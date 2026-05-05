Магнитные бури в мае 2026: вспышки на Солнце усилились

В Ижевске установилась по-настоящему весенняя погода, однако активность Солнца в этот период требует внимания. После нестабильного апреля данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН (xras.ru) показывают: май начинается спокойно, при этом риски кратковременных всплесков сохраняются. Рассмотрим предварительный прогноз подробнее.

Как прошел апрель 2026

Апрель должен был пройти спокойно. Расчеты показывали одну слабую магнитную бурю 17 апреля и несколько кратковременных возмущений. По факту картина вышла совсем другой.

Уже со 2 по 4 апреля произошла серия магнитных бурь. Причем не одиночный эпизод, а полноценная цепочка всплесков. 10–11 апреля геомагнитное поле снова всколыхнуло. Эти возмущения ожидались, но их интенсивность оказалась выше расчетной. 17 апреля тихо не прошло – вместо слабой бури последовала новая серия штормов с 18 по 20 апреля.

И только после 21 числа ситуация выровнялась: индекс опустился до стабильных значений около 2–3 баллов.

Данные xras.ru показывают четкую тенденцию: Солнце работает активнее прогнозов, а значит, даже спокойные периоды требуют внимания.

Как начинается май

1 мая геомагнитное поле оставалось в возбужденном состоянии, но до уровня бури не дотянуло. Уже со 2 мая показатели стабилизировались.

4 мая индекс держался около 3 баллов – это спокойный фон без ощутимых колебаний.

Сегодня, 5 мая, в 6 утра началась слабая магнитная буря. На спад она пойдет после 12 дня и будет стабильно держаться в пределах 3-х баллов. 7–8 мая показатели остаются в том же диапазоне.

9–10 мая ситуация не меняется: геомагнитный индекс удерживается в пределах 2,5–3 баллов. День Победы проходит без всплесков.

При этом ученые фиксируют вероятности, которые важно учитывать: около 7% – шанс магнитной бури; до 20% – вероятность возмущений.

Цифры небольшие, но с учетом апрельского сценария полностью расслабляться не стоит.

Ключевой фактор – активные области на поверхности Солнца.

На конец апреля зафиксировано более 5 выраженных групп солнечных пятен. Это потенциальные источники вспышек и выбросов корональной массы. Если поток плазмы направляется в сторону Земли, геомагнитная реакция развивается быстро – в течение 24–48 часов. Именно поэтому даже при «зеленом» прогнозе возможны резкие изменения буквально за сутки.

Когда ждать магнитные бури в мае

Основные события смещаются во вторую половину месяца. Расчеты ИКИ и ИСЗФ РАН (xras.ru) дают достаточно конкретные ориентиры.

С 11 по 14 мая сохраняется спокойный фон – около 2–3 баллов.

15–16 мая формируется слабая магнитная буря. Ожидаемый уровень – до 4–5 баллов, продолжительность – около двух суток.

17–18 мая магнитосфера остается возбужденной – показатели держатся на уровне 3–4 баллов.

После этого наступает длительный период стабилизации.

Отдельные кратковременные всплески возможны 23 мая – до 3–4 баллов, 27 мая – аналогичный уровень.

К концу месяца геомагнитный фон снова возвращается к значениям около 2–3 баллов.

