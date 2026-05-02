Хочу домой: игривая Перси, мурлыка Моня и другие кошки из приюта Ижевска ищут дом

Ищем этим чудесным котикам дом. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Они не выбирали свою судьбу. Кто-то родился на улице и никому не доверял, кого-то взяли с рук, но предали, а кто-то знал любовь, но потерял хозяина навсегда. Сегодня в котофонде «Спасем вместе» в Ижевске живут кошки с совершенно разными характерами и историями. Их объединяет одно: каждая из них отчаянно ждет человека, который скажет «ты мой». Рассказываем, кто из этих усатых ищет дом.

Перси

Если вы когда-нибудь мечтали вернуться домой к живому антидепрессанту, то эта история – про вашу будущую кошку. Ее зовут Перси. Ей всего один год, но за плечами у этого маленького создания – целая жизнь, прожитая рядом с человеком. И этот опыт научил ее одному: доверию и ласке.

Перси не из тех кошек, которые живут своей отдельной жизнью на подоконнике. Она – партнер. Абсолютно ручная, с детства привыкшая к человеческому теплу. Когда вы приходите с работы, она не просто встречает в коридоре – она бросает все свои кошачьи дела, чтобы потереться о ноги и включить свою фирменную «бесконечную песенку» (громкость регулируется только в сторону увеличения нежности).

При этом в ней удивительным образом сочетаются две черты: игривость котенка – она с радостью погоняет фантик или мячик, и спокойствие взрослой кошки – абсолютно неконфликтна, не устраивает драм, не метит территорию характером.

Важное условие для будущих опекунов. Перси ищет не «временный приют» и не просто хозяина. Она ищет самую надежную, ответственную семью, которая готова взять на себя заботу на ближайшие 15-20 лет. Категорическое условие: только дом без самовыгула. Перси не знает уличной жизни – ей там не место.

Чтобы новый хозяин не беспокоился о визитах к ветеринару, Перси уже стерилизована, привита и обработана от паразитов (внутренних и внешних).

Если вам нужен не просто красивый зверек на диван, а преданный, тактильный и при этом удобный в быту компаньон – присмотритесь к Перси. Это именно та мурлыка, после встречи с которой перестаешь верить в стереотип «кошка гуляет сама по себе».

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Красавица с рыжей шубкой. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Эшли

У каждой кошки с непростым характером за плечами – своя история. У Эшли она особенно показательная. Ее не брали из жалости, ее боялись. Те, кто работает с животными, знают: некоторых кошек невозможно даже погладить. Эшли была именно такой. Но однажды все изменилось.

Когда Эшли только попала к кураторам, ее называли «дикушей». Она держала в страхе всех, кто за ней ухаживал. Любая попытка приблизиться заканчивалась шипением и готовностью защищаться до последнего. Большинство волонтеров просто опускали руки – казалось, что это тот случай, когда кошка никогда не сможет жить с человеком.

Но время, терпение и полное отсутствие давления сделали свое дело. Сердце Эшли оттаяло. Не сразу, не за день и даже не за месяц. Произошло то, что кураторы называют «настоящим чудом».

Сегодня Эшли – совершенно другая кошка. Она контактна, но сохранила при этом здоровую независимость. Ее не назовешь плюшевой игрушкой, и это прекрасно: она – личность. Она прошла путь от пугливого зверька до настоящей королевы передержки, которая знает себе цену и при этом готова делить с вами диван.

Эшли полностью здорова, привита, стерилизована и имеет на руках ветеринарный паспорт.

Эшли ищет того, кто поймет ее путь. Она готова стать верным другом и полноправным членом семьи. Но с одним условием: в этом доме будут уважать ее личное пространство. Потому что Эшли его заслужила.

Эшли – независимая личность. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Моня

Эту кошку не брали из приюта котенком. Ее нашли на улице – одичавшей, настороженной и абсолютно не готовой к контакту с человеком. Но Моня – пример того, как правильная забота может растопить даже самый толстый лед. Пусть и не сразу.

Спасенная с улицы Моня поначалу была классической «дикушей». Она не шла на руки, не просилась на колени и всем своим видом давала понять: «Мне и одной неплохо». Волонтеры знают, что таких кошек сложнее всего пристраивать, потому что первое впечатление часто обманчиво.

Но время и терпение сделали свое дело. Сегодня Моня – другая кошка. Она постепенно превращается в спокойную, ласковую мурлыку. Она еще может сохранять дистанцию в первые минуты знакомства, но уже готова доверять. И те, кто видел ее прогресс, говорят: это одна из самых благодарных кошек для спокойного, взрослого человека.

Моня полностью подготовлена к переезду: стерилизована, привита, здорова и обработана от паразитов и имеет ветеринарный паспорт.

Ей нужен дом, где ее будут уважать, баловать в меру и, главное, оберегать.

Моня с роскошной шубкой и зелеными глазками. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Тери

Тери – та кошка, с которой вы забудете о телефоне на диване. Молодая, шелковистая, с глазами цвета жидкого янтаря. Она не просто разрешает себя гладить – она просится на ручки и, устроившись поудобнее, включает свой фирменный вокал. Не громкий, не навязчивый. Уютный.

С бытовой точки зрения Тери – подарок. Привита, стерилизована, с лотком дружит на «отлично». Никаких сюрпризов под диваном или «меток».

Тери ищет не временную передержку, а самое надежное место на Земле. Только ответственные, взрослые (душевно) люди. Только дом без самовыгула – кошке с такой доверчивой душой не место на опасной улице.

Если вы ищете компактный, тактильный и очень красивый «антидепрессант» с режимом мурчания – Тери уже сложила лапки крестиком и ждет именно вас.

Мурчашка Тери. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Дикси

Дикси не из тех кошек, которые бросаются на шею первому встречному. Она может показаться застенчивой – отведет взгляд, чуть отступит, присмотрится. Но это лишь маска. Просто Дикси нужно чуть больше времени, чем другим.

Как только барьер падет – а это обязательно случится, если не давить на нее, – вы узнаете настоящую Дикси. Невероятно ласковую, доверчивую и очень ручную кошку с изящной фигуркой и умными глазами. А еще она настоящий «энерджайзер» в мире кошачьих: игрива, любопытна и, если можно так выразиться, с перчинкой. Словом, классическая «шилопопка» – но в самом лучшем смысле этого слова.

Дикси отлично уживается с другими кошками. Если у вас уже есть хвостатый друг, она с радостью составит ему компанию в играх. Если нет – станет вашей верной тенью.

Возраст: 12 месяцев. Стерилизована, привита. Лоток на «отлично», когтеточку знает и уважает. Ест сухой корм премиум-класса.

Дикси ищет не просто «хозяина», а добрую, надежную семью, где ее будут любить и беречь.

Дикси еще совсем малышка. Фото: котофонд «Спасем вместе».

