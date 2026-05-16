Голубая Луна и травы силы: что жители Ижевска должны успеть собрать до конца мая 2026 года

Начинать сушить травы рекомендуется в период убывающей и новой луны. Фото: fusionbrain.ai

Май в Удмуртии – время, когда природа окончательно просыпается. В оврагах появляется первая густая зелень, по краям троп распускаются лекарственные травы, а воздух пахнет влажной землей и молодой листвой. Для травников именно этот период считается одним из самых сильных в году: растения набирают сок, а вместе с ним – максимальную природную силу.

В 2026 году май называют особенным еще и из-за редкого астрономического события. В последний месяц весны произойдут сразу два полнолуния, а второе – 31 мая – называют Голубой Луной. В эзотерике такие периоды традиционно связывают с усилением энергетики растений и домашних обрядов.

Вместе с эзотериком Хельгой Кольт разбираемся, какие травы жителям Удмуртии собирать в мае, когда лучше выходить за ними в лес и как правильно сушить растения, чтобы они сохранили аромат и свойства.

Какие лунные даты считаются самыми важными в мае 2026 года

Первое полнолуние прошло 1 мая. Именно в этот день травники традиционно собирают цветы и соцветия для защитных мешочков и домашних обрядов.

Период с 1 по 16 мая проходило под убывающей Луной. В это время внимание уделяют корням и коре растений.

Сегодня, 16 мая, наступает новолуние. Его считают днем отдыха и сортировки уже собранных трав.

С 16 по 31 мая начинается растущая Луна – время молодой зелени, крапивы и свежих побегов.

Главным днем месяца эзотерики называют 31 мая – Голубую Луну. Именно под это полнолуние советуют собирать растения для домашних оберегов и защитных сборов.

Мать-и-мачеха – для очищения дома и спокойствия

Одним из первых майских растений в Удмуртии становится мать-и-мачеха. Ее легко узнать по желтым цветам, которые появляются еще до крупных листьев.

Мать-и-мачеха относится к семейству астровых и ее иногда можно спутать с одуванчиками. Фото: wikipedia

В народных практиках растение связывают с очищением пространства и восстановлением внутреннего равновесия. Цветки советуют собирать в первой половине мая, утром, пока растение не пересохло от солнца.

«Отваром мать-и-мачехи раньше окропляли углы дома, чтобы убрать напряжение и постоянные ссоры. А цветы, собранные в полнолуние, часто добавляли в защитные амулеты», – рассказывает Хельга Кольт.

Собирать растение рекомендуют аккуратно, срезая ножницами цветки и листья, не вырывая корни.

При этом травники напоминают: мать-и-мачеха содержит вещества, которые могут влиять на печень, поэтому использовать ее слишком часто нельзя. Особенно осторожными должны быть беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями.

Медуница – для спокойного сна и восстановления сил

Еще одна майская трава – медуница. Ее можно встретить в лесах и влажных тенистых местах Удмуртии. Растение легко узнать по цветкам, которые меняют оттенок от розового до синего.

Окраска венчика медуницы может быть белой, розовой, голубой, синей, лиловой. Фото: wikipedia

В народной традиции медуницу называют травой тихих мыслей и вещих снов. Ее аромат используют для успокоения, восстановления после эмоционального выгорания и домашних практик на внутренний баланс.

Собирать медуницу советуют ранним утром, пока листья сохраняют влагу. Срезают только верхние части растения и цветы.

Высушенную медуницу часто кладут в тканевые мешочки рядом с кроватью. Считается, что растение помогает снизить тревожность и сделать сон спокойнее.

Крапива – главная защитная трава мая

Самой сильной майской травой эзотерики называют крапиву. В деревнях Удмуртии пучки крапивы раньше вешали у входа в дом, а сухие листья добавляли в детские колыбели как защиту от дурного глаза.

Крапиву называют еще «Ведьмин пояс» – из-за мощных защитных свойств. Фото: wikipedia

Молодая майская крапива считается особенно ценной. Ее собирают рано утром, пока листья еще мягкие. Лучше срезать только верхушки и не забирать слишком много с одного места.

«Крапива работает резко и честно. Ее всегда использовали как природную защиту – для дома, семьи и человека», – говорит Хельга Кольт.

Из крапивы делают настои для волос, отвары для умывания и защитные мешочки. В эзотерике растение связывают с очищением пространства и способностью «обрывать» тяжелые отношения без скандалов и конфликтов.

Однако растение подходит не всем. Крапива может усиливать свертываемость крови, поэтому противопоказана людям с варикозом, тромбозами и гипертонией.

Как правильно сушить травы дома

Травники советуют не оставлять растения под прямым солнцем. Во время сушки лучше выбирать затененное помещение с хорошим движением воздуха – подойдет балкон, веранда или проветриваемая комната.

После сбора листья и стебли аккуратно промывают прохладной водой и раскладывают на бумаге. Когда лишняя влага уйдет, травы собирают в небольшие пучки и подвешивают вниз головками.

Хранят высушенные растения в стеклянных банках, бумажных пакетах или тканевых мешочках. На упаковке советуют сразу писать дату сбора и название растения.

Какие домашние практики используют травники

Одним из самых популярных майских рецептов остается очищающий настой для дома. Для него используют крапиву и медуницу: травы заливают кипятком, настаивают около 20 минут, а затем добавляют в воду для уборки.

Для спокойного сна делают небольшие мешочки с медуницей и мать-и-мачехой. Их кладут рядом с подушкой или у изголовья кровати.

А для восстановления уверенности используют легкий чай с медуницей и зеленым чаем. Его советуют пить медленно, в спокойной обстановке, уделяя внимание собственному состоянию и мыслям.

Хельга Кольт напоминает: любые травы требуют осторожности. Даже привычные растения способны вызывать аллергию или конфликтовать с лекарствами. А собирать краснокнижные виды в Удмуртии запрещено законом.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело экс-главврача и главной медсестры онкодиспансера Ижевска направили в суд

Центр Ижевска перекроют 16 мая

«Зайцев» в общественном транспорте Ижевска оштрафовали на 1,9 млн рублей