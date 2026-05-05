Это мог быть хоспис: почему недострой в Ижевске проще снести, чем спасать

Вот так выглядит центральный вход здания. Фото: Ксения Аксенова

В Ижевске продолжается проект строительства первого в республике хосписа «Дом под крылом». Год назад под него нашли место с недостроенным зданием на улице 30 лет Победы, 102. Его начали возводить еще в 1992 году. За это время оно сменило несколько назначений – от гостиницы до учебного корпуса – но ни один проект так и не был доведен до конца. После остановки работ объект фактически бросили без консервации.

За три десятилетия конструкция пережила десятки циклов промерзания и затопления. В результате – трещины в стенах, разрушенные перекрытия, оголенная арматура и постоянная сырость внутри. Окна исчезли, забор демонтировали, а само здание превратилось в открытую площадку, куда свободно попадают посторонние.

По итогам обследования специалисты признали: объект не подлежит реконструкции. Его текущее состояние не соответствует базовым требованиям безопасности. Вместе с Натальей Ветошкиной, инициатором проекта и руководителем регионального общественного движения «Хоспис. Удмуртия», съездили на объект.

Почему достроить не получится

Наталья Ветошкина, руководитель регионального общественного движения «Хоспис. Удмуртия», на месте будущего хосписа в Ижевске. Фото: Ксения Аксенова

На первый взгляд кажется, что стены стоят, значит, здание можно довести до ума. Но это иллюзия. Внутри – разрушенная структура: дыры в плитах, неровная кладка, деформированные элементы. Здание просто-напросто небезопасно.

Этот недострой проще снести, чем превратить в хоспис. Фото: Ксения Аксенова

Современные требования к паллиативным учреждениям включают десятки строгих норм: от планировки палат до инженерных систем и доступной среды. Вписать их в существующую конструкцию невозможно без радикальной переделки.

Все, что осталось от забора, который некогда закрывал вход в здание. Фото: Ксения Аксенова

А любая попытка реконструкции потребует не ремонта, а фактически полной замены конструкций с усилением фундамента и перекрытий. Это уже фактически новое строительство внутри старого каркаса.

Еще одна причина сноса уже существующего здания – несоответствие самому проекту. Недострой представляет собой шестиэтажное здание с пристроями. Для хосписа такой объем избыточен и неудобен.

Новый проект хосписа рассчитан на 60 пациентов и предполагает всего два этажа. Первый – с палатами и выходами на террасы, второй – административный. Внутри планируются кухня, столовая и даже зимний сад. Такой формат невозможно реализовать в старом здании без полной перестройки.

Цена вопроса

Главный аргумент – экономика. Снос требует затрат, но реконструкция обойдется в разы дороже.

Такие дыры по всему периметру потолка первого этажа. Фото: Ксения Аксенова

Чтобы привести объект в нормативное состояние, потребуется усиление конструкций, полная замена инженерных систем, адаптация под санитарные и пожарные требования. К этому добавляются расходы на содержание огромного здания, которое изначально не подходит под задачи хосписа.

Сейчас здание активно используется, как полигон для экстремальных игр и квестов. Подростки, рискуя жизнью, забираются даже на последние этажи. И за этим никто не следит. Фото: Ксения Аксенова

Практика других регионов показывает ту же тенденцию: переделка старых объектов под медицинские стандарты почти всегда выходит дороже нового строительства.

Окон тут тоже нет уже давно. Фото: Ксения Аксенова

Что будет дальше

Снос недостроя запланирован на конец 2026 года. Сейчас обсуждается, как провести его максимально безопасно и экологично. После этого на участке площадью 3 гектара начнется строительство первого в Удмуртии хосписа «Дом под крылом». Полноценный объект должен появиться к 2030 году.

У здания еще есть пристрои. Фото: Ксения Аксенова

Снос в данном случае – это единственный способ построить современное пространство, которое действительно будет работать для пациентов.

Здание разрушалось более 30 лет! Фото: Ксения Аксенова

Об оказании помощи паллиативным пациентам в Удмуртии можно почитать здесь. А поддержать строительство хосписа – по ссылке.

