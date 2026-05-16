Голубая Луна и травы силы: что жители Ижевска должны успеть собрать до конца мая 2026 года

Май в Удмуртии – время, когда природа окончательно просыпается. В оврагах появляется первая густая зелень, по краям троп распускаются лекарственные травы, а воздух пахнет влажной землей и молодой листвой. Для травников именно этот период считается одним из самых сильных в году: растения набирают сок, а вместе с ним – максимальную природную силу.
В 2026 году май называют особенным еще и из-за редкого астрономического события. В последний месяц весны произойдут сразу два полнолуния, а второе – 31 мая – называют Голубой Луной. В эзотерике такие периоды традиционно связывают с усилением энергетики растений и домашних обрядов.
Вместе с эзотериком Хельгой Кольт разбираемся, какие травы жителям Удмуртии собирать в мае, когда лучше выходить за ними в лес и как правильно сушить растения, чтобы они сохранили аромат и свойства.
Первое полнолуние прошло 1 мая. Именно в этот день травники традиционно собирают цветы и соцветия для защитных мешочков и домашних обрядов.
Период с 1 по 16 мая проходило под убывающей Луной. В это время внимание уделяют корням и коре растений.
Сегодня, 16 мая, наступает новолуние. Его считают днем отдыха и сортировки уже собранных трав.
С 16 по 31 мая начинается растущая Луна – время молодой зелени, крапивы и свежих побегов.
Главным днем месяца эзотерики называют 31 мая – Голубую Луну. Именно под это полнолуние советуют собирать растения для домашних оберегов и защитных сборов.
Одним из первых майских растений в Удмуртии становится мать-и-мачеха. Ее легко узнать по желтым цветам, которые появляются еще до крупных листьев.
В народных практиках растение связывают с очищением пространства и восстановлением внутреннего равновесия. Цветки советуют собирать в первой половине мая, утром, пока растение не пересохло от солнца.
«Отваром мать-и-мачехи раньше окропляли углы дома, чтобы убрать напряжение и постоянные ссоры. А цветы, собранные в полнолуние, часто добавляли в защитные амулеты», – рассказывает Хельга Кольт.
Собирать растение рекомендуют аккуратно, срезая ножницами цветки и листья, не вырывая корни.
При этом травники напоминают: мать-и-мачеха содержит вещества, которые могут влиять на печень, поэтому использовать ее слишком часто нельзя. Особенно осторожными должны быть беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями.
Еще одна майская трава – медуница. Ее можно встретить в лесах и влажных тенистых местах Удмуртии. Растение легко узнать по цветкам, которые меняют оттенок от розового до синего.
В народной традиции медуницу называют травой тихих мыслей и вещих снов. Ее аромат используют для успокоения, восстановления после эмоционального выгорания и домашних практик на внутренний баланс.
Собирать медуницу советуют ранним утром, пока листья сохраняют влагу. Срезают только верхние части растения и цветы.
Высушенную медуницу часто кладут в тканевые мешочки рядом с кроватью. Считается, что растение помогает снизить тревожность и сделать сон спокойнее.
Самой сильной майской травой эзотерики называют крапиву. В деревнях Удмуртии пучки крапивы раньше вешали у входа в дом, а сухие листья добавляли в детские колыбели как защиту от дурного глаза.
Молодая майская крапива считается особенно ценной. Ее собирают рано утром, пока листья еще мягкие. Лучше срезать только верхушки и не забирать слишком много с одного места.
«Крапива работает резко и честно. Ее всегда использовали как природную защиту – для дома, семьи и человека», – говорит Хельга Кольт.
Из крапивы делают настои для волос, отвары для умывания и защитные мешочки. В эзотерике растение связывают с очищением пространства и способностью «обрывать» тяжелые отношения без скандалов и конфликтов.
Однако растение подходит не всем. Крапива может усиливать свертываемость крови, поэтому противопоказана людям с варикозом, тромбозами и гипертонией.
Травники советуют не оставлять растения под прямым солнцем. Во время сушки лучше выбирать затененное помещение с хорошим движением воздуха – подойдет балкон, веранда или проветриваемая комната.
После сбора листья и стебли аккуратно промывают прохладной водой и раскладывают на бумаге. Когда лишняя влага уйдет, травы собирают в небольшие пучки и подвешивают вниз головками.
Хранят высушенные растения в стеклянных банках, бумажных пакетах или тканевых мешочках. На упаковке советуют сразу писать дату сбора и название растения.
Одним из самых популярных майских рецептов остается очищающий настой для дома. Для него используют крапиву и медуницу: травы заливают кипятком, настаивают около 20 минут, а затем добавляют в воду для уборки.
Для спокойного сна делают небольшие мешочки с медуницей и мать-и-мачехой. Их кладут рядом с подушкой или у изголовья кровати.
А для восстановления уверенности используют легкий чай с медуницей и зеленым чаем. Его советуют пить медленно, в спокойной обстановке, уделяя внимание собственному состоянию и мыслям.
Хельга Кольт напоминает: любые травы требуют осторожности. Даже привычные растения способны вызывать аллергию или конфликтовать с лекарствами. А собирать краснокнижные виды в Удмуртии запрещено законом.
