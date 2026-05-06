Как называют девочек в 2026 в Ижевске: редкие библейские имена с глубоким смыслом

В России интерес к библейским именам держится уже не первый год. Мария, Анна, Елизавета давно закрепились в списках популярных, но в 2026 году внимание смещается в сторону более редких вариантов. Родители ищут имена с историей, характером и звучанием, которое не теряется в повседневности.
Мы собрали десять библейских имен, которые звучат свежо и при этом имеют четкое значение. У каждого – своя история и свой характер.
Имя встречается в Ветхом Завете. Вирсавия – жена царя Давида и мать Соломона.
Звучание редкое, почти не встречается в России. Подходит для тех, кто ищет уникальность без компромиссов.
Значение: «дочь клятвы», «клятва Божия».
В православных святцах отсутствует.
Упоминается в Новом Завете как мать Тимофея.
Короткое, четкое имя без лишней тяжести. Легко произносится и запоминается.
Значение: «благая победа».
День памяти в православном календаре – 10 ноября (святая Евникия Сирийская).
Имя связано с Марией Магдалиной – одной из ключевых фигур Евангелия.
Длинное имя легко адаптируется в быту: Магда, Лина.
Значение: «жительница Магдалы».
День памяти в православном календаре – 4 августа.
Фигура из книги пророка Даниила и Евангелия от Луки. История связана с восстановлением справедливости.
Имя мягкое по звучанию, с четкой ассоциацией чистоты.
Значение: «белая лилия».
Дни памяти в православном календаре: 2, 19, 20 июня, 24 августа.
В Ветхом Завете – сестра Моисея.
Имя с восточным оттенком, при этом звучит современно.
Значения: «наставница», «звезда моря», «высокая».
Именины: 2 января, 27 апреля, 25 декабря.
Жена Авраама, одна из ключевых фигур библейской истории.
Имя короткое, уверенное, легко используется в разных формах.
Значение: «владычица».
День памяти в православном календаре – 26 июля.
Жена Хузы, упоминается среди мироносиц.
Форма Иванна ближе к современному восприятию, звучит мягче.
Значение: «дарованная Богом».
День памяти в православном календаре – 10 июля.
Одно из древнейших имен Ветхого Завета.
Минималистичное, четкое, без сложных форм.
Значение: «украшение».
Именины – 4 декабря (возможен выбор имени Аделаида при крещении).
Дочь Иакова и Лии.
Имя короткое, светлое по звучанию, без сложных ассоциаций.
Значение: «справедливость».
В православных святцах отсутствует.
Первая жена Иакова, мать шести колен Израиля.
Имя лаконичное, хорошо вписывается в современную тенденцию коротких имен.
Значение: «утомленная», «антилопа».
День памяти в православном календаре – 27 декабря (Неделя святых праотец).
Родители чаще смотрят на смысл и историю имени. Важна не только звучность, но и контекст – кем была носительница имени, какой путь прошла.
Библейские имена дают этот контекст сразу. За каждым стоит сюжет, который формирует восприятие имени на годы вперед.
Выбор имени в 2026 году все чаще становится осознанным решением. И в этом поиске редкие библейские варианты занимают все более заметное место.
