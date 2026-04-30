Серебро в копилку: проект «Ижевск – город будущего» занял второе место на всероссийском конкурсе

Ижевск уступил только Челябинску.

В Москве подвели итоги конкурса «Пресс-служба года – 2025». Второе место в номинации «Лучший PR-проект в муниципальной сфере» завоевал проект Администрации Ижевска «Ижевск – город будущего. Разработка стратегии социально-экономического развития города до 2036 года самими горожанами».

Ижевск уступил только проекту из Челябинска, оставив позади достойных соперников – представителей Казани, Московской области и Башкортостана.

Победителей определили ведущие эксперты

«Пресс-служба года» – это всероссийский профессиональный конкурс, который проводится с 2008 года журналом «Пресс-служба». В этом году организаторы получили 732 заявки из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. В жюри конкурса вошли ведущие российские эксперты в области PR, коммуникаций, медиа, а также представители бизнеса и госсектора.

Проект из Ижевска построен на необычном для России подходе: стратегию развития города на десять лет создавали не чиновники в кабинетах, а сами жители. Администрация Ижевска вместе с партнерами – медиагруппой Centre Digital & Media (CDM), Удмуртским филиалом Института экономики УрО РАН, Лабораторией СМИТ и федеральными экспертами из Москвы, Казани и Архангельска – выстроила системный диалог с горожанами. Всего за время реализации проекта в прямом диалоге с организаторами поучаствовали около 10 тысяч ижевчан.

«Пожалуй, это самый стратегический проект из тех, что мы когда-либо делали. Очень приятно, что его оценили на федеральном уровне. Нашей целью было «коснуться» горожан – рассказать, что мы хотим, и получить обратную связь, их предложения, их мысли. А в итоге – составить документ и заручиться поддержкой активных людей, которые вместе с нами могут менять город к лучшему», – рассказала руководитель аппарата Администрации Ижевска Анна Сережникова.

«Мы прошли этот путь впервые»

Работа над стратегией развития Ижевска стартовала в мае 2025 года. А презентация финального документа состоялась 6 февраля этого года в Удмуртской государственной филармонии. На ней Глава города Дмитрий Чистяков озвучил общую миссию на ближайшие 10 лет – превратить Ижевск в техноград с высоким качеством жизни и удержать молодежь в городе.

«Мы реализовали достаточно протяженный проект, оттого и основательный, и прошли этот путь впервые. Большую поддержку – методическую, организационную и даже моральную – нам оказали партнеры из CDM», – отметила Анна Сережникова.

23 апреля депутаты Городской думы нормативно утвердили стратегию. В ближайшее время полная версия документа появится на официальном сайте администрации Ижевска.

