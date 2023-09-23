От дворового воспитания до гиперопеки: как росли дети разных поколений

Как росли наши мамы и бабушки, и почему нас растили иначе Фото: Архив КП

«Вот в наше время так не воспитывали…» – знакомое выражение, не так ли? Его можно услышать от бабушек у подъезда и даже от людей средних лет. «КП-Ижевск» решила разобраться, действительно ли в воспитании разных поколений есть такая огромная разница. И правда ли, что раньше дети были лучше? Своим опытом с нами поделились ижевчанки разного возраста.

От пеленок до слинга

В 60-х-70-х годах уход за маленькими детьми в СССР был строго регламентирован. Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась более 15 лет назад, страна восстанавливалась с трудом. Людям приходилось много работать, приобрести собственное жилье было практически нереально. Декретный отпуск до конца 70-х не превышал 4 месяцев (это до родов и после родов – вместе!), лишь в 80-х он увеличится до года. Разумеется, большая часть малышей, начиная с двухмесячного возраста, попадала в ясли, где нянечки не могли особо баловать их вниманием.

Фото: предоставлено героями публикации

«А еще некоторые родители – я читала, что это было взято из опыта воспитания в семье Ульяновых, – к самостоятельности приучали с грудничкового возраста. То есть ребенок был в чистых пеленках и накормленный, но к нему часами могли не подходить, даже если он надрывался от плача. У нас были такие соседи за стеной, рев там стоял круглые сутки», – вспоминает ижевчанка Людмила.

Пеленать детей было принято очень туго, кормили – строго по часам. Это отвечало духу времени, так как ориентироваться на потребности младенца не было возможности. Главное, чтобы он был сыт и не навредил себе. Тем не менее данные традиции сохранялись в обществе до 80-х с обоснованием «потому что так правильно».

Фото: предоставлено героями публикации

Разумеется, об одноразовых памперсах в те годы не могли даже мечтать. Пеленки стирали, потом тщательно утюжили, чтобы добиться стерильности. Кстати, в небольшие населенные пункты блага цивилизации не дошли и к началу 2000-х.

«Когда родились наши дети, мы жили в небольшом поселке, где всего один магазин с крайне скудным ассортиментом. Вместо памперсов у нас были марлевые подгузники, которые я шила сама и стирала их каждый вечер. Вместе с пеленками натирала хозяйственным мылом, замачивала на пару часов, ставила таз в теплое место, а потом стирала руками. Дочка очень быстро просекла фишку, что если пописать во время прогулки, будет сыро и неприятно. В общем, писал ребенок ровно в тот момент, когда его заносили домой и разворачивали одеяло. Кстати, возможно, этот факт заставлял детей раньше делать все свои дела в горшок. Сейчас у наших молодых родственников с этим больше проблем», – рассказывает Наталья, мама двоих детей, родившихся в 1998 и 2004 годах.

На прогулку детей вывозили в коляске. В советское время они выглядели довольно лаконично и много не весили. Довольно распространенной практикой было выставить коляску на балкон или даже к подъезду, чтобы ребенок поспал на свежем воздухе. В 21 веке оставлять детей без присмотра стало недопустимо. А в 2010-х появилась мода на эргорюкзаки и слинги, позволяющие брать с собой младенца буквально всюду.

Фото: предоставлено героями публикации

«В коляске ребенок смотрит вперед и получает избыток зрительной стимуляции. По природе же нам положено носить ребенка на руках, чтобы он был ближе к матери и смотрел на мать. Плюс естественный массаж и зарядка, так как во время ходьбы мамы ребенок также совершает микродвижения. Ребенок слышит и чувствует биение материнского сердца, что полезно для психики и физиологии. Слинг – на самом деле не новое изобретение, он известен с древности, и сейчас мы к нему возвращаемся», – рассказала ижевчанка Ирина.

Интересно, что современные экологические веяния заставили часть родителей отказаться от одноразовых подгузников, вернувшись к стирке многоразовых. Только никто их, конечно, из марли уже не шьет – их изготовлением занимаются специализированные производители.

Бургер vs творожная запеканка

Это сейчас перед родителями огромный ассортимент детского питания, а раньше детям варили кашу и овощи со своего огорода. Зато и росли они менее привередливыми в еде.

«Моя мама – она родилась в середине 60-х – рассказывала, что выросла на одной картошке. Мяса практически не ели. В ижевских магазинах было пусто, кормились тем, что выросло на грядках. Отчасти это продолжалось и в моем детстве, в 80-е. Поэтому картошку я до сих пор люблю в любом виде, а вот мясо, которого было мало и плохого качества, даже сейчас, став взрослой, почти не ем», – говорит Екатерина из Ижевска.

