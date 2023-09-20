Помощь придет: как устроить ребенка в частный детский сад за счет государства

Как можнно заключить социальный контракт? Фото: elements.envato.com

В 2021 году жительница Ижевска Мария переживала финансовый кризис. Ее мама перенесла инсульт, на поддержание здоровья требовались дорогостоящие лекарства. К тому же Мария одна воспитывала свою дочку Таисию, которой тогда было 1,4 года. Материнский капитал Мария не получила – изменения в нем, касающиеся первого малыша, вступили в силу спустя месяц после рождения девочки.

Мария решила выйти на работу раньше окончания декретного отпуска. Но с кем оставить ребенка? Состояние бабушки Таисии не позволяло ей полноценно следить за ребенком, а в детском садике сказали, что девочка еще слишком мала, к тому же их очередь на место еще не подошла.

В поисках хоть какого-то решения Мария попала в группу Центра социальных выплат Ленинского района ВКонтакте, где увидела анонс «горячей линии», куда можно было обратиться по мерам социальной поддержки. Специалисты центра предложили заключить социальный контракт на оплату частного детского сада.

Молодая мать собрала необходимые документы, и уже через месяц ей сообщили о положительном решении – с Марией заключили социальный контракт на полгода. За это время каждый месяц приходили деньги на оплату частного детсада – 11 тысяч рублей, что практически полностью покрывало расходы, которые не превышали 12 тысяч рублей. Каждый месяц необходимо было предоставлять чеки об оплате в контролирующий орган.

Как социальный контракт может помочь родителям в декрете? Фото: elements.envato.com

Помимо денежной помощи на протяжении контракта и год после окончания предоставляется психологическая и юридическая помощь, которая оказывается бесплатно. Подать заявление на соцконтракт можно онлайн через портал «Госуслуги».

Социальный контракт заключается для:

- помощи малоимущим;

- помощи с открытием своего бизнеса или развитием личного подсобного хозяйства;

- помощи с поиском работы или оплаты курсов для получения новой профессии.

С начала года в Удмуртии заключено 2197 социальных контрактов, из них на поиск работы – 1022, открытие ИП и самозанятость – 712, на ведение личного подсобного хозяйства – 187, в связи с трудной жизненной ситуацией – 276.

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