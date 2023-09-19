Хочу домой: бездомные животные из Ижевска готовы дарить людям счастье

Милые котики ищут любящий дом. Фото: @azj_izhevsk

«Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки?» – недоумевал Малыш из известного всем мультфильма. И мы его понимаем! Ласковые, озорные, спокойные, непоседливые – все они оказались на улице, но не потеряли надежду на любовь и тепло.

«КП – Ижевск» запускает новую рубрику «Хочу домой», где мы будем рассказывать об одиноких пушистиках, которые очень ждут, когда найдутся любящие их руки!

Если вы давно хотели завести преданного друга, который принесет вам счастье, знакомьтесь с пушистыми и верными четвероногими.

Тэффи

Возраст: 2-2,5 года

Тэффи Возраст: 2-2,5 года. Фото: @azj_izhevsk

Эта обладательница изумрудных глаз приучена к лотку и когтеточке, а за ее здоровьем чутко следили волонтеры приюта: Тэффи привита и стерилизована.

Она точно не даст заскучать! Как ребенок, кошечка любит активно проводить время, а поднять ее настроение всегда можно игрой с веревочкой. Тэффи – дама ревнивая, не терпит конкуренции, поэтому идеально подойдет на роль любимой и единственной питомицы!

Узнать подробнее: 8(982)823-60-91 Екатерина

Черныш

Возраст: 4-5 лет

Черныш Возраст: 4-5 лет. Фото: @azj_izhevsk

Черныш Возраст: 4-5 лет. Фото: @azj_izhevsk

За спиной у Черныша много испытаний: котик скитался по улице, перенес тяжелую инфекцию – болезнь ФИП, которая часто приводит к летальному исходу. Сейчас все позади, и жизненной энергии этому котику точно не занимать!

Черныш очень ласковый и общительный с людьми, а вот с собратьями найти общий язык может не всегда. Поэтому вместо того, чтобы бегать и играть, он вынужден сидеть в клетке. Ему срочно нужны надежные, ответственные и любящие руки!

Черныш кастрирован, приучен к лотку и когтеточке. Звоните, если готовы взять его единственным питомцем в семью.

Узнать подробнее: 8(982)823-60-91 Екатерина

Лилу

Возраст: примерно 5 лет

Лилу. Возраст: примерно 5 лет. Фото: @azj_izhevsk

Лилу. Возраст: примерно 5 лет. Фото: @azj_izhevsk

Голубоглазую красавицу пару месяцев назад забрали с улицы и повезли прямиком к ветеринару – подумали, что кошка беременна. Оказалось, что Лилу просто пухленькая.

Питомица нежная, спокойно сидит на руках и мурлычет от удовольствия. Однако сородичей Лилу не любит. Кошка стерилизована, привита и приучена к лотку. Для здоровья ей нужно много двигаться, но в условиях передержки это невозможно.

Узнать подробнее: 8(982)823-60-91 Екатерина

Сотрудники приюта отмечают, что всегда готовы проконсультировать и помочь советом во время адаптации животного в новом доме. А вот на просьбы забрать животное из дома в приют волонтеры вынуждены отвечать отказом: передержка переполнена.

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