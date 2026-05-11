Стройка, вырубка и новые объекты: как сейчас выглядит финальный этап благоустройства «Березовой рощи» в Ижевске

Домики в национальной стиле появятся в разных частях парка. В них откроют рестораны, кафе и магазины. Фото: Дмитрий Соколов

В Ижевске продолжается благоустройство парка «Березовая роща». В середине апреля рабочие приступили к финальному этапу реконструкции, а саму территорию временно закрыли для посетителей. Сейчас в парке работает тяжелая техника, монтируются здания и прокладываются коммуникации.

Мы побывали в «Березовой роще» и посмотрели, как меняется одно из крупнейших общественных пространств города.

Что строят в парке сейчас

Сейчас рабочие собирают новую входную группу. На входе появятся массивные деревянные ворота с арочным перекрытием. Конструкция уже заметна со стороны главной аллеи.

Посетителей Березовой рощи теперь будут встречать массивные ворота. Фото: Дмитрий Соколов

Параллельно вдоль прогулочной зоны устанавливают деревянные павильоны. В будущем здесь откроются ресторан, точки торговли, библиотека, прокат спортивного инвентаря и общественный туалет. Все здания оформляют в национальном стиле.

Одновременно техника готовит территорию под строительство нового стадиона и прокладывает инженерные сети. Ради этого рабочим пришлось вскрыть часть недавно уложенных дорожек.

«На данный момент завершено устройство сетей канализации. Сейчас будем приступать к прокладке водопровода и электричества для объектов видеонаблюдения и освещения. Также ведем работы по устройству новых газонов», — рассказал представитель подрядной организации.

Власти Ижевска обещают, что к ноябрю 2026 года Березовая роща преобразиться в лучший парк Поволжья. Фото: Дмитрий Соколов

До ноября 2026 года в «Березовой роще» планируют построить веревочный парк, волейбольную площадку и каскадный ручей. В лесной части обновят пешеходные маршруты.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что в парке появится большой стадион с трибунами, баскетбольная и волейбольная площадки, раздевалки и каток для зимнего сезона.

«Преображается зона детского отдыха. Помимо того, что уже было сделано в прошлом году, появится веревочный парк», — отметил Чистяков.

Часть дорожек в лесной зоне оформят с использованием гальки и древесных опилок.

Кроме уже благоустроенного родника, в парке появятся дополнительные источники воды.

Из-за прокладки коммуникаций рабочим пришлось разобрать проложенные недавно тротуары. Фото: Дмитрий Соколов

«Многое будет выполнено в национальном стиле. Этот парк меняется до неузнаваемости. Мы рассчитываем, что это будет лучший парк Приволжского федерального округа», — заявил глава города.

Почему в парке начали вырубать деревья

Одной из самых обсуждаемых тем стала вырубка деревьев. Ситуацию прокомментировала глава проектного офиса «Зеленый код» и дендролог Елена Бякова.

Пешеходные дорожки в парке в будущем выложат галькой и опилками. Фото: Дмитрий Соколов

По ее словам, значительную часть территории занял клен ясенелистный — инвазивный вид, который активно вытесняет местные деревья.

«Парк называется "Березовая роща", но по факту здесь очень много клена ясенелистного. Низкоценные и аварийные клены будут заменены березами», — пояснила специалист.

Всего в парке планируют высадить около 600 новых деревьев. Помимо берез, появятся яблони и крушина. Также на территории высадят декоративные кустарники. Их разместят группами, чтобы создать зеленые зоны для прогулок и отдыха.

«Все будет высажено массивами, чтобы появились яркие акценты и комфортные пространства», — рассказала Бякова.

Дополнительно в парке уберут аварийные деревья и густую поросль.

Многие американские клены в парке уберут. Фото: Дмитрий Соколов

«Из-за большого количества поросли снижается прозрачность пространства. Когда территория открытая и просматриваемая, она воспринимается более комфортной и безопасной», — добавила дендролог.

Завершить благоустройство «Березовой рощи» планируют в ноябре 2026 года. После окончания работ в парке должны открыться ресторан, кафе, спортивные площадки и веревочный парк.

