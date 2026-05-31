Рядом с Томом Крузом и Моникой Белуччи: бизнесвумен из Ижевска покорила Каннский фестиваль

Ижевчанка сияла в Каннах в платье от ижевского дизайнера Любовь Судневой. Прическа – простая, чтобы не перегружать образ. Макияж Танзиля делала себе сама. Фото: предоставлено героиней

Бизнесвумен и актриса из Ижевска Танзиля Абдуллина второй раз побывала на Каннском кинофестивале – одном из главных событий мирового кино. Красная дорожка, закрытые вечеринки, показы мод, звездные отели и встречи с актерами первой величины – все это ижевчанка увидела не как турист, а как участница фестиваля.

Танзиля рассказала нам, почему Том Круз ее удивил, какой оказалась Моника Беллуччи, зачем она вышла на дорожку в монисто и почему после Канн захотелось срочно записаться к косметологу и на английский.

«В какой-то момент я будто растворилась в работе»

Танзиля Абдуллина – предпринимательница из Ижевска. Ее семья много лет занимается бизнесом: раньше это были рестораны, сейчас – строительство, аренда недвижимости и инвестиции.

Танзиля Абдуллина замужем уже более 30 лет, у нее двое детей. В свободное от бизнеса время она почти 10 лет поет в хоре «Дамский каприз». Фото: предоставлено героиней

«Предпринимательство было со мной всегда. Вечерами дома обсуждали не “как прошел день”, а какой бизнес можно еще придумать», – вспоминает Танзиля.

Но в какой-то момент, признается она, за работой, семьей и обязанностями потерялось ощущение себя. Тогда она неожиданно для самой себя пошла на конкурс красоты, а позже согласилась сняться в кино.

На снимке Танзиля вместе с братьями Владимиром и Юрием Торсуевыми, прославившимися в детстве благодаря фильму «Приключения Электроника». Фото: предоставлено героиней

«Я подумала: а что я скажу себе в 80 лет? Что у меня были возможности, а я побоялась?» – рассказывает ижевчанка.

Так Танзиля получила свою первую эпизодическую роль в фильме режиссера Валерия Переверзева «Тени Москвы», а потом вместе со съемочной группой впервые оказалась в Каннах.

Кадр со съемок фильма «Дом мод» с участием Танзили Абдуллиной. Фото: предоставлено героиней

В этом году она снова приехала на фестиваль – уже с новым фильмом «Дом мод».

Съемочный процесс фильма «Дом мод» в Каннах с участием Танзили Абдуллиной. Фото: предоставлено героиней

О чем Канны на самом деле

По словам Танзили, Каннский фестиваль – это гораздо больше, чем просто премьеры и красные дорожки.

«Туда съезжается весь мир: инвесторы, блогеры, бизнесмены, продюсеры. Это огромная площадка знакомств и возможностей», – говорит она.

Больше всего предпринимательницу впечатлил масштаб пиара.

«Я увидела, сколько люди готовы вкладывать в продвижение себя. И как они это делают – очень поучительно для любого предпринимателя», – признается Танзиля.

На фестивале Танзиля пообщалась с журналистами и подчеркнула, что на стыке разных сфер (например, бизнеса и кино) рождаются новые идеи и проекты, что именно так расширяется мышление и ты даешь себе шанс выйти за рамки привычного. Фото: предоставлено герои

Кроме официальных показов, фестиваль буквально живет круглосуточно: модные показы, деловые встречи, аукционы, закрытые мероприятия и вечеринки проходят одновременно в десятках локаций по всему городу.

«Том Круз маленький, а Моника Беллуччи – очень спокойная»

Во время фестиваля Танзиля видела множество мировых звезд. В прошлые годы – Анджелину Джоли, Беллу Хадид и Тома Круза.

Танзиля Абдуллина: «В Каннах абсолютно нет какого-то предвзятого отношения к России. Все достойно!». Фото: предоставлено героиней

«Какой Круз? Маленький!» – смеется ижевчанка.

Но сильнее всего ее впечатлила Моника Беллуччи.

Моника Беллуччи на Каннском фестивале в платье от Fendi. Фото: соцсети актрисы

«Она очень спокойная. Без кричащих нарядов, без попытки что-то доказывать. Уже всем все доказала. И да – она хорошенькая», – рассказывает Танзиля.

В зале, где проходят все премьеры фильмов на Каннском кинофестивале, во Дворце фестивалей и конгрессов. Фото: предоставлено героиней

При этом признается: в этот раз специально за знаменитостями уже никто не бегал.

«Мы уже сами звезды», – улыбается она.

Танзиля и Рико Симонини – актер, сценарист и продюсер. Фото: предоставлено героиней

«После Канн хочется срочно заняться собой»

Больше всего Танзилю поразила не роскошь, а внешний вид людей.

«Все очень ухоженные. Не “перекачанные”, а именно ухоженные: кожа, лица, тела. Смотришь – и глаз радуется», – делится она.

Ижевчанка привезла в Канны несколько образов. Это один из них. Фото: предоставлено героиней

После первой поездки в Канны ижевчанка сразу записалась к косметологу. После второй – еще и на курсы английского.

По ее словам, фестиваль очень заряжает эмоционально.

«Там ты вообще забываешь про еду. Настолько все насыщенно: встречи, знакомства, мероприятия. Ты постоянно в движении и на энергии», – говорит Танзиля.

Красная дорожка и платье с удмуртскими мотивами

Для поездки в Канны ижевчанка взяла сразу несколько чемоданов одежды.

Один из самых ярких образов – красное платье с элементами удмуртского монисто, которое создала дизайнер из Ижевска Любовь Суднева.

Фото 10 А вот это платье создано дизайнером из Екатеринбурга Натальей Белинской. Фото: предоставлено героиней

«Мне хотелось сделать не просто национальный костюм, а современный fashion-образ с удмуртскими мотивами», – объясняет Танзиля.

По ее словам, этот выход оказался для нее особенно символичным.

«Я верю, что мировая мода рождается не только в больших домах моды. Она рождается там, где есть смелость показать свою идентичность миру», – говорит ижевчанка.

Еще один образ для Каннского фестиваля. Фото: предоставлено героиней

На Каннском фестивале действует строгий дресс-код: мужчины обязаны быть во фраках с бабочками, женщины – в длинных платьях и на каблуках.

«Даже фотографы там во фраках, потому что тоже попадают в кадр», – рассказывает Танзиля.

Перед выходом на дорожку гостей тщательно проверяют: нельзя брать телефоны, снимать видео и даже делать селфи.

«Если тебя не ценят в одном месте – есть целый мир»

После поездки Танзиля признается: Канны сильно меняют внутреннее ощущение себя.

«Когда ты выходишь за рамки привычной жизни, начинаешь видеть свою ценность. Понимаешь, что мир огромный и в нем есть люди, которым интересно то, что ты делаешь», – говорит она.

Танзиля Абдуллина, бизнес-леди, актриса, певица и просто красивая женщина! Фото: предоставлено героиней

Именно после первой поездки в Канны Танзиля создала собственную медиа-платформу для продвижения предпринимателей и бизнес-проектов.

«Там никто не сидит и не ждет. Все проявляются, двигаются, продвигают себя. И это очень вдохновляет», – признается ижевчанка.

