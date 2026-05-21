Угроза жизни: что важно знать жителям Удмуртии про новый хантавирус

Жаркая погода, начало дачного сезона, первые поездки к водоемам и тревожные новости о хантавирусе снова вывели на первый план вопросы санитарной безопасности.

В эфире радио «Комсомольская правда» в Ижевске руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Наталья Матюшина рассказала, что на самом деле стоит за сообщениями о хантавирусе, почему Удмуртия много лет остается неблагополучной территорией по мышиной лихорадке, когда можно будет говорить о безопасных пляжах и какая ситуация складывается с клещами.

Купаться пока рано

Несмотря на жару и желание жителей республики открыть сезон отдыха у воды, официально говорить о безопасном купании пока не стоит. По словам Натальи Матюшиной, Роспотребнадзор совместно с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии проводит мониторинг открытых водоемов, где предполагается организация пляжей. Проверяется не только вода, но и почва.

«Результаты будут готовы к 1 июня, и мы обязательно про них расскажем», – пояснила руководитель ведомства.

Официальное место для купания должно получить санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствовать санитарным нормам. Пока ни один пляж его не получил.

При этом эксперт напомнила: иногда территория пляжа может соответствовать требованиям, а вода – нет. В таком случае загорать можно, но купаться нельзя. Один из таких примеров – Ижевский пруд, где вода ежегодно не соответствует нормативам для купания.

Хантавирус – это не новая угроза

Одна из главных тем эфира – новости о хантавирусе, которые встревожили жителей региона. Наталья Матюшина подчеркнула: для Удмуртии это не новая инфекция.

Удмуртия давно относится к неблагополучным территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или ГЛПС. Именно это заболевание в быту часто называют мышиной лихорадкой. Его вызывает хантавирус.

«Мы давно живем в природном очаге этой инфекции», – отметила Наталья Матюшина.

По ее словам, в Удмуртии циркулирует хантавирус Puumala. Это не тот вирус Andes, о котором писали в связи с зарубежными случаями. Источниками местного вируса являются мелкие млекопитающие: полевые мыши, домовые мыши, крысы, но чаще всего – рыжая лесная полевка.

Первый случай ГЛПС в Удмуртии был зарегистрирован еще в 1952 году в Кизнерском районе. В 1982 году был выделен штамм «Удмуртия-82». Кизнерский район до сих пор остается одним из неблагополучных по этой инфекции.

Почему Удмуртия в группе риска

Удмуртия занимает одно из ведущих мест по заболеваемости ГЛПС. Наталья Матюшина сообщает, что в 2025 году регион занимает первое место в России по этому показателю. В Приволжском федеральном округе на Поволжье ежегодно приходится 80–85% заболеваемости ГЛПС. Причина – природные условия, благоприятные для обитания и размножения грызунов.

«Им у нас комфортно. Подходят географические условия. Удмуртия – природный очаг этой инфекции, – объяснила руководитель Роспотребнадзора. – При этом в регионе проводится постоянный зоологический мониторинг. Специалисты работают по 35 маршрутам в 17 муниципальных образованиях: устанавливают ловушки, собирают мелких млекопитающих и исследуют их на зараженность хантавирусами».

В 2024 году около 15% исследованных мелких млекопитающих были заражены хантавирусом. В 2025 году на отдельных территориях этот показатель уже достигает 25%.

Как передается мышиная лихорадка

Один из самых частых вопросов – можно ли заразиться мышиной лихорадкой от заболевшего человека. Наталья Матюшина ответила однозначно: ГЛПС, вызванная вирусом Puumala, от человека к человеку не передается.

Фото: envato elements

Иначе обстоит дело с вирусом Andes, который встречается в других регионах мира. Для него описана возможность передачи при длительном и близком контакте, например при уходе за больным. Но это не тот вирус, который циркулирует в Удмуртии.

После перенесенной ГЛПС у человека формируется стойкий иммунитет.

Вакцины нет

Если от клещевого энцефалита существует вакцина, то от ГЛПС прививки на сегодняшний день нет. Поэтому основной способ защиты – неспецифическая профилактика.

