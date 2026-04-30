Куда сходить в Ижевске с 1 по 3 мая: праздник в парке Горького, «Поезд Победы» и обзорная экскурсия

Впереди трехдневные выходные в честь Дня весны и труда. «КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти праздничные выходные.
Праздник в парке Горького (0+)
Ижевчан приглашают на открытие сезона в парке Горького.
Программа:
–11:00 – 15:30 – музыкальная программа с танцевальными коллективами Ижевска на большой сцене;
– 11:00 – 15:00 – рисование мелками на асфальте на Малой сцене;
– 12:00 – 14:00 – интерактивный спектакль на Малой сцене;
– 11:00 – 16:00 – концертная программа от вокальных студий Ижевска на Ротонде;
– 11:00 – 15:00 – мастер-классы, полоса препятствий, ростовая кукла, фотозона на аллее парка.
Когда: 1 мая с 11:00 до 16:00
Где: парк Горького
Вход свободный
Забег «Мир, труд , май» (12+)
Жителей Ижевска приглашают на майский забег. Участникам предлагают пробежать дистанцию в 2,5 км.
Расписание:
– 10:00 – 10:45 – выдача номеров;
– 10:45 – 10:55 – открытие забега, разминка;
– 11:00 – старт;
– 12:00 – награждение победителей;
Когда: 1 мая, в 10:00
Где: Парк Кирова
Вход свободный
«Поезд Победы» в Ижевске (0+)
1 мая в столицу Удмуртии прибудет Поезд Победы.
Два паровоза серии Л, шесть платформ с военной техникой, а также два вагона-теплушки с полевой кухней и предметами солдатского быта. Среди экспонатов можно будет увидеть «Катюшу», самоходную установку и легендарную «полуторку».
Гостей ждет торжественный митинг, концерт, полевая кухня и мультимедийная экспозиция.
Когда: 1 мая в 9:10
Где: ж/д вокзал Ижевска
Вход свободный
Обзорная экскурсия «Русская традиционная культура. Единство в многообразии» (0+)
Это совместный проект Музея города Ижевска и Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), посвященный культуре локальных групп русского народа во второй половине XIX — первой четверти XX века.
Экспозиция раскрывает богатство и вариативность народных традиций, сложившихся в ходе многовекового расселения русских по пространствам Евразии.
Когда: 1 мая в 16:00
Где: Карла Маркса, 244а
Стоимость: от 50 рублей
Оперетта «Проделки Ханумы» (12+)
Действие происходит в конце XIX века в Тифлисе. Здесь между собой соперничают две свахи – Ханума и Кабато.
Разорившийся князь Вано Пантиашвили ищет богатую невесту, чтобы с помощью ее приданого избавиться от своих долгов и проблем.
Ханума взялась помочь Вано, а заодно и испортить планы Кабато.
Чем же закончится соперничество двух свах?
Когда: 2 мая в 18:00
Где: Государственный театр оперы и балета
Билеты: 700 рублей
Чемпионат Удмуртской Республики по хоккею (0+)
Турнир соберет 6 команд: «Ракетная», «Авангард», «Ижсталь», «Студенческая сборная УР», «Камские белки», «Прогресс». Они будут сражаться за звание сильнейших хоккейных дружин Удмуртии.
Когда: 2 мая с 9:00 до 19:00, 3 мая с 11:15 до 19:00
Где: ледовый дворец «Олимпиец», ул. Удмуртская, 222а
Вход свободный
Концерт ансамбля христианской музыки (6+)
В Национальной библиотеке Удмуртии пройдет концерт ансамбля христианской музыки.
Гостей ждет пасхальная вокально-музыкальная программа в исполнении камерного ансамбля из Омска.
Когда: 3 мая в 10:30
Где: Советская, 11
Вход свободный
Мультфильм «Грузовички» (0+)
Карьерный грузовичок-подросток Саня знакомится с городскими жителями – грузовичком и поливальной машиной.
Новые друзья открывают ему большой мир за пределами карьера.
Однажды в горах просыпается вулкан – теперь всем грозит опасность. Сане и его друзьям теперь предстоит придумать как остановить угрозу и всех спасти.
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: анимация, семейный, приключения
Фильм «Флавия. Юный детектив» (16+)
Флавия де Люс очень любит детективы. Она мастерски подмечает, то, что ускользает от внимания от взрослых. В родовом поместье происходит убийство, в котором подозревают отца Флавии. Девочка берет расследование в свои руки. Ее ждут загадки и семейные тайны.
Страна: США, Великобритания
Актеры: Мартин Фриман («Шерлок», 18+), Джонатан Прайс («Корона», 18+), Молли Райт («Багровое озеро», 18+)
Год: 2026
Жанр: комедия, приключения
Фильм «Семь верст до рассвета» (16+)
Зима 1942 года, деревня Куракино. В оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин решил повторить подвиг Ивана Сусанина и предотвратить диверсию в советском тылу.
Кузьмин получил приказ провести врагов в тыл прорвавшихся красноармейцев. Всю ночь Матвей водит врагов сквозь метель и бездорожье, а те даже не догадываются о плане их проводника.
Страна: Россия
Актеры: Федор Добронравов («Чебурашка 2», 6+), Мария Шукшина («Родители», 18+), Виктор Добронравов («Огонь», 6+), Тимофей Кочнев («Папины дочки. Новые», 12+)
Год: 2025
Жанр: драма, исторический, военный
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Змеи уже на участках Ижевска: что делать, если вас укусили
Что читать весной в Ижевске: 20 книг с тайнами, расследованиями и сильными историями
Урожайный май: когда сажать рассаду в Удмуртии в 2026 году