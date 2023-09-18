Кинопоказы, лектории и гастрольный спектакль из Татарстана: куда сходить в будни вечером в Ижевске

Что посмотреть в Ижевске с 18 по 22 сентября. Фото: Государственный русский драматический театр

Культурные мероприятия проходят в Ижевске ежедневно, а не только в выходные дни. Расскажем о том, куда сходить в столице Удмуртии вечером будних дней.

Понедельник, 18 сентября

Киноклуб по понедельникам, «Криша» 16+

Фильм – представитель американского независимого кино, участник программы «Неделя критики» Каннского международного кинофестиваля 2016 года. И он имеет связь с только что показанным в киноклубе классическим фильмом 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн».

Место: ЦСДР, Милиционная, 4

Время: 18:00 Вход по донатам

Кадр из фильма «Криша»

«Сценарная Комната» 12+

Городской проект для начинающих сценаристов, где каждую встречу проходит творческое взаимодействие причастных к кино людей. Тема этой встречи – характер и образ героя в кино. Рекомендуется перед походом посмотреть «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Место: Презентационный зал Арт-резиденции, Карла Маркса, 258

Время: 19:00

Вход свободный

«Мясо и вино», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» 18+

В программе: филе миньон с запеченным картофелем и луком фри, салат из запеченных овощей с ароматной заправкой, бокал красного вина

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. К. Маркса, 227

Время: 19:00

Стоимость: 3800 рублей

Вторник, 19 сентября

«Выставка военной техники и ретроавтомобилей» 0+

На выставке будут представлены образцы как действующей военной техники, так и той, что производилась на заводах в период Великой Отечественной войны.

Место: Центральная площадь

Время: 10:00

Вход свободный

Фотовыставка « Завод – это модно» 0+

На выставке будут представлены фотографии 28 молодых специалистов различных оборонно-промышленных предприятий Удмуртии с их хобби и профессией.

Место: Центральная площадь

Время: 16:00

Вход свободный

«РябинаFest» 0+

В рамках фестиваля гостей ждет концертная программа, различные мастер-классы и варка варенья прямо на улице.

Место: Рябиновый сквер (во дворе жилых домов № 163-183а на улице 9 Января)

Время: 17:00

Вход свободный

«Маршрутами Удмуртии» 16+

Иван Кабышев и Надя Рысьева — люди, влюбленные в дизайн и путешествия. Они поделятся своими любимыми маршрутами и местами в Удмуртии, расскажут, как продвигать/продавать услуги в сфере путешествий.

Место: Центральная муниципальная библиотека им. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Время: 18:00

Вход свободный

Афиша «Маршрутами Удмуртии»

Среда, 20 сентября

Мастер-класс по рисованию акварелью от Татьяны Токаревой

Занятие будет посвящено символу города оружейников – башне оружейного завода. Участники мастер-класса напишут городской пейзаж с элементами архитектуры в технике акварельной живописи в стиле реализм.

Место: Коворкинг Национальной библиотеки Удмуртской Республики, ул. Советская, 11

Время: 18:00

Стоимость: 700 рублей

Показ фильма «Страсти по Андрею» 16+

Знаменитый фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» 1966 года будет показан в отреставрированном виде в режиссерской версии.

Место: Арт-резиденция, Карла Маркса, 258

Время: 19:00

Вход свободный

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Четверг, 21 сентября

«История создания сценария к фильму Андрей Рублев» 16+

Сценарий художественного фильма «Андрей Рублев»: история создания и то, что осталось за кадром. Лектор Сергей Чернышев.

Место: Арт-резиденция, ул. Карла Маркса, 258

Время: 19:00

Вход свободный

Лекторий «Неизвестный Ижевск» 12+

В программе: как, когда, ради какой функции формировались главные магистрали Ижевска, что происходило на них в прошлом, память о каких личностях и династиях они хранят, какие изменения предстоят нашим любимым магистралям.

Место: Музей Ижевска, ул. Милиционная, 4

Время: 18:30

Стоимость: от 150 рублей

Лекторий «Неизвестный Ижевск». Фото: Музей Ижевска

«Осенний ужин», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» 18+

Программа мастер-класса: салат с хрустящими баклажанами, курицей и пекинским дрессингом, рулет из индейки с пюре из тыквы с апельсинами, скандинавский яблочный пирог с миндалем.

Место: кулинарная студия «Вилка», ул Карла Маркса, 227

Время: 19:00

Стоимость: 2800 рублей

Пятница, 22 сентября

Спектакль «Тормышмы бу?/… И это жизнь?» 18+

В душе герой повести «И это жизнь?..» Исхаки желает служить людям, но вместо того, чтобы сделать что-то для просвещения народа, он занят своими фантазиями.

Место: Русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Время: 18:30

Стоимость билета: от 600 рублей

Спектакль «Тормышмы бу?/...И это жизнь?». Фото: Государственный русский драматический театр

«Human mini», мастер-класс от гончарной школы «Колокол» 16+

Создание вазы в виде миниатюрной фигуры женщины. Необычное украшение для дома.

Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, 63Б

Время: 19:30

Стоимость билета: от 1700 рублей

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