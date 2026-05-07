«Зелень мозга»: как мастерица из Ижевска превращает пряжу в миры с эльфами и лесными духами

Рассказываем о том, как ижевская мастерица создает изделия, вдохновленные лесом и мифами. Фото предоставлены героиней материала.

В ее работах легко встретить эльфов, хоббитов и духов леса. Вязаные шапки приобретают форму капюшонов странников из средневековых историй, а нити складываются в мох, листву и ветви, словно перенесенные из настоящего леса. Лариса из Ижевска создает в своей лавке «Всяковень» вещи, которые называет сюжетными: каждая работа несет настроение и отсылает к мирам Толкина, Сапковского, фольклору фейри и живой природе.

Мы поговорили с мастерицей о том, как историческое образование стало частью ее пути, как родилась лавка диковин и почему в ее работах так много леса.

Лес как источник вдохновения и форма выражения

До вязания Лариса получила историческое образование. В профессии она так себя и не обрела. А вот интерес к прошлому со временем перешел в творчество. Сначала это были средневековые капюшоны и пелерины, поездки на исторические фестивали, а затем – собственный визуальный язык, где история проявляется через форму и фактуру.

Вот такие средневековые капюшоны вяжет Лариса. Фото предоставлено мастерицей.

С детства Лариса тянулась к ручному труду. До вязания она занималась фотографией, чаще снимала природу, пробовала свечеварение и мыловарение, но ничто не увлекало по-настоящему.

Вязание стало точкой, где соединились интерес к истории, желание работать руками и потребность в спокойном, сосредоточенном процессе. Так появилась лавка. Название «Всяковень» возникло случайно и сначала задумывалось как временное.

«Это из игры по "Властелину колец" – дом в Шире, где хоббиты собирают разные диковины. Название прижилось и точно передает идею – лавка всяковин», – объясняет мастерица.

Лариса находит вдохновение в фантастических мирах. Фото предоставлено Ларисой.

Первыми работами стали детские эльфийские тапочки с вытянутыми носами и шапка травяного оттенка – неровная, несовершенная.

Главным источником вдохновения Лариса называет Джона Толкина – автора «Хоббита» и «Властелина колец». Рядом с ним – Анджей Сапковский и его мир «Ведьмака».

Влияние чувствуется и в конкретных работах – например, в шапках, созданных по мотивам этих историй.

К этому добавляются мифология фей, сказки разных народов и леса Удмуртии.

«Я люблю лес. Эти густые, почти бесконечные пространства. И хочется, чтобы стиль этому соответствовал – гоблинкор, форесткор. Когда удается передать через нити ощущение живого материала, это особое чувство».

Как рождаются «сюжетные» вещи

Каждая работа появляется по-разному. Иногда образ складывается сразу, иногда развивается постепенно – прямо в процессе вязания.

«Бывает, беру цвета, смешиваю их и не до конца понимаю, что получится. Но мне важно, чтобы вещь рассказывала историю».

Сейчас мастерица вяжет такие роскошные шапки. Фото предоставлено Ларисой.

Так появилась шапка «Сон Смауга» – с подобранными нитями и подвесками, связанными с сюжетом.

Идеи приходят резко, и Лариса фиксирует их в заметках, чтобы не потерять. Реализация зависит от времени – вязание легко совмещается с повседневной жизнью: его можно брать с собой, сочетать с фильмами или аудиокнигами. Несмотря на распространенное мнение о вязании как о «бабушкином ремесле», Лариса воспринимает его иначе.

В ее вещах часто читаются формы природы – листья, мох, ветви. Это осознанный выбор и способ передать структуру живого материала через пряжу.

Особое место занимают работы для детей.

«Самые дорогие – носочки и панамка в виде листиков, которые я связала своим детям. Я их храню».

Те самые носочки и панамка. Фото предоставлено Ларисой.

Среди клиентов – люди, для которых одежда становится способом самовыражения.

«Через такие вещи можно добавить немного волшебства в обычную жизнь».

Шапка «Пустошь Смауга», название которой пришло из произведения «Хоббит» Джона Р. Р. Толкина. Фото предоставлено Ларисой.

Рукавички, связанные Ларисой. Фото предоставлено мастерицей.

Запомнился и заказ от популярной YouTube-музыкантки. Лариса была давней поклонницей творчества мультиинструменталистки, поэтому ей было особенно приятно им заниматься.

«Всяковень» как пространство для души

Сейчас вязание для Ларисы – занятие, которое она совмещает с декретом: «Сложно сказать, станет ли это делом жизни. Все меняется быстро».

При этом слово «бренд» она старается не использовать: «Для меня это больше про продажи, а мне важнее сам процесс».

Такие грибочки Лариса тоже делает. Фото предоставлено мастерицей.

Работа с материалами требует постоянного поиска: пряжу снимают с производства, аналоги не всегда удается найти. Для своих работ Лариса использует крючок, сравнивая его с волшебной палочкой.

Материалы подбираются разные, но полностью синтетическую пряжу ижевчанка старается не использовать. Предпочитает сочетания с шерстью, чтобы вещи сохраняли тепло.

Вне вязания она проводит время с семьей, занимается декором, играет на музыкальных инструментах, иногда уделяет внимание спорту.

Так выглядит рабочее место мастерицы. Фото предоставлено героиней материала.

Эстетика леса присутствует и в быту.

«Шучу, что у меня "зелень головного мозга". Люблю зеленый и коричневый. Дома стараюсь создавать ощущение небольшого леса. Рабочее место – это мой уголок толкинистики».

Если представить «Всяковень» как живое пространство, Лариса описывает его как место, где можно отдохнуть глазами, почувствовать связь с природой и найти идеи для творчества.

То, что Лариса создает в свободное от вязания время. Фото предоставлено мастерицей.

Если бы вязание не стало ее главным занятием, она выбрала бы украшения или работу с полимерной глиной.

«В любом случае это были бы сказки, фэнтези и природа».

