Почему яблони погибают после посадки: 7 ошибок, из-за которых дачники в Ижевске теряют саженцы

Избежав главных ошибок, можно получить красивое и плодоносящее дерево на своем участке.

Каждую весну у дачников повторяется одна и та же история: яблоню посадили, поливали, ухаживали, а через год становится понятно – дерево не прижилось. Одни винят плохую погоду, другие – продавцов саженцев или тяжелую почву. Но чаще всего причина гораздо проще: ошибки при посадке и уходе. Многие из них кажутся мелочами, хотя именно они губят молодые деревья уже в первый сезон. Разбираемся, что чаще всего делают неправильно и как этого избежать.

Ошибка №1. Покупка саженца с листьями и цветами

Весной в магазинах сразу бросаются в глаза зеленые, пышные яблони с распустившимися листьями и бутонами. Кажется, что такой саженец сильнее и здоровее остальных. На практике именно такие деревья приживаются хуже всего.

Листья активно испаряют влагу, а корневая система после пересадки еще не работает полноценно. В результате дерево быстро теряет силы. Для нестабильной уральской весны с ветром, ночными заморозками и резкими перепадами температуры такой стресс часто оказывается критическим.

Для посадки лучше выбирать «спящий» саженец – без листьев и цветов. Почки должны быть живыми и набухшими, но не раскрытыми. Кора – гладкой, без морщин, а корни – влажными и гибкими.

Ошибка №2. Покупка яблони в гипермаркете или у дороги

Весной саженцы появляются буквально везде – возле трасс, на стихийных рынках, у супермаркетов. Цена обычно ниже, чем в питомниках, а выбор кажется огромным. Но именно такие деревья чаще всего оказываются неприспособленными к климату Удмуртии.

Многие саженцы везут из южных регионов. Они плохо переносят морозы, пересыхают в дороге и могут быть заражены болезнями. Даже если дерево переживет первую зиму, потом оно часто болеет и плохо растет.

Надежнее покупать яблони в проверенных питомниках и садовых центрах. Для Удмуртии подходят сорта с морозостойкостью 3–4 зоны.

Ошибка №3. Заглубление корневой шейки

Одна из самых частых причин гибели яблонь – слишком глубокая посадка. Многие стараются «утопить» дерево поглубже, чтобы оно устойчивее держалось в земле.

Корневая шейка – место перехода ствола в корни – должна оставаться над уровнем почвы. Если засыпать ее землей, кора начинает преть, нарушается воздухообмен, появляются гнили. Дерево постепенно слабеет и может погибнуть через несколько лет.

Важно не перепутать корневую шейку с местом прививки – оно находится выше. Фото: envato elements

После посадки корневая шейка должна быть примерно на 3–5 сантиметров выше уровня земли. После полива почва немного осядет, и дерево займет правильное положение.

Ошибка №4. Слишком маленькая посадочная яма

Многие ориентируются только на размер корней и выкапывают небольшую лунку. В плотной земле корневая система не может нормально разрастаться. Яблоня развивается медленно, хуже держится в грунте и тяжелее переносит ветер.

Для посадки нужна яма минимум 60×60 сантиметров. Лучше – в два-три раза шире корневого кома. Дно желательно дополнительно разрыхлить.

Для засыпки подойдет смесь верхнего слоя земли, перегноя или компоста и золы. На глинистых почвах добавляют песок.

Свежий навоз и минеральные удобрения в яму класть нельзя – молодые корни легко получают ожоги.

Ошибка №5. Слишком частый полив

После посадки многие стараются поливать яблоню чуть ли не ежедневно, особенно в сухую погоду. На тяжелых почвах Удмуртии это быстро приводит к проблемам.

При постоянной сырости корни остаются близко к поверхности, хуже развиваются и начинают задыхаться. В сырой земле легко появляется корневая гниль.

Оптимальный вариант – обильный полив раз в 5–7 дней. Под молодое дерево обычно выливают 15–20 литров воды. Перед следующим поливом стоит проверить влажность почвы рукой на глубине 5–7 сантиметров.

После полива приствольный круг лучше замульчировать торфом, травой или соломой слоем 5–8 сантиметров. Мульча не должна соприкасаться со стволом.

Ошибка №6. Отсутствие защиты после посадки

Весна в Удмуртии часто меняется буквально за сутки. Днем воздух может прогреваться до +20 °С, а ночью температура опускается ниже нуля. Добавьте сюда ветер, яркое солнце и мокрый снег – и станет понятно, почему молодые яблони тяжело переносят первый месяц после посадки.

Саженцы быстро теряют влагу, получают солнечные ожоги и повреждения коры.

После посадки рядом с деревом лучше сразу установить опору и подвязать ствол мягкой лентой. С южной стороны яблоню можно притенить агроволокном или щитом на первые недели. Для защиты коры подойдет побелка водоэмульсионной краской или специальной садовой смесью без извести.

Ошибка №7. Отсутствие ухода в первые недели

Первые 4–6 недель после посадки определяют судьбу дерева. Именно в это время яблоня наращивает новые корни и адаптируется к почве.

Если участок зарастает сорняками, земля покрывается плотной коркой, а влажность никто не контролирует, саженцу становится гораздо тяжелее укорениться.

Почву возле дерева желательно рыхлить после полива, сорняки удалять вручную, а влажность проверять хотя бы раз в неделю. Подкормки лучше отложить на 2–3 месяца – до появления новых побегов.

О чем еще часто забывают дачники

Для большинства яблонь нужен сорт-опылитель. Если рядом нет дерева с похожими сроками цветения, урожая можно не дождаться. Иногда проблему решает даже соседская яблоня через участок.