Роспотребнадзор рекомендует:

- проводить уборку только влажным способом;

- использовать перчатки и маску;

- применять дезинфицирующие средства;

- особенно тщательно убирать дачные домики, сараи, стайки и другие хозяйственные помещения;

- не поднимать пыль в местах, где могли быть следы грызунов;

- проводить дератизацию – обработку от грызунов.

Хантавирус Puumala устойчив во внешней среде и способен сохраняться при низких температурах, в том числе до минус 20 градусов. При этом он погибает при температуре 60 градусов и выше, а также при обработке дезинфицирующими средствами.

Для обработки подходят хлорсодержащие и другие дезинфицирующие средства, но важно внимательно читать инструкцию к конкретному препарату.

Где чаще всего заражаются

По данным Роспотребнадзора, самый распространенный путь заражения – бытовой. На него приходится около 45–46% случаев. Обычно это происходит при уборке сараев, хозяйственных построек, работе с сеном, разборе старых вещей и помещений, где могли находиться грызуны.

Следом идут садово-огородный и лесной пути заражения. Производственные случаи встречаются редко.

Особое внимание Наталья Матюшина обратила на СНТ. Раньше садовые товарищества чаще проводили централизованную дератизацию, сейчас такие обработки нередко выполняются только выборочно, на отдельных участках. Это снижает эффективность профилактики.

«Высокий процент заболевших приходится как раз на садовые и дачные участки», – подчеркнула эксперт.

Как бороться с грызунами на мусорках

Во время эфира слушательница Дарья спросила, стоит ли опасаться мышиной лихорадки, если она увидела мышь у мусорных баков.

Наталья Матюшина подтвердила: контейнерные площадки действительно могут становиться местом обитания грызунов. Там есть пищевые отходы, несанкционированные свалки и условия для размножения мышей и крыс. Особенно много жалоб поступает из Ижевска.

По санитарным правилам управляющие организации или балансодержатели контейнерных площадок должны проводить профилактические дезинфекционные и дератизационные мероприятия, а также дезинфекцию мусорных баков.

Если жители видят грызунов у контейнеров, в первую очередь следует обращаться в управляющую компанию или к балансодержателю площадки.

Заболеваемость идет волнами

ГЛПС относится к природно-очаговым инфекциям, поэтому заболеваемость циклична. Пики могут повторяться примерно раз в три года, иногда чаще.

В 2024 году в Удмуртии было зарегистрировано 236 случаев мышиной лихорадки. По итогам 2025 года – 567 случаев. Самый высокий показатель за последние годы был в 2017 году, когда заболело более 2000 человек.

По словам Натальи Матюшиной, для Удмуртии каждый год остается неблагополучным, потому что регион находится в природном очаге инфекции.

«Раз мы живем в природном очаге, значит, должны соблюдать все меры профилактики», – подчеркнула она.

Заболевание может протекать тяжело: около 93% случаев, по словам эксперта, проходят в средней степени тяжести.

Удмуртия продолжает бороться с клещами

Еще одна природно-очаговая инфекция, актуальная для региона, – клещевой вирусный энцефалит. Удмуртия является эндемичной территорией, причем все муниципальные образования относятся к зонам риска.

Ежегодно в медицинские организации республики обращаются примерно 18–20 тысяч человек после укусов клещей. В 2024 году таких обращений было чуть больше 20 тысяч. При этом реальные цифры могут быть выше, потому что не все жители обращаются к врачам после укуса.

На момент эфира в 2026 году было зарегистрировано почти 2 тысячи обращений. Это примерно в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наталья Матюшина связала разницу с тем, что в 2025 году первые обращения из-за клещей начались уже в феврале, а в 2026 году – только в конце марта.

Клещей исследуют в лабораториях Роспотребнадзора и инфекционной больницы. На вирус клещевого энцефалита ежегодно приходится обычно не более 1% зараженных клещей. Гораздо чаще выявляется клещевой боррелиоз – примерно в 30–35% случаев.

От клещевого энцефалита существует вакцина, а вот от боррелиоза специфической профилактики нет.