«В 80-х мы часто ели голубцы. У меня такое ощущение, что мы их только и ели. Капуста и мясо были свои – привозили из деревни. Еще варили борщ – тоже из своих продуктов. И еще было такое блюдо, которое сейчас ни я, ни мои дети не едим – сырые яйца с хлебом. Это был мой стандартный перекус после школы», – рассказывает Марина.

Фото: предоставлено героями публикации

Если современные дети по большей части с равнодушием рассматривают подарочные новогодние наборы, то дети прошлых десятилетий в буквальном смысле мечтали о конфетах. Из фруктов в более-менее постоянном доступе тоже были, разве что, только яблоки. Все остальное завозили мало и строго по сезонам. Арбузы появлялись к осени, мандарины – к Новому году.

Зато, по словам Любови, раньше дети не были зависимы от еды так, как сейчас.

«Мы целый день бегали на улице, найдем колонку – попьем. А есть не заходили до вечера, ведь если зайдешь, тебя уже обратно не выпустят! Мы все были тощие и шустрые, никто даже и не слышал ни о каком детском ожирении. А сейчас у детей постоянно фастфуд, они все время перекусывают», – говорит она.

«Вася, до-о-омо-о-ой!»

Если сравнивать развлечения детей «тогда и сейчас», разница также будет огромной. Раньше детей воспитывала улица.

Вот что рассказывать Любовь:

«Мне отец говорил: «Куры на насест – и ты домой». И я понимала, что в 6 вечера мне нужно домой. Меня никто не контролировал, ключ висел на шее. С 5-6 лет мы все бегали на улице. Во дворе была девочка постарше. Она за нами следила, как цыплят считала. Если кто-то куда-то убежал, шли всей толпой искать. Мои дети уже должны были возвращаться домой не позже полдевятого, но мы их сильно контролировали. А что касается внуков – это вообще беспощадный контроль. С ними мы постоянно на связи по телефону».

Фото: предоставлено героями публикации

«Мы играли в куклы, резиночки, гоняли футбол, строили крепости и рыли в снегу подземные ходы. Телевизор у нас появился, когда мне было лет 12, наверное. Но мы им не особо увлекались, с друзьями было интереснее», – вспоминает Наталья.

Вспоминая свое детство в 70-х, ижевчане признаются: да, особой роскоши не было, но зато все были добрее. Детей учили держаться друг за друга и делиться друг с другом. Сейчас многие дети растут индивидуалистами.

Что касается совместного времяпрепровождения с родителями, то примерно с середины 70-х его доля стала заметно увеличиваться. Так, в СССР были популярны походы по музеям, в 80-х – прогулки, лыжи, походы, в 90-е стали чаще ездить на юг, а еще детей отправляли в лагеря. Именно с 90-х родители озаботились планированием досуга своих детей.

Фото: предоставлено героями публикации

Но в 21 веке дети с головой ушли в телевидение, а затем в онлайн. Все началось с мультсериалов, игровых приставок и компьютерных игр, затем внимание подрастающего поколения захватили блоги и соцсети. Однако 7-летний сын Ксении все детство провел не со смартфоном, а в песочнице.

«Я разрешала ему пачкаться, исследовать все вокруг. Ему нужно двигаться, это ребенок, мальчик. Меня поражают мамочки, которые велят детям сидеть на месте, никуда не лезть и ничего не трогать. Сейчас дети совсем другие. Они не знают, как это – сделать свистульку из акации. Мы с мужем специально своему сыну рассказываем и показываем, как это делается. Недавно шли вдоль Пушкинской и свистели втроем. А еще нарвали диких яблочек, сами поели и ребенку дали попробовать, чтобы у него был и этот опыт».

Фото: предоставлено героями публикации

Кстати, если понаблюдать за современными детьми, то они снова начали возвращаться во дворы. Возможно, их игры не так изобретательны, как во времена детства наших бабушек, но «бомбочки» с водой и «дома» из коробок постепенно начинают отвоевывать прежние позиции.

Домашнее задание для родителей

За последние десятилетия подходы к образованию также неоднократно менялись. Ижевчане вспоминают, что в 70-х воспитатели в детских садах вели себя, как тети или бабушки – тепло, по-домашнему, без каких-то особых методик. А вот учителя были строже, хотя их все равно любили.

Фото: предоставлено героями публикации

Затем, с 80-х, появилась некая «казенщина». Отношения стали менее теплыми, менее личными. И все это время родители соприкасались со школьными делами только на родительских собраниях.

