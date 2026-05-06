Как называют девочек в 2026 в Ижевске: редкие библейские имена с глубоким смыслом

В России интерес к библейским именам держится уже не первый год. Мария, Анна, Елизавета давно закрепились в списках популярных, но в 2026 году внимание смещается в сторону более редких вариантов. Родители ищут имена с историей, характером и звучанием, которое не теряется в повседневности.

Мы собрали десять библейских имен, которые звучат свежо и при этом имеют четкое значение. У каждого – своя история и свой характер.

Вирсавия

Имя встречается в Ветхом Завете. Вирсавия – жена царя Давида и мать Соломона.

Звучание редкое, почти не встречается в России. Подходит для тех, кто ищет уникальность без компромиссов.

Значение: «дочь клятвы», «клятва Божия».

В православных святцах отсутствует.

Евника

Упоминается в Новом Завете как мать Тимофея.

Короткое, четкое имя без лишней тяжести. Легко произносится и запоминается.

Значение: «благая победа».

День памяти в православном календаре – 10 ноября (святая Евникия Сирийская).

Магдалина

Имя связано с Марией Магдалиной – одной из ключевых фигур Евангелия.

Длинное имя легко адаптируется в быту: Магда, Лина.

Значение: «жительница Магдалы».

День памяти в православном календаре – 4 августа.

Сусанна

Фигура из книги пророка Даниила и Евангелия от Луки. История связана с восстановлением справедливости.

Имя мягкое по звучанию, с четкой ассоциацией чистоты.

Значение: «белая лилия».

Дни памяти в православном календаре: 2, 19, 20 июня, 24 августа.

Мариам

В Ветхом Завете – сестра Моисея.

Имя с восточным оттенком, при этом звучит современно.

Значения: «наставница», «звезда моря», «высокая».

Именины: 2 января, 27 апреля, 25 декабря.

Сарра

Жена Авраама, одна из ключевых фигур библейской истории.

Имя короткое, уверенное, легко используется в разных формах.

Значение: «владычица».

День памяти в православном календаре – 26 июля.

Иоанна (Иванна)

Жена Хузы, упоминается среди мироносиц.

Форма Иванна ближе к современному восприятию, звучит мягче.

Значение: «дарованная Богом».

День памяти в православном календаре – 10 июля.

Ада

Одно из древнейших имен Ветхого Завета.

Минималистичное, четкое, без сложных форм.

Значение: «украшение».

Именины – 4 декабря (возможен выбор имени Аделаида при крещении).

Дина

Дочь Иакова и Лии.

Имя короткое, светлое по звучанию, без сложных ассоциаций.

Значение: «справедливость».

В православных святцах отсутствует.

Лия

Первая жена Иакова, мать шести колен Израиля.

Имя лаконичное, хорошо вписывается в современную тенденцию коротких имен.

Значение: «утомленная», «антилопа».

День памяти в православном календаре – 27 декабря (Неделя святых праотец).

Почему интерес к таким именам растет

Родители чаще смотрят на смысл и историю имени. Важна не только звучность, но и контекст – кем была носительница имени, какой путь прошла.

Библейские имена дают этот контекст сразу. За каждым стоит сюжет, который формирует восприятие имени на годы вперед.

Выбор имени в 2026 году все чаще становится осознанным решением. И в этом поиске редкие библейские варианты занимают все более заметное место.

