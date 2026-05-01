Куртку не прячем: прогноз погоды на май в Ижевске в 2026 году

На черемухе уже активно зреют почки. Фото: Дмитрий Адаховский

После нестабильного апреля с резкими перепадами температуры последний месяц весны обещает быть более ровным, хотя полностью от капризов природы регион не застрахован. Собрали предварительные прогнозы от разных сервисов.

Апрель показал характер

Апрель в Ижевске в 2026 году наглядно показал, что весна в регионе редко бывает стабильной. Первая половина месяца выглядела почти идеальной: воздух прогревался до +16,9°C (14 апреля), быстро сходил снег, активно шла вегетация.

Но уже после 9–10 апреля погода резко изменилась. В регион пришли холодные воздушные массы, усилился ветер, начались дожди и даже кратковременные снегопады. Самый холодный день пришелся на 23 апреля – температура опускалась до −4°C.

Несмотря на эти перепады, апрель в целом оказался теплее нормы. По данным сервиса «Погода и климат», среднемесячная температура составила +5,1°C при норме +4°C. При этом по осадкам месяц сильно перевыполнил план: выпало 52 мм при норме около 28 мм, то есть 187% от стандартных значений.

Причиной такой нестабильности стали циклоны разных типов – от североатлантических до каспийских, которые поочередно приносили то тепло, то резкое похолодание.

Возможный сценарий мая

На этом фоне май выглядит гораздо спокойнее. По данным Гидрометцентра России, в Удмуртии средняя температура месяца ожидается около нормы с отклонением в пределах 0…+1°C.

Ижевск в розовой зоне – майские температуры будут около нормы. Фото: meteoinfo.ru

Дневные значения составят примерно +15…+20°C, ночные – +6…+11°C. Осадки прогнозируются на уровне 39–59 мм за месяц, что соответствует климатическим показателям.

Ижевск в зеленой зоне – осадков в мае будет около нормы. Фото: meteoinfo.ru

Это означает, что май будет умеренно теплым: без резкой жары, но и без затяжных холодов. При этом полностью исключать кратковременные похолодания нельзя – месяц остается переходным.

Погода по декадам

Начало мая в Ижевске будет сдержанным. По данным регионального Гидрометцентра, 1–2 мая ожидается около +10°C без осадков. Уже 3 мая пройдет дождь с вероятностью до 73%, температура поднимется до +13°C.

К 4 мая станет теплее – до +16°C, а в период с 5 по 7 мая воздух прогреется до +20…+21°C, хотя вероятность осадков сохранится. Ночью температура вырастет с +2…+4°C до +10…+12°C.

Во второй декаде возможна небольшая просадка температуры и более частые дожди, а в третьей – постепенное возвращение к комфортным +18…+20°C.

Май обещает быть нежнее, но нам не стоит обольщаться. Фото: Архив КП.

Данные популярных погодных платформ в целом совпадают, но отличаются деталями.

Gismeteo прогнозирует нестабильную вторую декаду: после потепления температура может опускаться до +12…+16°C днем, с увеличением количества дождей. К концу месяца снова ожидается рост до +18…+20°C.

Погода Mail.ru предполагает самый теплый вариант: уже в первой декаде возможен скачок до +20…+25°C, после чего температура стабилизируется на уровне +18…+22°C днем и +7…+10°C ночью, с кратковременными дождями.

Май в истории

Статистика показывает, что май в Ижевске редко бывает предсказуемым. За последние 25 лет среднемесячная температура колебалась от +8,1°C до +16,9°C.

Таким был май в Ижевске в разные годы. Фото: скриншот

Самыми теплыми были 2021, 2023, 2010 и 2014 годы, когда показатели достигали +15,4…+16,9°C. Самыми холодными – 2024, 2002, 2000 и 2017 годы с температурой около +8…+9°C.

Это подтверждает главный вывод: даже при «нормальном» прогнозе май легко может отклониться в любую сторону. Поэтому после апрельских качелей полностью расслабляться не стоит. Кратковременные похолодания, дожди и ветер вполне возможны, а устойчивое лето, скорее всего, придет только ближе к июню.