«Родителям, кажется, было без разницы, как учитель ко мне относится и как я к нему отношусь. Надо учиться – учись. Когда у меня не получалась физика, папа мне криком объяснял, как ее делать. Он не понимал, почему мне не хватает того, что объясняют в школе. А вообще мы учили и зубрили сами», – вспоминает Марина. Ее двое детей пошли уже совсем в другую школу, где родителей сразу начали максимально привлекать к организационным моментам. С младшим ребенком пришлось сменить троих учителей – не сложились отношения. В СССР ничего подобного никогда не было.

Фото: предоставлено героями публикации

Наталья вспоминает, как ее сын отправился в сельскую школу в 2005 году. Их первый учитель сразу же предупредила, что учить самостоятельно ребенка не стоит – потом приходится переучивать, а это усложняет процесс обучения.

«В школу он пошел как чистый лист, а через месяц мы переехали в город и пошли в очень сильную гимназию, где дети уже вовсю читали, считали и писали. В общем, пришлось сыну непросто и нам тоже – занимались с ним каждый день. Но он не только нагнал одноклассников, но и перегнал. А вот дочка уже прошла всякие школы развития, поэтому 1 класс прошла играючи. Но дальше училась хуже сына», – делится опытом Наталья.

Фото: предоставлено героями публикации

Кстати, сейчас в некоторых школах родителям первоклашек на первом же родительском собрании говорят: «Вы пришли учиться вместе с ребенком». Если раньше выяснялось, что родитель сделал за ребенка уроки, это был позор. Сейчас многие задания специально рассчитаны на выполнение вместе с родителями. А учителя остаются на связи 24/7.

Есть такое слово: «нужно»

Отношение родителей к детям, их эмоциональная близость с 70-х довольно сильно изменились.

«Раньше нас не обнимали, не целовали. Относились больше как к взрослым. У нас были свои обязанности – протереть пыль, помыть пол. Мама вечером придет, даже рукой проведет – проверит, как сделано. Никакого поощрения мы не ждали. Могли сказать: «Молодец». Никаких денег не давали, даже конфет не давали. А сейчас – посмотрите, что творится. «Ты мне денег дай, я тогда помою». А что он с этими деньгами делать-то будет?» – говорит Любовь. При этом она вспоминает, что зарабатывать дети в 70-х могли уже лет с 10 – либо разнося почту, либо в колхозе. Правда, в колхозе давали не деньги, а трудодни, за которые потом родители ребенка могли получить продукты питания.

Фото: предоставлено героями публикации

Позже появилась практика поощрения детей сладостями и какими-то вещами – за хорошую учебу, за хорошее поведение и помощь по дому. Хотя не все родители такое практиковали. Марина, которая родилась два десятилетия позже Любови, тоже вспоминает, что в ее воспитании всегда было очень много из серии «нужно».

«Мы ходили в 6 утра с бабушкой за малиной и за грибами. Пока не наберешь 5-литровое ведро малины, домой не пойдешь. И никто из детей не протестовал. Сейчас я постоянно нахожусь в поиске, как договориться с младшей дочерью, как мотивировать ее. Ей всего 10 лет, но у нее есть такое выражение: «Меня это не мотивирует», – улыбается Марина.

В угол!

Наказывали раньше тоже строже. Например, если сейчас телесные наказания вызывают у большинства родителей ужас, то до 90-х они были нормой.

Фото: предоставлено героями публикации

«Лупили, конечно. Ремнем, – говорит Любовь. – Меня тоже лупили, и я плохой не выросла. Каждый ребенок испытывает предел родительского терпения. И нет ничего хорошего, если он этот предел не видит. Современные дети не знают, что можно, что нельзя. Нет уважения к старшим. В автобусе бабушки стоят, а деточки все сидят, в телефоны уперлись. А от чего они устали? Непонятно. Раньше если такой сидит – ему замечание сделают, так даже из автобуса ребята выбегали, потому что стыдно было».

Но, конечно, все зависело от того, насколько спокойным был ребенок. Вот что вспоминает Наталья о начале 00-ых:

«Наказывали, конечно. Сын оторвой был совершенным. Сбегал и шастал по поселку. Искали с собаками, ловили и дома ставили в угол. Он не очень расстраивался по этому поводу, пел песни из фильма «Брат-2» и читал стихи Агнии Барто. Один раз попало ему и ремнем, когда убежал на Каму один. Я чуть не поседела тогда. Выпорола. А он даже слезу не пустил, выдержал, а потом подошел, вытер мои слезы и пообещал, что больше ни ногой туда один».

