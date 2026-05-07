Тайны Ижевска: откуда взялись «немецкие» дома и почему район называют «Пеньки»

У Ижевска есть слой истории, который невозможно найти в учебниках. Он спрятан в названиях улиц, дворовых словах и привычных ориентирах. Часть подтверждена документами, часть – выросла из городской памяти, но все они до сих пор живут в речи ижевчан. Раскрываем подробности легенд столицы Удмуртии.
Слово «коммунары» связано с Парижской коммуной 1871 года – коротким периодом самоуправления во Франции, который длился 72 дня. После подавления восстания погибли от 15 до 20 тысяч человек, около 43 тысяч были взяты в плен. В СССР это событие стало символом революционного движения.
Ижевск на рубеже 1918–1919 годов официально назывался Ижевской Трудовой Коммуной. В городе в этот период формировались новые органы власти: ЧК, комиссариаты, органы социального обеспечения, система образования.
Сама улица появилась значительно позже. Изначально это была Десятая улица – часть нумерации от пруда.
13 декабря 1918 года ее переименовали в улицу Бедноты.
Современное название – улица Коммунаров – закрепили 16 октября 1937 года.
До 1960-х это была окраина, куда переселялись неохотно. В разговорной речи жителей долго сохранялось старое название – «беднота с десятой».
С Ижевском связан и участник Парижской коммуны Михаил Сажин – уроженец Ижевского завода, позже известный как Арман Росс.
Название района появилось из бытовой привычки.
Территория рядом с лесом и общежитиями в советские годы была местом, где жило много студентов. Рядом работал винно-водочный магазин. Напротив него вырубили деревья, остались пни.
После покупок люди собирались прямо там – на этих пнях.
Так слово «Пеньки» закрепилось за районом и используется до сих пор, хотя сама территория сильно изменилась: лес сократился, появились жилые дома.
В Ижевске это название применяют к разным зданиям, и у каждого случая своя причина.
Дома на улице Авангардной и в Соцгороде часто связывают со строительством с участием немецких военнопленных. Архивные данные подтверждают: их привлекали к работам на улицах Советской, Пушкинской, в Соцгороде и других районах.
При этом часть зданий завершали уже после 1956 года, когда большинство пленных покинуло СССР. В строительстве могли участвовать осужденные военные преступники, находившиеся в стране до репатриации после 1955 года.
Соцгород начали застраивать в 1931 году. Первые дома были деревянными, материалы поставлялись из Германии по железной дороге. Позже их заменили кирпичными зданиями, часть которых возводили с участием немецких специалистов и пленных.
Отдельная история – дома на улице Удмуртской (№ 286–296). Их строили в начале 1990-х при участии специалистов из Германии. Использовались импортные материалы, инструменты и технологии.
В квартирах появились решения, редкие для того времени – регулируемые радиаторы, две мойки на кухне, шумоизоляционные стеклопакеты, освещение в подъездах с датчиками движения.
Даже дворы проектировали с учетом удобства – скамейки, дорожки с бетонным покрытием, которое сохраняется до сих пор.
