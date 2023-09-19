Ижевский автосервис «Рулевой» стал лауреатом федеральной премии «Лучшее предприятие отрасли 2022»

Фото: Предоставлено клиентом

По результатам ежегодного экспертного анализа, проводимого Центром аналитических исследований в рамках программы «Лучшее предприятие отрасли 2022», автосервис «Рулевой» включен в Рейтинг надежных партнеров.

Задачей анализа было выявить рыночный потенциал предприятия, рентабельность его продукции, эффективность использования ресурсов, качество поставляемых товаров/услуг, профессионализм, привлекательность как работодателя, лояльность клиентов и другие определяющие показатели.

Статус «Лучшее предприятие отрасли» является свидетельством официального признания организации надежным партнером, качественным поставщиком товаров/услуг, желанным работодателем. Оценка проводилась в рамках ОКВЭД: 45.20.1 – «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств» по Центральному федеральному округу.

Эта награда еще раз подтвердила приверженность автосервиса «Рулевой» своей миссии – качественный ремонт и довольный клиент.

«С каждым, кто к нам обратился, мы стараемся выстроить надежные и долгосрочные отношения. Поэтому с нами сотрудничают долгие годы. Огромное удовольствие видеть, как это доверие передается от поколения к поколению! Часто слышим: «Мой папа, дедушка, дядя ремонтируются у вас, а теперь и я приехал», – и это высшая награда для нас. 100% нашего успеха – это довольные клиенты!»

«Номинация «Лучшее предприятие отрасли 2022» – это подтверждение успешности и результативности труда всего нашего коллектива, авторитетное признание успеха», – отмечает Владимир Веселков, директор автосервиса «Рулевой».

Поздравляем нашу команду профессионалов с заслуженной наградой и благодарим всех заказчиков, признание которых позволило нашему предприятию стать одним из лучших в своей отрасли по Центральному федеральному округу! Мы уверены, что это только одна из ступеней, ведущая к покорению новых горизонтов в этом непростом и ответственном бизнесе!

Фото: Предоставлено клиентом

Автосервис «Рулевой»:

11 лет на рынке Удмуртии

Более 66000 довольных автовладельцев

Мы очень благодарны всем своим клиентам за оказанное доверие, благодаря которому стало возможным получение такой престижной награды!