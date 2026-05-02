Подъезд разваливается, а УК молчит: как добиться ремонта в Ижевске

Обшарпанные стены, разбитые окна, темнота на лестничных клетках – знакомая картина для многих домов в Ижевске. При этом за содержание подъезда жители платят ежемесячно. Эти деньги уже заложены в квитанции, а значит, порядок в доме – не «бонус», а обязанность управляющей компании.
Если вместо ремонта – тишина и отписки, ситуацию можно переломить. Главное – действовать не на эмоциях, а по закону. Вместе с юристом Анатолием Петросяном разбираемся в нюансах.
Все работы по содержанию подъезда прописаны в договоре управления домом. Этот документ есть у каждого многоквартирного дома и размещается в системе ГИС ЖКХ или хранится в самой компании.
Юрист Анатолий Петросян объясняет: если в договоре указано, что покраска проводится раз в несколько лет, а стены не обновляли десятилетие – это прямое нарушение.
Даже если конкретные работы не прописаны, действует Постановление правительства № 290. Оно обязывает УК поддерживать дом в безопасном и нормальном состоянии.
Проще говоря: если штукатурка падает или подъезд выглядит как после пожара – это уже повод для ремонта.
Одна из самых частых уловок – отправить жильцов «ждать капремонт».
Разница простая: текущий ремонт – это покраска, замена стекол, ремонт дверей, освещения; капитальный – это крыша, лифты, трубы, фасады. Если облупились стены или сломаны почтовые ящики – это зона ответственности УК. Перекладывать такие работы на фонд капремонта незаконно.
Разговоры с диспетчером редко дают результат. Без официального обращения проблема затянется.
По словам юриста, работает только письменная фиксация.
Шаг 1. Зафиксируйте проблему
Пройдитесь по подъезду и снимите все нарушения: трещины, грязь, сломанные элементы.
Составьте акт: перечислите дефекты и подпишите документ несколькими жильцами. Чем больше подписей – тем серьезнее обращение.
Шаг 2. Подайте заявление
Обращение нужно оформить письменно в двух экземплярах.
В тексте укажите:
- адрес дома;
- перечень проблем;
- требование провести текущий ремонт.
К заявлению приложите акт и фотографии. На вашем экземпляре должна остаться отметка о принятии.
Если документ не принимают – отправляйте его по почте с описью вложения.
Шаг 3. Контролируйте сроки
УК обязана ответить в течение 30 дней.
Если реакции нет или приходит формальная отписка – переходите к следующему этапу.
Шаг 4. Жалобы в контролирующие органы
Есть три ключевых инстанции:
а) Госжилинспекция – проверяет и выдает предписания;
б) Роспотребнадзор – рассматривает нарушение прав потребителей;
в) прокуратура – подключается в сложных случаях.
После проверки управляющая компания рискует получить штраф и предписание на устранение нарушений.
Сразу отвечаем: нет. Отказ от оплаты превращает вас в должника, а не в пострадавшую сторону. УК быстро взыщет долг через суд.
Анатолий Петросян отмечает, что правильная стратегия – платить и параллельно требовать перерасчет за неоказанные услуги. Если работы не выполняются, жильцы вправе потребовать перерасчет платы за содержание жилья.
Это законное право, и для УК это уже финансовые потери. Часто именно после таких требований ситуация начинает двигаться.
Если обращения и жалобы не дали результата, остается судебный путь.
Анатолий Петросян подчеркивает, что в суде можно требовать:
- обязать УК сделать ремонт;
- выплатить неустойку;
- компенсировать моральный вред;
- взыскать штраф за отказ решать вопрос добровольно.
Важно: для суда потребуется смета. Ее можно заказать у независимых специалистов.
При этом УК часто ссылается на задолженность дома. Это незаконно. Если вы платите исправно, компания обязана оказывать услуги в полном объеме. Взыскание долгов – ее задача, а не жильцов.
Если даже после жалоб ничего не меняется, стоит задуматься о смене УК. Для этого нужно провести общее собрание собственников и набрать большинство голосов. Процесс займет несколько месяцев, но иногда это единственный способ навести порядок.
Главное помнить: управляющая компания – это не «высшая инстанция», а обслуживающая организация. Жильцы платят за работу и вправе требовать результат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сезонные автобусы начали курсировать из Ижевска на СНТ
Крупное ЧП в Перми ликвидируют пожарные из Удмуртии
В Ижевске на пожаре в доме по улице Берша спасли восемь человек