Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Девы уладят давний конфликт, а Стрельцы получат крупную сумму

Ваша усталость имеет значение, не игнорируйте ее. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на неделю для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Финансовая сфера порадует стабильностью, хотя от спонтанных крупных покупок в середине недели звезды рекомендуют воздержаться. В личных отношениях возможна мимолетная прохлада, вызванная вашей погруженностью в собственные мысли и нежеланием обсуждать бытовые мелочи. Выходные дни обещают быть максимально спокойными, если вы полностью отключите рабочие чаты и посвятите время отдыху.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Возможны временные задержки в получении ожидаемой информации или мелкие недоразумения при оформлении платежей, но паниковать не стоит – все решится в вашу пользу. Ближе к концу рабочей недели стоит обратить внимание на самочувствие и не перегружать организм тяжелой пищей. Выходные дни потребуют от вас полного дистанцирования от любых профессиональных мыслей и забот. Успех недели во многом зависит от вашей способности вовремя переключаться с режима «надо» на режим «хочу». Порадуйте себя в середине недели небольшой практичной вещью для дома, которая поднимет вам настроение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы вступают в период, когда их интеллектуальная активность и обаяние окажутся на высоте, привлекая к ним внимание окружающих. В начале недели на работе могут открыться интересные перспективы, однако новые обязательства могут потребовать пожертвовать частью свободного времени. В середине недели избыток эмоций может привести к импульсивным высказываниям в адрес близких людей, поэтому звезды советуют тщательно подбирать слова.

Рак (22 июня – 22 июля)

Возможен период затишья, который позволит вам без суеты завершить все скопившиеся мелкие дела и разложить документы по местам. В середине недели финансовые вопросы могут требовать повышенного внимания, так как велик соблазн потратить лишнее на мимолетные развлечения. Отношения с любимым человеком будут складываться гармонично, если вы проявите чуть больше чуткости к его переживаниям и заботам. Могут активизироваться дальние родственники с неожиданными известиями, которые заставят вас скорректировать некоторые планы на ближайший месяц.

Лев (23 июля – 23 августа)

Начало июня принесет много общения, деловых звонков и обсуждения совместных проектов, которые в будущем могут принести неплохие дивиденды. В середине недели начальство может критически отнестись к некоторым вашим инициативам, что потребует от вас выдержки и умения аргументированно отстаивать свою позицию. Ваша главная задача на этой неделе – не пытаться контролировать все и всех вокруг.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Денежные вопросы не вызовут беспокойства, появится четкое понимание того, как оптимизировать свои расходы в ближайшее время. В семейной жизни могут выйти на первый план вопросы, связанные с распределением домашних обязанностей или ремонтом, требующие совместных решений. Ближе к пятнице вы почувствуете эмоциональный спад, который будет сигнализировать о необходимости полноценного и качественного отдыха. Не пытайтесь довести каждое дело до абсолютного идеала, так как перфекционизм на этой неделе может стать причиной стресса.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Первая неделя июня откроет перед Весами новые интеллектуальные горизонты и пробудит интерес к получению свежих знаний. На рабочем месте в первой половине недели возможна некоторая неразбериха с входящей информацией или задержка важных писем, однако ваше врожденное спокойствие поможет не поддаться общей суете. Старайтесь не принимать близко к сердцу критику со стороны малознакомых людей и доверяйте своей интуиции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

На работе вам может потребоваться вернуться к старым, незавершенным задачам или исправить мелкие недочеты в прошлых отчетах, что отнимет немало времени. Денежная сфера может преподнести приятный сюрприз в виде закрытия старого финансового обязательства или получения неожиданных бонусов. В романтических отношениях возможны кратковременные вспышки ревности или недопонимания, которые легко разрешатся спокойным и честным разговором по душам. Не бойтесь говорить твердое «нет» тем, кто пытается переложить на ваши плечи свои прямые обязанности или личные проблемы. Окружайте себя только теми людьми, которые дарят вам позитивные эмоции и поддерживают ваши начинания.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Временные трудности в переговорах или подписание документов затянется на более долгий срок, но это лишь повод еще раз все проверить. В финансовом плане неделя обещает быть стабильной, однако звезды не советуют оформлять кредиты или давать крупные суммы в долг даже знакомым. В личной жизни семейных Стрельцов наступает время теплых совместных планов, обсуждения будущих поездок и укрепления доверия. Успех кроется в вашей способности сохранять гибкость мышления и не настаивать на своей правоте во что бы то ни было.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Начальство по достоинству оценит вашу исполнительность, хотя не исключены мелкие замечания по поводу сроков сдачи промежуточных отчетов. Денежные поступления будут регулярными, что позволит вам сделать давно запланированные полезные приобретения для дома. Не пытайтесь взвалить на себя все бытовые и рабочие хлопоты одновременно, учитесь делегировать задачи окружающим.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолеи проведут эту неделю на волне вдохновения, романтики и стремления привнести в свою жизнь больше ярких красок и эмоций. Личная жизнь заиграет новыми красками: партнер может удивить вас приятным предложением или устроить незабываемый романтический ужин. Одиноким Водолеям звезды сулят флирт и знаки внимания, которые поднимут самооценку и заставят чаще улыбаться своему отражению.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

На работе неделя начнется в спокойном темпе, что позволит вам без спешки завершить прошлые проекты и навести порядок на рабочем столе. Возможны мимолетные споры с коллегами по поводу распределения обязанностей, но ваше умение обходить острые углы предотвратит конфликт. Финансовая ситуация стабильна, однако звезды рекомендуют более внимательно следить за мелкими расходами, чтобы избежать импульсивных трат. Выходные дни созданы для того, чтобы вы полностью восстановили силы в кругу самых близких людей, вдали от суеты.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!