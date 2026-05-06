Срочно нужен дом: кошки остались одни после смерти хореографа в Ижевске

Кошечка Мруля в поисках хозяев. Фото: Ирина Хмельницкая.

В этом году 27 января ушел из жизни Иван Петрович Шкрабов — заслуженный работник культуры России и Удмуртии, хореограф, человек, стоявший у истоков балета в Ижевске. В его доме жили кошки. Он приносил их с улицы, лечил, выхаживал, искал им хозяев. Те, кто не находил дом, оставались рядом с ним.

Сейчас в квартире остались шесть животных. Исчез человек, который был центром всей их жизни. Жилье готовят к продаже, поэтому питомцам нужен новый дом – с ответственными, любящими и заботливыми хозяевами.

Генри

Котик Генри ищет дом. Фото: Ирина Хмельницкая.

Черно-белый кот, спокойный и внимательный. Легко идет на контакт, реагирует на голос, любит общение. Есть акне на мордочке, уход несложный, понадобится лишь протирать каждый день физраствором. Ему уже 13 лет, поэтому потеря хозяина для него двойной стресс.

Кастрирован, привит.

Мруля

Пушистая кошка с мягким характером. Ласковая, любит сидеть на руках, спокойно лежит рядом, мурлычет. Стерилизована, вакцинирована. Ей 9 лет.

Генри и Мруля живут с Иваном Петровичем с раннего возраста. Они тяжелее остальных переносят перемены.

Лиса, Соня, Буся и еще одна кошечка

Кошка Соня тоже ищет добрые руки. Фото: Ирина Хмельницкая.

Осторожные, присматриваются к людям. Им нужно время, спокойствие и терпение. Возраст: 4 года.

Человек, который помогал всем

Иван Петрович кормил уличных кошек, приносил еду птицам, помогал животным каждый день. У него была и собака Гера, с которой он прожил 14 лет – полгода назад ее не стало.

Иван Петрович Шкрабов. Фото: Ирина Хмельницкая.

Теперь помощь нужна остальным питомцам, которые лишились любимого хозяина. Ваше участие поможет пушистикам пережить трагическую потерю.

Телефон: 8 951 218 78 93 – Мила

Подробности, фото и видео:

https://vk.com/wall259203880_1081

Каждый день сейчас решает их судьбу.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Куда сходить в Ижевске с 4 по 8 мая: спектакль «А зори здесь тихие…» и мероприятия в честь Дня Победы в библиотеках

Летняя жара и грозы: прогноз погоды с 4 по 10 мая в столице Удмуртии

Муравьи атакуют грядки: как спасти урожай в Ижевске без химии