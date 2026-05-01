Без салюта, но с нейросетями: как пройдет День Победы в Ижевске в 2026 году

Как Ижевск проведет 9 мая в 2026 году? Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году День Победы в Ижевске пройдет в более сдержанном формате. Организаторы делают ставку не на громкие шоу, а на безопасность, память и новые формы разговора о войне. В городе не будет праздничного салюта, шествие «Бессмертного полка» состоится онлайн, а вход на центральные площадки организуют через рамки металлодетекторов.

При этом программа не станет беднее: ижевчан ждут парад, «Стена памяти», концерты, «Эстафета мира», дрон-рейсинг и проекты с использованием искусственного интеллекта.

Сколько ветеранов встретят 9 Мая в Удмуртии

На сегодняшний день в Удмуртии осталось 21 непосредственный участник Великой Отечественной войны. Если учитывать инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников концлагерей, в республике проживает 81 человек. Еще 1920 жителей региона имеют статус тружеников тыла.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Лубнина отметила, что за каждым ветераном закреплены кураторы, волонтеры и депутаты.

«Девятое мая – это день, когда мы не просто чествуем ветеранов, которые ценой своей жизни вернули нам мирное небо. Сегодня как никогда мы ощущаем важность тех событий. Мы делаем все, чтобы каждый из них чувствовал нашу поддержку», – подчеркнула она.

К празднику участники и инвалиды войны получат федеральную выплату в 10 тысяч рублей. Региональная выплата в 5 тысяч рублей предусмотрена для всех 81 ветерана, включая блокадников и бывших узников. Кроме того, им вручат праздничные наборы.

«Транспорт ветерана»

На трибунах в Ижевске 9 Мая планируют присутствовать 20 ветеранов. Для них организуют специальный подвоз.

По словам директора Центра активных коммуникаций Евгении Сундуковой, акция «Транспорт ветерана» работает в республике не первый год. Заявки принимают через группу во «ВКонтакте», после чего их отрабатывают «Волонтеры Победы» и проверенные водители.

«Мы не допускаем к ветеранам случайных людей. Каждый водитель проходит проверку. Социальные координаторы уже закрепили волонтеров за каждым героем, чтобы их доставили на спецтранспорте прямо к отдельной трибуне», – пояснила Сундукова.

Парад в Ижевске

Главное событие Дня Победы начнется на Центральной площади в 10:00. В этом году в параде примут участие около 1500 человек. Организаторы отмечают, что состав расчетов стал компактнее, а отбор – строже.

Заметное изменение – отсутствие кинологов с собаками в общем строю. Их перенесут на отдельную тематическую площадку, посвященную работе госпиталей во время Великой Отечественной войны.

На параде будет представленна только ретро-техника, но ее количество ограничат, чтобы не усложнять логистику и меры безопасности.

На площадь нужно прийти заранее

В 2026 году в центре Ижевска введут усиленный досмотр. Большой трибуны напротив Дома правительства не будет, чтобы не создавать чрезмерного скопления людей в одной точке.

Периметр Центральной площади и набережной оцепят. Проход организуют через рамки металлодетекторов. Нельзя будет проносить жидкости в стеклянной таре, колюще-режущие предметы, мультитулы и перочинные ножи.

Организаторы просят приходить заранее – лучше не позднее 9:00.

«Досмотровые мероприятия – это всегда неудобства, но безопасность жителей для нас в приоритете. Лучше пройти проверку заранее и спокойно смотреть программу, чем пропустить начало парада в очереди», – отметили на брифинге.

«Бессмертный полк» и «Стена памяти»

Массового шествия «Бессмертного полка» по Пушкинской в этом году не будет. Акция пройдет в онлайн-формате, а также через проект «Стена памяти».

Главной площадкой станет сквер у Вечного огня. Там разместят стенды с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Заявки принимают до 3 мая через ресурс «Волонтеров Победы».

Портреты героев также покажут на городских экранах и в эфире местных телеканалов.

Дроны, нейросети и голоса детей войны

Одной из самых необычных площадок станет проект «Назад в будущее». Там пройдут соревнования по дрон-рейсингу – участники будут управлять скоростными мини-беспилотниками.

Еще одна интерактивная зона появится у Ротонды. Там с помощью искусственного интеллекта «оживят» архивные фотографии и истории детей войны.

«Мы подготовили голоса “детей полка”. С помощью нейросетей озвучили реальные истории. Посетители смогут буквально услышать прошлое», – рассказали организаторы.

Концерты, «Эстафета мира» и вечер без салюта

В 11:00 стартует традиционная «Эстафета мира».

Вечером главной площадкой станет набережная Ижевского пруда. С 16:00 здесь пройдет «Бал Победы», а в 17:00 начнется программа «Победа. Память. Мы» (0+).

В концерте «Разговор о важном» выступят детские хоровые коллективы и школы искусств – всего около 300 ребят. В 18:30 на сцену выйдет народный хор «За отцов и сыновей». Затем состоится сольный концерт ветерана СВО Григория Ильченко «Улица Победы, 9».

В 21:00 ижевчане услышат вокально-хоровую поэму «Мемориальная». Организаторы подчеркивают: финал будет не празднично-громким, а сдержанным и глубоким.

«Мы понимаем, что сегодня среди зрителей будет много тех, кого напрямую коснулись события в зоне СВО. Мы не можем кричать со сцены “ура” и танцевать до утра. Это концерт, который намеренно не хочет быть праздником. Мы уходим в сторону сопереживания и тишины», – сказала Евгения Сундукова.

Салюта в Ижевске в этом году не будет.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

