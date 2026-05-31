Рядом с Томом Крузом и Моникой Белуччи: бизнесвумен из Ижевска покорила Каннский фестиваль

Бизнесвумен и актриса из Ижевска Танзиля Абдуллина второй раз побывала на Каннском кинофестивале – одном из главных событий мирового кино. Красная дорожка, закрытые вечеринки, показы мод, звездные отели и встречи с актерами первой величины – все это ижевчанка увидела не как турист, а как участница фестиваля.
Танзиля рассказала нам, почему Том Круз ее удивил, какой оказалась Моника Беллуччи, зачем она вышла на дорожку в монисто и почему после Канн захотелось срочно записаться к косметологу и на английский.
«В какой-то момент я будто растворилась в работе»
Танзиля Абдуллина – предпринимательница из Ижевска. Ее семья много лет занимается бизнесом: раньше это были рестораны, сейчас – строительство, аренда недвижимости и инвестиции.
«Предпринимательство было со мной всегда. Вечерами дома обсуждали не “как прошел день”, а какой бизнес можно еще придумать», – вспоминает Танзиля.
Но в какой-то момент, признается она, за работой, семьей и обязанностями потерялось ощущение себя. Тогда она неожиданно для самой себя пошла на конкурс красоты, а позже согласилась сняться в кино.
«Я подумала: а что я скажу себе в 80 лет? Что у меня были возможности, а я побоялась?» – рассказывает ижевчанка.
Так Танзиля получила свою первую эпизодическую роль в фильме режиссера Валерия Переверзева «Тени Москвы», а потом вместе со съемочной группой впервые оказалась в Каннах.
В этом году она снова приехала на фестиваль – уже с новым фильмом «Дом мод».
По словам Танзили, Каннский фестиваль – это гораздо больше, чем просто премьеры и красные дорожки.
«Туда съезжается весь мир: инвесторы, блогеры, бизнесмены, продюсеры. Это огромная площадка знакомств и возможностей», – говорит она.
Больше всего предпринимательницу впечатлил масштаб пиара.
«Я увидела, сколько люди готовы вкладывать в продвижение себя. И как они это делают – очень поучительно для любого предпринимателя», – признается Танзиля.
Кроме официальных показов, фестиваль буквально живет круглосуточно: модные показы, деловые встречи, аукционы, закрытые мероприятия и вечеринки проходят одновременно в десятках локаций по всему городу.
Во время фестиваля Танзиля видела множество мировых звезд. В прошлые годы – Анджелину Джоли, Беллу Хадид и Тома Круза.
«Какой Круз? Маленький!» – смеется ижевчанка.
Но сильнее всего ее впечатлила Моника Беллуччи.
«Она очень спокойная. Без кричащих нарядов, без попытки что-то доказывать. Уже всем все доказала. И да – она хорошенькая», – рассказывает Танзиля.
При этом признается: в этот раз специально за знаменитостями уже никто не бегал.
«Мы уже сами звезды», – улыбается она.
Больше всего Танзилю поразила не роскошь, а внешний вид людей.
«Все очень ухоженные. Не “перекачанные”, а именно ухоженные: кожа, лица, тела. Смотришь – и глаз радуется», – делится она.
После первой поездки в Канны ижевчанка сразу записалась к косметологу. После второй – еще и на курсы английского.
По ее словам, фестиваль очень заряжает эмоционально.
«Там ты вообще забываешь про еду. Настолько все насыщенно: встречи, знакомства, мероприятия. Ты постоянно в движении и на энергии», – говорит Танзиля.
Для поездки в Канны ижевчанка взяла сразу несколько чемоданов одежды.
Один из самых ярких образов – красное платье с элементами удмуртского монисто, которое создала дизайнер из Ижевска Любовь Суднева.
«Мне хотелось сделать не просто национальный костюм, а современный fashion-образ с удмуртскими мотивами», – объясняет Танзиля.
По ее словам, этот выход оказался для нее особенно символичным.
«Я верю, что мировая мода рождается не только в больших домах моды. Она рождается там, где есть смелость показать свою идентичность миру», – говорит ижевчанка.
На Каннском фестивале действует строгий дресс-код: мужчины обязаны быть во фраках с бабочками, женщины – в длинных платьях и на каблуках.
«Даже фотографы там во фраках, потому что тоже попадают в кадр», – рассказывает Танзиля.
Перед выходом на дорожку гостей тщательно проверяют: нельзя брать телефоны, снимать видео и даже делать селфи.
После поездки Танзиля признается: Канны сильно меняют внутреннее ощущение себя.
«Когда ты выходишь за рамки привычной жизни, начинаешь видеть свою ценность. Понимаешь, что мир огромный и в нем есть люди, которым интересно то, что ты делаешь», – говорит она.
Именно после первой поездки в Канны Танзиля создала собственную медиа-платформу для продвижения предпринимателей и бизнес-проектов.
«Там никто не сидит и не ждет. Все проявляются, двигаются, продвигают себя. И это очень вдохновляет», – признается ижевчанка.
