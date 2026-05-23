Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев

Фото: котофонд.

Они по-прежнему бегут к человеку, несмотря на страх и боль прошлого. Очаровательная Ева, осторожная Эмма, добряк Дашун и другие котики из приюта Удмуртии очень ждут того самого человека, который однажды скажет им: «Хочу домой – вместе».

Ева

Очаровательный которебенок ищет дом. Эта девочка – сама скромность: пока она всего побаивается и предпочитает наблюдать со стороны. Но за робостью скрывается ласковое и игривое сердечко.

Ей чуть больше года. Девочка стерилизована, привита и здорова. Лоток – на отлично, питание – корм премиум-класса. Немного терпения, и она превратится в самого нежного друга.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Красавица и скромница Ева. Фото: котофонд.

Дашун

Дашун – большой милый трусишка. Когда его гладишь, он словно замирает на месте, будто боится поверить, что это всерьёз и надолго. Настоящий большой медвежонок. Он очень много пережил. Это не просто громкие слова – за ними стоят болезни, страх и, наверное, непонимание: за что? Но к счастью, все это осталось в прошлом. Дашун справился и теперь каждый день делает маленький шаг к доверию – справляется со своей собственной трусостью. Он очень старается.

А еще Дашун очень хочет домой. Туда, где будет единственным и любимым котом. Но вот уже долгое время никто не замечает этого славного, доброго мальчика. Неужели он проведёт всю жизнь в ожидании?

Дашун очень хочет домой. Фото: котофонд.

Эмма

В одном из СНТ нашли маленькую пугливую кошечку. Ее самые заметные детали – большие, но бесконечно грустные глаза. Долгое время она жила на улице, боясь каждого шороха, каждого человека, а главное – других кошек, которые ее обижали.

Ее подкармливали неравнодушные люди. Эти редкие минуты тепла и надежды были для нее всем.

Так Эмма оказалась на передержке. Но страхи прошлого никуда не делись: до сих пор при любом резком движении она прячется под диваном.

Этой крошке нужен терпеливый, очень добрый человек, который не будет торопить события. Тот, кто сможет растопить ее осторожное сердце. И тогда Эмма обязательно раскроется – станет самым преданным, самым благодарным другом.

Эмме не больше двух лет. Она привита, стерилизована, вакцинирована, обработана от паразитов и уже полностью готова к домашней жизни. Ей нужен только один шаг – ваш. Она ждет того, кто подарит ей дом и любовь навсегда.

Большеглазик Эмма ждет своего человека. Фото: котофонд.

Тихон

Посмотрите в глаза Тихону. В них – целая вечность и чуточку волшебства. Сколько ему лет на самом деле – загадка. Наверное, очень много… Но попробуйте поиграть с ним удочкой – и вы увидите озорного котенка, который забыл про возраст. А его мяуканье? Это отдельный маленький концерт по заявкам зрителя. В глазах Тихона нет возраста. Там – надежда. Надежда на дом.

Тихон надеется найти своих котородителей. Фото: котофонд.

Мася

Мася – не просто кошка, а настоящая находка для ценителей красоты и грации. Молодая, игривая, с выразительными медово-зелеными глазами – она притягивает взгляды. Эту красотку можно сравнить с изящной фарфоровой статуэткой: такая же хрупкая, утонченная и одновременно непосредственная в своих кошачьих повадках. Она украсит любой дом.

Масе около двух лет. Она стерилизована, привита, ест корм премиум-класса и пользуется лотком без замечаний.

Раньше она жила в квартире единственной любимицей… а потом ее предали. Несмотря на это, Мася прекрасно ладит с другими кошками – дружит, а не конфликтует. Ей нужен человек, который больше никогда ее не предаст.

Однажды Масю предали, но она надеется вновь обрести семью. Фото: котофонд.