Фото: предоставлено героями публикации

А вот Марина, чье детство пришлось на конец 80-х, рассказывает:

«Запомнился один случай. Летом меня отправляли в деревню вместе двоюродными братьями и сестрами. У нас был очень строгий дед. У него все должно было лежать по полочкам. Однажды мы с двоюродным братом взяли у него инструменты и не положили на место. Мы тогда получили такую взбучку, что все дети раз и навсегда запомнили: если ты берешь что-то у деда, нужно положить на место. Нас не пороли, но это был такой разговор... Это была строгость, которая чувствовалась через слова, и не было даже ощущения, что ты можешь сделать что-то иначе. Но сейчас я понимаю, что настолько бояться собственного деда – это тоже неправильно».

Со своими детьми Марина разговаривает конструктивно. В семье взяли за практику по каким-то важным вопросам «заключать договор». Ребенок знает, что если он не выполнит условия, последуют определенные ограничения.

Фото: предоставлено героями публикации

«А я шлепнула сына один раз в жизни, – признается Ксения, ребенку которой сейчас 7 лет. – Но, вспомнив все, что читала в книгах по воспитанию, больше никогда так не делала. К тому же самой стало в тот момент та-ак плохо… Меня саму мама тоже пару раз шлепала, но я была послушным ребенком, к тому же единственной девочкой в семье, поэтому меня все очень любили. Самое ужасное, что я запомнила, – это когда мама на улице меня отчитывала. Мне было очень стыдно, что она повышает голос, а вокруг люди. И один раз я поступила точно так же со своим сыном. Но резко остановилась, потому что вспомнила себя маленькую. Теперь мы выясняем отношения только дома».

Мир стал другим и дети – тоже

Да, подходы к воспитанию детей изменились, потому что изменился мир и изменились люди, объясняет детский психолог и специалист по семейным и детско-родительским отношениям.

«Подозреваю, что нашим детям нужно давать больше выбора и больше свободы, чтобы они научились владеть этой свободой и этим выбором. Принцип «должно быть так, как я сказал» остается только в вопросах, касающихся безопасности. Нельзя высовываться в открытое окно, нельзя играть с огнем. А вот в летних ботинках зайти в лужу – почему нельзя? Пусть человек попробует и сам решит, нравится ему это ощущение или нет. Пусть выберет, какую футболку ему сегодня надеть – такие задачи трехлетний ребенок уже может решать сам», – объясняет эксперт.

С другой стороны, сейчас много опасностей, больше, чем раньше, машин во дворах. А уровень тревожности родителей зашкаливает, так как информация о любом ЧП разлетается мгновенно.

Еще одно отличие прошлых поколений и нынешнего состоит в том, что условия жизни раньше позволяли закрывать только базовые потребности детей. Родителям приходилось много работать, чтобы банально прокормить ребенка, а на разговоры по душам и выяснение потребностей уже не оставалось ни сил, ни времени, ни средств. Жили в коммуналках, за продуктами стояли в очередях. Но сейчас все иначе. Большинству современных родителей уже досталось свое жилье, недостатка в продуктах нет, работа тоже есть. Есть пособия, есть отпуска по уходу за ребенком. То есть новые поколения уже растут в достатке и могут себе позволить задуматься о чем-то, кроме выживания.

«Современные дети пресыщены, их уже ничем не удивить. У нас в детстве был выбор отмечать день рождения в гостиной или на кухне, а у них – в кафе или игровом центре. У нас практически не было игрушек, приходилось развивать фантазию. У них игрушки детально проработаны, ничего придумывать не нужно. И подход к этим детям должен быть другой, у них другие ценности. Они не будут учиться за конструктор, потому что у них этого конструктора и так полкомнаты. В идеале, мотивацией для этих детей должны быть эмоции, которые можно получить, например, в поездках. Родители, продолжающие задаривать свое чадо игрушками и гаджетами, совершают ошибку. Потребности ребенка становятся все выше, а стремлений не развивается никаких. В итоге мы получаем людей, которые в 23 года не хотят работать», – говорит Наталья Половайкина.

Поэтому современным детям нужно не только давать выбор, нужно сохранять определенные ограничения, чтобы ребенок понимал, что у него есть цель и для ее достижения необходимо предпринять определенные шаги и действия.

Каким будет новое поколение, когда вырастет, пока точно сказать нельзя. По мнению эксперта, оно может быть менее тревожным и более уверенным в своей позиции. А значит, будет готово предоставить своим детям еще больше свободы и ослабить контроль. Так что в будущем даже есть вероятность возвращения «дворового воспитания».

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