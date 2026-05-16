Хочу домой: крошечные котята, независимая Эшли и разноцветная Киара ищут дом

Котики в поисках добрых рук. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Эти котики не просили рождаться в подвалах. Они не выбирали жизнь на улице, где каждый день – борьба. Они не заслуживали, чтобы их предавали те, кого они любили. Но они все равно верят. Верят в теплые руки, в мягкий плед, в человека, который однажды откроет дверь и скажет: «Идем домой». В приюте «Спасем вместе» живут десятки таких историй. И сегодня мы расскажем о тех, кто ждет сильнее всех.

Котята

Этим малышкам всего четыре месяца. Они появились на свет в подвале и пока не знают, что такое человеческое тепло, мягкая лежанка и заботливые руки. Именно поэтому сейчас они немного насторожены, робеют и при первой возможности стараются спрятаться.

Но опыт доказывает: домашнее тепло и терпение лечат любую пугливость. Им потребуется совсем немного времени и бережное знакомство с новым миром, чтобы превратиться в ласковых, благодарных и преданных спутников.

Все котята обработаны от паразитов, привиты по возрасту и приучены к лотку.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Фото: котофонд «Спасем вместе»

Киара

А это – разноцветная булочка Киара. Ее так и хочется обнять и потискать – настолько она кругленькая, уютная и невероятно красивая. Но эта пышечка с характером: она все еще ждет того самого человека, который получит право прикоснуться к ее королевской красоте. А пока любоваться Киарой можно только издалека.

Если вы смелый, терпеливый и готовы завоевывать доверие – Киара (пока что с осторожностью, но уже с интересом) будет вас ждать.

При этом воспитана она поистине по-королевски: пользуется лотком, ест корма премиум-класса и обожает спать на мягкой лежаночке, которую ей когда-то подарили с любовью.

Сладкая кошечка Киара. Фото: котофонд «Спасем вместе»

Клепа

Скромная, ненавязчивая, молодая кошечка – из тех, кого замечаешь не сразу, а потом уже не можешь не заметить. Она тихонько передвигается по дому или спокойно сидит в сторонке, наблюдая за происходящим. С другими кошками доброжелательна и не конфликтует. При этом – игривая. Стоит предложить ей игрушку, и скромница превращается в увлеченного охотника за фантиком или мячиком.

Клепа обработана от паразитов, привита, стерилизована. Лоток знает на «отлично». Имеется ветеринарный паспорт.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Скромная Клепа. Фото: котофонд «Спасем вместе»

Моня

Эту очаровательную кошечку нельзя назвать избалованной судьбой. Ее спасли с улицы, где она выживала сама по себе – дикая, настороженная и не доверяющая людям. Но терпение, забота и искренняя любовь творят чудеса: постепенно Моня превращается в ласковую, спокойную мурлыку, которая учится доверять заново.

Сегодня она готова подарить свое сердце любящей семье. Моня стерилизована, привита и полностью подготовлена к переезду в новый дом – туда, где ее будут баловать, оберегать и никогда не предадут.

Если вы мечтаете о верном друге и чувствуете в себе силы подарить дом этой удивительной кошке – пишите. Моня ждет именно вас.

Очаровашка Моня. Фото: котофонд «Спасем вместе»

Эшли

Когда-то Эшли была настоящей дикушей – казалось, ее сердце навсегда закрыто для людей. Будучи на передержке, она пугала всех кураторов: никто не знал, как к ней подступиться, любая попытка приблизиться заканчивалась шипением и отчаянной защитой. Но время шло – и случилось то, что волонтеры называют чудом. Ее маленькое сердечко постепенно оттаяло.

Сегодня Эшли – контактная, но при этом независимая кошечка. Она прошла долгий путь от пугливой, дикой девочки до настоящей королевы передержки, которая знает себе цену и при этом готова делить с вами диван.

Эшли здорова, привита, стерилизована и имеет ветеринарный паспорт. Она готова стать верным другом и полноправным членом вашей семьи.

Независимая Эшли. Фото: котофонд «Спасем вместе»

