Обновите ваши данные: где и зачем это делать и можно ли лишится номера мобильного телефона

Абоненты требованиями сотовых операторов остались недовольны Фото: Амир Закиров

С весны жители Удмуртии и других регионов страны получают SMS и push-уведомления от сотовых операторов с требованием обновить личные данные. Своим абонентам они сообщают, что личные данные изменились и их нужно актуализировать.

«КП–Ижевск» узнала причины проверок и выяснила, чем грозит игнорирование требований.

И зачем?

На самом деле ничего нового в законодательство не вносилось. Требование подтверждать личные данные в случае их изменения существуют давно, но до недавнего времени на это смотрели сквозь пальцы. Зашевелились операторы после того, как стало известно, что 1 мая 2023 года актуальность данных в базах абонентов будет проверять Роспотребнадзор. Штрафы за несостыковки реальных данных и тех, что в базе оператора, внушительные и достигают 2 миллионов рублей. И пошел процесс – операторы потребовали актуализации данных от абонентов, которые стали бурно возмущаться.

«У операторов есть доступ на Госуслуги. Они могут сами запросить данные. Зачем этот ад и содомия с «нажмите кнопочку обновить данные» в их же приложении? Чтобы власть показать и людей нервничать заставить?»

А не пошли бы вы … в офис

Обновить данные можно через сайты или приложения операторов, в личном кабинете на «Госуслугах», а еще посетив салон связи или точку продаж своего оператора.

Возможность обновить и подтвердить все с компьютера или телефона – самая удобная. Но далеко не у всех получилось это сделать. Сервисы обновления данных на сайтах некоторых операторов попросту не работали. Сотруднику нашей редакции, у которого зарегистрировано 4 номера, пришлось идти в офис и провести там ни много ни мало 40 минут.

Невозможность обновить данные удаленно стала настоящей проблемой для некоторых жителей Удмуртии. «У меня возможности ограничены – я инвалид! Как мне предоставить данные?»

«Дважды ходила в офис и в приложении данные обновляла. И каждый раз мне приходят СМС, что проверка не пройдена. Снова сейчас отправила. Если опять придет такое сообщение, то спустя 18 лет придется с вами распрощаться. Проще купить симку у другого оператора».

«А если номер зарегистрирован на другого и связаться с ним нет возможности? Я уже несколько лет пользуюсь номером. Вы SIM заблокируете?»

Возмущаться можно сколько угодно, но обновить свои данные придется – это требование закона. В ином случае можно действительно лишиться номера, и такие случаи по стране уже есть.

Если номер оформлен на другого человека, то владельцу номера и его пользователю следует подойти в салон связи с паспортами и переоформить сим-карту.

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