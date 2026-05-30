Хочу домой: четыре ласковых котика из приюта Ижевска в поисках своего человека

Котики из Удмуртии ищут хозяев, которые не предадут их. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Когда-то у этих кошек был дом, но однажды они остались совсем одни. Несмотря на предательство и тяжелую судьбу, они не перестали верить людям и продолжают ждать своего человека. Вместе с котофондом «Спасем вместе» рассказываем о пушистиках из Ижевска, которым особенно нужны любовь, забота и шанс на новую жизнь.

Мариса

Знакомьтесь – это Мариса, прекрасная трехлетняя кошка черепахового окраса. Она в поиске дома и любящих хозяев.

Характер: спокойная, немного пугливая, но день за днем учится доверять людям. С другими кошками ладит отлично – станет прекрасным вторым питомцем. Лоток освоила на 100%. Стерилизована, привита, обработана от паразитов, есть ветпаспорт.

Готовы подарить Марисе дом и тепло своего сердца? Она ответит вам любовью и преданностью. Каждый питомец заслуживает заботу, и Мариса – не исключение.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Прекрасная Мариса в поисках дома. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Веста

Этой прекрасной кошечке около семи лет. И почти вся ее жизнь, к сожалению, прошла в очень сложных условиях.

Но есть у этой истории светлая сторона. Несмотря на все пережитое, Веста удивительно ласковая. Она тянется к людям, верит им и очень хочет наконец-то почувствовать, что такое безопасность и забота.

Она мечтает о спокойном, любящем доме – месте, где можно выдохнуть и расслабиться. Веста готова стать верным другом, надежным компаньоном и просто тихой радостью для того, кто решится подарить ей второй шанс.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Веста очень ласковая кошка, которая мечтает о своем доме. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Элли

Элли молодая кошечка – всего 3-4 года. Но ей уже пришлось пережить предательство. Хозяева выбросили ее на улицу, и она жила прямо под машинами во дворе. Волонтеры не смогли пройти мимо.

К сожалению, у Элли обнаружили вирус лейкемии кошек. Но этот диагноз никак не мешает ей жить полноценной жизнью. Кошечка может прожить долго и счастливо – для этого достаточно давать ей всего одну таблетку в сутки и периодически возить на осмотры и анализы к врачу.

Эля – невероятно спокойная, красивая, неконфликтная и очень ласковая девочка. И, что важно, она совершенно без проблем принимает лечение.

Из-за своего диагноза Элли ищет дом, где будет единственной кошкой. Такая очаровательная девочка достойна самого лучшего!

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Элли с роскошной серебристой шубкой. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Сатин

Знакомьтесь: Сатин – замечательный подопечный приюта, который очень ждет свой новый любящий дом. Ему всего два года. Молодой, красивый, с брутальной внешностью – но внутри этот кот невероятно добрый и ласковый. Иногда он даже немного труслив, и это только добавляет ему очарования.

С лотком Сатин дружит на «отлично» – никаких сюрпризов. Он обработан от паразитов, привит и кастрирован. Ветпаспорт на руках, так что к переезду в новый дом полностью готов.

Этот кот обладает особым шармом. Он станет идеальным компаньоном для тихих вечеров – того, кто ищет не шумного хулигана, а друга. Сатину нужен человек, который разглядит за серьезной внешностью доброе, любящее сердце.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Брутальный, но нежный Сатин ищет своего человека. Фото: котофонд «Спасем вместе».

