинарная студия «Вилка», ул Карла Маркса, 227
Время: 19:00
Стоимость: 2800 рублей
Спектакль «Тормышмы бу?/… И это жизнь?» 18+
В душе герой повести «И это жизнь?..» Исхаки желает служить людям, но вместо того, чтобы сделать что-то для просвещения народа, он занят своими фантазиями.
Место: Русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Время: 18:30
Стоимость билета: от 600 рублей
Спектакль «Тормышмы бу?/...И это жизнь?». Фото: Государственный русский драматический театр
«Human mini», мастер-класс от гончарной школы «Колокол» 16+
Создание вазы в виде миниатюрной фигуры женщины. Необычное украшение для дома.
Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, 63Б
Время: 19:30
Стоимость билета: от 1700 рублей
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