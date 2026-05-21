Что изменится на экзаменах: более 27 тысяч школьников из Удмуртии сдадут ГИА в 2026 году

С 1 июня в России стартует основная волна государственной итоговой аттестации. В Удмуртии экзамены в 2026 году будут сдавать более 27 тысяч школьников. Мы выяснили, сколько выпускников примут участие в ГИА, какие предметы стали самыми популярными и какие меры безопасности подготовили в пунктах проведения экзаменов.

Сколько школьников будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в Удмуртии

В 2026 году государственную итоговую аттестацию в республике пройдут 27 105 человек. Для сравнения: в прошлом году экзамены сдавали 26 717 школьников.

ЕГЭ напишут 6 325 выпускников 11-х классов – это примерно соответствует уровню прошлого года. В ОГЭ примут участие 20 780 девятиклассников, что на 2% больше, чем годом ранее.

Досрочно экзамены уже сдавали 13 человек. Успешно пройти испытания удалось 12 участникам.

Когда стартуют экзамены

Экзаменационная кампания начнется 1 июня. В этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, а 8 июня – базовая и профильная математика.

Основной период ГИА завершится 19 июня. После этого предусмотрены резервные дни – 22 и 25 июня.

Министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова отметила, что перенос старта экзаменов на июнь позволит школам спокойно подготовить пункты проведения, а выпускникам – без спешки посетить последние звонки и настроиться на экзамены.

В 2026 году выпускники вновь смогут пересдать один из предметов ЕГЭ. Так называемые «президентские дни», введенные по решению Владимира Путина, назначены на 8 и 9 июля.

Как пояснила Римма Бякова, многие школьники действительно используют эту возможность, чтобы улучшить результат. Однако министр напомнила: при пересдаче первый результат полностью аннулируется, а засчитывается только новый балл. Поэтому на повторный экзамен идут в основном те, кто уверен в своих силах.

Какие предметы выбирают выпускники

Самым популярным предметом у одиннадцатиклассников стала профильная математика – ее выбрали почти 56% выпускников. Это больше, чем год назад, когда показатель составлял 53%.

Далее идут:

обществознание – 39%;

информатика – 25%;

физика – 21%;

биология – 21%;

химия – 13%.

В правительстве республики подчеркнули, что рост интереса к техническим и естественнонаучным предметам – важная тенденция для промышленной и аграрной Удмуртии.

Историю выбрали около 12% выпускников. Среди иностранных языков лидирует английский – его будут сдавать 635 человек. Немецкий выбрали 8 школьников, французский – 3, китайский – 5, испанский – 3.

У девятиклассников самыми востребованными предметами стали:

география – 53%;

информатика – 51%;

обществознание – 33%;

биология – 30%.

Как будут проходить экзамены в Ижевске и Удмуртии

Для проведения ГИА в республике задействуют почти 10 тысяч специалистов. В Удмуртии откроют 158 стационарных пунктов проведения экзаменов на базе школ.

Также 155 пунктов будут работать на дому, пять – в медицинских организациях; 13 – в исправительных учреждениях и девять – для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На экзаменах будут присутствовать сотрудники правоохранительных органов, общественные наблюдатели и представители родительского контроля. В этом году к наблюдению привлекут более 500 родителей.

Также следить за проведением экзаменов онлайн будут 120 общественных наблюдателей, среди которых много студентов.

Как родителям и школьникам пережить экзамены

Заместитель министра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова напомнила, что период экзаменов – серьезный стресс не только для детей, но и для родителей.

В школах республики работают психологические службы, проводятся консультации и встречи с выпускниками. При этом специалисты рекомендуют не нагнетать обстановку дома и не заставлять школьников заниматься до глубокой ночи.

Тамара Ворожцова подчеркнула, что ребенку особенно важно высыпаться, нормально отдыхать и получать полноценное питание – именно это помогает сохранять спокойствие и уверенность перед экзаменами.

