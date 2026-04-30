Куда сходить в Ижевске с 1 по 3 мая: праздник в парке Горького, «Поезд Победы» и обзорная экскурсия

Встреча «Поезда Победы» в Ижевске в 2025 году. Фото: Даниил Иванов

Впереди трехдневные выходные в честь Дня весны и труда. «КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти праздничные выходные.

Пятница

Праздник в парке Горького (0+)

Ижевчан приглашают на открытие сезона в парке Горького.

Программа:

–11:00 – 15:30 – музыкальная программа с танцевальными коллективами Ижевска на большой сцене;

– 11:00 – 15:00 – рисование мелками на асфальте на Малой сцене;

– 12:00 – 14:00 – интерактивный спектакль на Малой сцене;

– 11:00 – 16:00 – концертная программа от вокальных студий Ижевска на Ротонде;

– 11:00 – 15:00 – мастер-классы, полоса препятствий, ростовая кукла, фотозона на аллее парка.

Когда: 1 мая с 11:00 до 16:00

Где: парк Горького

Вход свободный

Забег «Мир, труд , май» (12+)

Жителей Ижевска приглашают на майский забег. Участникам предлагают пробежать дистанцию в 2,5 км.

Расписание:

– 10:00 – 10:45 – выдача номеров;

– 10:45 – 10:55 – открытие забега, разминка;

– 11:00 – старт;

– 12:00 – награждение победителей;

Когда: 1 мая, в 10:00

Где: Парк Кирова

Вход свободный

«Поезд Победы» в Ижевске (0+)

1 мая в столицу Удмуртии прибудет Поезд Победы.

Два паровоза серии Л, шесть платформ с военной техникой, а также два вагона-теплушки с полевой кухней и предметами солдатского быта. Среди экспонатов можно будет увидеть «Катюшу», самоходную установку и легендарную «полуторку».

Гостей ждет торжественный митинг, концерт, полевая кухня и мультимедийная экспозиция.

Когда: 1 мая в 9:10

Где: ж/д вокзал Ижевска

Вход свободный

Обзорная экскурсия «Русская традиционная культура. Единство в многообразии» (0+)

Это совместный проект Музея города Ижевска и Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), посвященный культуре локальных групп русского народа во второй половине XIX — первой четверти XX века.

Экспозиция раскрывает богатство и вариативность народных традиций, сложившихся в ходе многовекового расселения русских по пространствам Евразии.

Когда: 1 мая в 16:00

Где: Карла Маркса, 244а

Стоимость: от 50 рублей

Суббота

Оперетта «Проделки Ханумы» (12+)

Кадр из оперетты «Проделки Ханумы». Фото: Государственный театр оперы и балета УР

Действие происходит в конце XIX века в Тифлисе. Здесь между собой соперничают две свахи – Ханума и Кабато.

Разорившийся князь Вано Пантиашвили ищет богатую невесту, чтобы с помощью ее приданого избавиться от своих долгов и проблем.

Ханума взялась помочь Вано, а заодно и испортить планы Кабато.

Чем же закончится соперничество двух свах?

Когда: 2 мая в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балета

Билеты: 700 рублей

Чемпионат Удмуртской Республики по хоккею (0+)

Турнир соберет 6 команд: «Ракетная», «Авангард», «Ижсталь», «Студенческая сборная УР», «Камские белки», «Прогресс». Они будут сражаться за звание сильнейших хоккейных дружин Удмуртии.

Когда: 2 мая с 9:00 до 19:00, 3 мая с 11:15 до 19:00

Где: ледовый дворец «Олимпиец», ул. Удмуртская, 222а

Вход свободный

Воскресенье

Концерт ансамбля христианской музыки (6+)

В Национальной библиотеке Удмуртии пройдет концерт ансамбля христианской музыки.

Гостей ждет пасхальная вокально-музыкальная программа в исполнении камерного ансамбля из Омска.

Когда: 3 мая в 10:30

Где: Советская, 11

Вход свободный

Что посмотреть в кино?

Мультфильм «Грузовички» (0+)

Кадр из мультфильма «Грузовички». Фото: скриншот из трейлера к мультфильму

Карьерный грузовичок-подросток Саня знакомится с городскими жителями – грузовичком и поливальной машиной.

Новые друзья открывают ему большой мир за пределами карьера.

Однажды в горах просыпается вулкан – теперь всем грозит опасность. Сане и его друзьям теперь предстоит придумать как остановить угрозу и всех спасти.

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: анимация, семейный, приключения

Фильм «Флавия. Юный детектив» (16+)

Кадр из фильма «Флавия. Юный детектив». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Флавия де Люс очень любит детективы. Она мастерски подмечает, то, что ускользает от внимания от взрослых. В родовом поместье происходит убийство, в котором подозревают отца Флавии. Девочка берет расследование в свои руки. Ее ждут загадки и семейные тайны.

Страна: США, Великобритания

Актеры: Мартин Фриман («Шерлок», 18+), Джонатан Прайс («Корона», 18+), Молли Райт («Багровое озеро», 18+)

Страна: США, Великобритания

Год: 2026

Жанр: комедия, приключения

Фильм «Семь верст до рассвета» (16+)

Кадр из фильма «Семь верст до рассвета». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Зима 1942 года, деревня Куракино. В оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин решил повторить подвиг Ивана Сусанина и предотвратить диверсию в советском тылу.

Кузьмин получил приказ провести врагов в тыл прорвавшихся красноармейцев. Всю ночь Матвей водит врагов сквозь метель и бездорожье, а те даже не догадываются о плане их проводника.

Страна: Россия

Актеры: Федор Добронравов («Чебурашка 2», 6+), Мария Шукшина («Родители», 18+), Виктор Добронравов («Огонь», 6+), Тимофей Кочнев («Папины дочки. Новые», 12+)

Год: 2025

Жанр: драма, исторический, военный

