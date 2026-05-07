Тайны Ижевска: откуда взялись «немецкие» дома и почему район называют «Пеньки»

«Немецкие» дома на ул. Удмуртской. 2001 год. Фото: Николай Сюваев, «Ижевские картинки»

У Ижевска есть слой истории, который невозможно найти в учебниках. Он спрятан в названиях улиц, дворовых словах и привычных ориентирах. Часть подтверждена документами, часть – выросла из городской памяти, но все они до сих пор живут в речи ижевчан. Раскрываем подробности легенд столицы Удмуртии.

Почему улица Коммунаров носит такое название

Слово «коммунары» связано с Парижской коммуной 1871 года – коротким периодом самоуправления во Франции, который длился 72 дня. После подавления восстания погибли от 15 до 20 тысяч человек, около 43 тысяч были взяты в плен. В СССР это событие стало символом революционного движения.

Жилые дома в северной части по ул. Бедноты (сейчас ул. Коммунаров) за Березинским заводом. 1934 год. Фото: vk.com/ya_izhevsk

Ижевск на рубеже 1918–1919 годов официально назывался Ижевской Трудовой Коммуной. В городе в этот период формировались новые органы власти: ЧК, комиссариаты, органы социального обеспечения, система образования.

Сама улица появилась значительно позже. Изначально это была Десятая улица – часть нумерации от пруда.

Дома № 220, 222 по ул. Коммунаров. 1967 год. Фото: фотоальбом «Ижевск»

13 декабря 1918 года ее переименовали в улицу Бедноты.

Современное название – улица Коммунаров – закрепили 16 октября 1937 года.

До 1960-х это была окраина, куда переселялись неохотно. В разговорной речи жителей долго сохранялось старое название – «беднота с десятой».

Вот так выглядела улица Коммунаров в 1970-е годы. Фото: iz-article.ru

С Ижевском связан и участник Парижской коммуны Михаил Сажин – уроженец Ижевского завода, позже известный как Арман Росс.

Откуда взялись «Пеньки»

Название района появилось из бытовой привычки.

Территория рядом с лесом и общежитиями в советские годы была местом, где жило много студентов. Рядом работал винно-водочный магазин. Напротив него вырубили деревья, остались пни.

После покупок люди собирались прямо там – на этих пнях.

Так слово «Пеньки» закрепилось за районом и используется до сих пор, хотя сама территория сильно изменилась: лес сократился, появились жилые дома.

Почему дома называют «немецкими»

В Ижевске это название применяют к разным зданиям, и у каждого случая своя причина.

Дом на улице Авангардной. Фото: архив редакции

Дома на улице Авангардной и в Соцгороде часто связывают со строительством с участием немецких военнопленных. Архивные данные подтверждают: их привлекали к работам на улицах Советской, Пушкинской, в Соцгороде и других районах.

Современный вид дома на ул. Авангардной. Фото: архив редакции

При этом часть зданий завершали уже после 1956 года, когда большинство пленных покинуло СССР. В строительстве могли участвовать осужденные военные преступники, находившиеся в стране до репатриации после 1955 года.

Перекресток улиц Орджоникидзе и Промышленной, 1960 год. Фото: из коллекции С. Н. Селивановского

Соцгород начали застраивать в 1931 году. Первые дома были деревянными, материалы поставлялись из Германии по железной дороге. Позже их заменили кирпичными зданиями, часть которых возводили с участием немецких специалистов и пленных.

Улица Орджоникидзе между проездами Орджоникидзе и Прасовским. Фото: из архива Георгия Сырчина

Отдельная история – дома на улице Удмуртской (№ 286–296). Их строили в начале 1990-х при участии специалистов из Германии. Использовались импортные материалы, инструменты и технологии.

«Немецкие» дома. 2001 год. Фото: Николай Сюваев, «Ижевские картинки»

В квартирах появились решения, редкие для того времени – регулируемые радиаторы, две мойки на кухне, шумоизоляционные стеклопакеты, освещение в подъездах с датчиками движения.

Даже дворы проектировали с учетом удобства – скамейки, дорожки с бетонным покрытием, которое сохраняется до сих пор.

