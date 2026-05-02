Подъезд разваливается, а УК молчит: как добиться ремонта в Ижевске

Обшарпанные стены, разбитые окна, темнота на лестничных клетках – знакомая картина для многих домов в Ижевске. При этом за содержание подъезда жители платят ежемесячно. Эти деньги уже заложены в квитанции, а значит, порядок в доме – не «бонус», а обязанность управляющей компании.

Если вместо ремонта – тишина и отписки, ситуацию можно переломить. Главное – действовать не на эмоциях, а по закону. Вместе с юристом Анатолием Петросяном разбираемся в нюансах.

Почему УК обязана делать ремонт

Все работы по содержанию подъезда прописаны в договоре управления домом. Этот документ есть у каждого многоквартирного дома и размещается в системе ГИС ЖКХ или хранится в самой компании.

Юрист Анатолий Петросян объясняет: если в договоре указано, что покраска проводится раз в несколько лет, а стены не обновляли десятилетие – это прямое нарушение.

Даже если конкретные работы не прописаны, действует Постановление правительства № 290. Оно обязывает УК поддерживать дом в безопасном и нормальном состоянии.

Проще говоря: если штукатурка падает или подъезд выглядит как после пожара – это уже повод для ремонта.

Ремонт в подъезде – услуга, за которую жильцы уже платят каждый месяц.

Текущий или капитальный: где вас пытаются обмануть

Одна из самых частых уловок – отправить жильцов «ждать капремонт».

Разница простая: текущий ремонт – это покраска, замена стекол, ремонт дверей, освещения; капитальный – это крыша, лифты, трубы, фасады. Если облупились стены или сломаны почтовые ящики – это зона ответственности УК. Перекладывать такие работы на фонд капремонта незаконно.

Разговоры с диспетчером редко дают результат. Без официального обращения проблема затянется.

Что работает против бездействия УК

По словам юриста, работает только письменная фиксация.

Шаг 1. Зафиксируйте проблему

Пройдитесь по подъезду и снимите все нарушения: трещины, грязь, сломанные элементы.

Составьте акт: перечислите дефекты и подпишите документ несколькими жильцами. Чем больше подписей – тем серьезнее обращение.

Шаг 2. Подайте заявление

Обращение нужно оформить письменно в двух экземплярах.

В тексте укажите:

- адрес дома;

- перечень проблем;

- требование провести текущий ремонт.

К заявлению приложите акт и фотографии. На вашем экземпляре должна остаться отметка о принятии.

Если документ не принимают – отправляйте его по почте с описью вложения.

Шаг 3. Контролируйте сроки

УК обязана ответить в течение 30 дней.

Если реакции нет или приходит формальная отписка – переходите к следующему этапу.

Шаг 4. Жалобы в контролирующие органы

Есть три ключевых инстанции:

а) Госжилинспекция – проверяет и выдает предписания;

б) Роспотребнадзор – рассматривает нарушение прав потребителей;

в) прокуратура – подключается в сложных случаях.

После проверки управляющая компания рискует получить штраф и предписание на устранение нарушений.

Одних жалоб недостаточно – каждое повреждение в подъезде придется фиксировать как доказательство бездействия УК.

Можно ли не платить за ЖКХ

Сразу отвечаем: нет. Отказ от оплаты превращает вас в должника, а не в пострадавшую сторону. УК быстро взыщет долг через суд.

Анатолий Петросян отмечает, что правильная стратегия – платить и параллельно требовать перерасчет за неоказанные услуги. Если работы не выполняются, жильцы вправе потребовать перерасчет платы за содержание жилья.

Это законное право, и для УК это уже финансовые потери. Часто именно после таких требований ситуация начинает двигаться.

Когда пора идти в суд

Если обращения и жалобы не дали результата, остается судебный путь.

Анатолий Петросян подчеркивает, что в суде можно требовать:

- обязать УК сделать ремонт;

- выплатить неустойку;

- компенсировать моральный вред;

- взыскать штраф за отказ решать вопрос добровольно.

Важно: для суда потребуется смета. Ее можно заказать у независимых специалистов.

При этом УК часто ссылается на задолженность дома. Это незаконно. Если вы платите исправно, компания обязана оказывать услуги в полном объеме. Взыскание долгов – ее задача, а не жильцов.

Если даже после жалоб ничего не меняется, стоит задуматься о смене УК. Для этого нужно провести общее собрание собственников и набрать большинство голосов. Процесс займет несколько месяцев, но иногда это единственный способ навести порядок.

Главное помнить: управляющая компания – это не «высшая инстанция», а обслуживающая организация. Жильцы платят за работу и вправе требовать результат.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

