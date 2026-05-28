Главные новости Ижевска на утро 28 мая: ураганная гроза и «Последний звонок»

Еще один отличный день! Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Новый четверг пришел в Ижевск. 28 мая в нашем городе потеплеет до +16°С, вновь возможны дожди. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Обрушилась стихия

Днем 27 мая Ижевск накрыл мощный грозовой фронт, который менее чем за час превратил привычные городские магистрали в бурные потоки, а газоны – в белое месиво. «КП-Ижевск» собрала подборку из фото с последствиями непогоды.

Жертва непогоды

Балезинский район сильнее других пострадал 27 мая от удара стихии по Удмуртии. Как сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов, не обошлось без человеческих жертв – женщина погибла, пытаясь спрятаться от грозы в теплице.

В настоящий момент в районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена РСЧС. Из-за отключения электричества поселок Балезино, деревни Такапи, Кожило и Кестым остались без воды. На помощь местным электромонтерам выдвинулись бригады из Кеза и Глазова.

По предварительной оценке, повреждены крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, повалено более 60 деревьев и несколько столбов. Пострадали и соцобъекты.

Расторгли контракт

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о расторжении контракта с подрядчиком, который должен был ремонтировать участки федеральной трассы на территории региона.

«Вы знаете, я обращался к Президенту России по этому вопросу. Мы бы сами рады выйти, но это федеральная собственность. Сейчас коллеги из Росавтодора вновь вынуждены расторгнуть контракт с подрядчиком, это, конечно, приведет к сдвижке сроков вправо», - заявил руководитель региона.

Планируется, что новый контракт должны заключить в конце июля. Новый подрядчик должен будет не только устранить самые критичные проблемы, но и выполнить весь объем согласованных работ.

Избрали Главу

Новой Главой Камбарского района избрана Лариса Ярославцева. Об этом сообщил руководитель администрации Главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Ранее Ярославцева занимала пост первого замглавы администрации муниципалитета, а также врио Главы района. Выборы прошли 27 мая. Кандидатуру Ярославцевой поддержало большинство местных депутатов.

Как прошел «Последний звонок»

26 мая в Ижевске отзвенели «Последние звонки». В этом году школы заканчивают 9040 девятиклассников и 2782 одиннадцатиклассника. 396 из них – медалисты.

По сложившейся традиции на линейках школьники выступили с приветственными словами в адрес педагогов и младших учеников. После официальной части многие выпускники отправились в Летний сад имени Горького, где прошел общегородской праздник.

Фотограф «КП-Ижевск» побывал на месте событий и поймал самые яркие кадры.

Тело нашли в мешке

В селе Каракулино во дворе одного из многоквартирных домов нашли мешок, в котором находилось тело 68-летней женщины. Следователи проверили камеры видеонаблюдения и вышли на след обвиняемого. Им оказался 68-летний местный житель.

По данным следствия, в ночь на 21 мая мужчина и женщина выпивали вместе. Во время застолья у них завязалась ссора, и обвиняемый напал на собутыльницу. Он нанес ряд ударов руками и ногами по жизненно важным органам, в результате которых потерпевшая умерла. Задержанный вынес ее труп в мешке, чтобы скрыть следы преступления.

Вину мужчина призвал.

Лунный календарь посадок

Июнь для дачников Удмуртии – один из самых напряженных месяцев сезона. Земля уже прогрелась, но погода все еще способна удивить: жара резко сменяется холодными ночами и ливнями. Именно поэтому многие садоводы ориентируются не только на прогнозы синоптиков, но и на лунный календарь.

Подготовили посевной календарь на июнь 2026 года с учетом фаз Луны и особенностей климата Удмуртии.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удмуртия направила 5,3 млрд рублей из бюджета на поддержку СВО в 2025 году

Первые случаи заражения клещевыми инфекциями зарегистрировали в Удмуртии

Стихия обрушилась на Ижевск: град величиной с вишню и ливень парализовали движение