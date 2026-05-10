Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецы сменят имидж, а Раки покорят вершину

Пришла пора отдохнуть Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на неделю для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вам может показаться, что привычные методы работы больше не приносят желаемого результата. Вероятно, возникнет желание пересмотреть свои долгосрочные планы и внести в них коррективы. Записывайте все идеи, приходящие в голову, особенно в первой половине недели. Среди них может скрываться настоящий «алмаз». Чтобы сбросить лишнее напряжение, займитесь физической активностью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Понедельник может начаться с решения бумажных вопросов, которые потребуют от вас предельной внимательности. К середине недели вы почувствуете потребность в признании ваших заслуг, однако коллеги могут быть слишком заняты своими делами. Возможно, вам захочется переставить мебель или обновить декор в комнате. Ваша интуиция в эти дни будет особенно острой в вопросах личных отношений. Уделите время планированию бюджета на вторую половину месяца.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам придется перерабатывать огромные объемы данных, что может вызвать утомление. Четверг станет днем проверки вашей способности держать слово перед окружающими. Пятница принесет долгожданное завершение какого-то старого проекта или обязательства. В конце недели вероятны приятные сюрпризы, связанные с вашим окружением. Общий фон периода благоприятен для самовыражения через искусство.

Рак (22 июня – 22 июля)

В начале недели вы можете ощутить потребность в уединении, чтобы разобраться в накопившихся мыслях. Среда принесет новости, которые заставят вас по-новому взглянуть на текущие профессиональные задачи. В четверг стоит быть осторожнее с высказываниями, так как окружающие могут истолковать ваши слова превратно. Доверяйте своему первому впечатлению о людях на этой неделе. Окружите себя красивыми вещами и ароматами – это поможет поддерживать позитивный настрой.

Лев (23 июля – 23 августа)

Понедельник и вторник пройдут в решении коллективных задач, где вам отведут роль координатора. В середине недели возможны трения с кем-то из вышестоящих лиц из-за разности взглядов на процесс. Выходные станут временем для ярких эмоций и культурного досуга. Суббота идеально подходит для посещения театра. В воскресенье постарайтесь лечь спать пораньше, чтобы восстановить силы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе акцент сместится на достижение конкретных целей и наведение порядка в делах. В среду может возникнуть ситуация, требующая аналитического подхода и копания в деталях. Четверг принесет временное ощущение тупика в каком-то важном вопросе, но не спешите расстраиваться. К пятнице решение придет само собой. Не бойтесь делегировать часть обязанностей, если чувствуете, что нагрузка становится чрезмерной. Простая медитация и дыхательные упражнения помогут вернуть фокус внимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В понедельник и вторник возможны ситуации, когда придется мирить коллег или родственников, что потребует от вас немалого терпения. Среда может принести новости, касающиеся вашего жилья или бытовых условий, требующие быстрого анализа. Окружите себя синими или зелеными цветами в одежде – это поможет сохранить внутреннее спокойствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отличный период для того, чтобы избавиться от лишнего, будь то старые вещи или изжившие себя идеи. В четверг возможны небольшие недоразумения с техникой, поэтому важные данные лучше сохранять дважды. Пятница принесет прилив вдохновения, который стоит направить в рабочее русло. Не бойтесь признавать свои ошибки – это только укрепит ваш авторитет в глазах окружающих.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Для вас наступает время, когда социальные связи начинают играть решающую роль. К середине недели фокус внимания сместится на юридические вопросы или оформление официальных бумаг. Выходные дни должны пройти максимально вне дома. Будьте открыты для новой информации, даже если она кажется вам странной.

Козерог (22 декабря – 20 января)

В первой половине недели возможны проверки на профессионализм или необходимость доказывать свою правоту делом. В пятницу стоит обратить внимание на свое самочувствие и не перегружать себя лишними задачами. Выходные должны стать для вас территорией абсолютного комфорта. Постарайтесь делегировать мелкие задачи близким, чтобы освободить время для отдыха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Хороший период для необычных хобби. Вас могут вовлечь в обсуждение планов, которые напрямую вас не касаются, но потребуют вашего экспертного мнения. Четверг может оказаться немного суетливым из-за множества звонков и сообщений. Вероятны внезапные идеи по улучшению своего имиджа и гардероба. Не бойтесь выделяться из толпы, на этой неделе это ваш главный козырь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Эта неделя будет связана с домом, семьей и вашим внутренним «я». Не исключены сомнения в правильности выбранного пути, но это временное явление. Ваша чувствительность поможет вам понять истинные мотивы окружающих. Попробуйте приготовить новое блюдо для своих домочадцев – это принесет в дом много позитивной энергии.

