Герб, винтовка и заводская башня: что изображали на значках Ижевска

Памятные значки Ижевска. Фото: goskatalog.ru

Памятные значки Ижевска – словно миниатюрная летопись города, в которой отражены его жизнь, гордость и стремление сохранить историю для будущих поколений. На большинстве значков, которые были популярны и актуальны в советское время, изображены ключевые памятники, здания, расположенные в столице Удмуртии, а также продукция, которая у нас выпускалась. Рассмотрим самые запоминающиеся и значимые из них.

Значки со старым гербом

Ижевск долго не имел своего официального герба. Попытки его создать были предприняты еще в 1970-х годах. Художник-гравер Леонард Васев разработал символ с башней в шестеренке, но этот герб так и не стал официальным.

Зато неоднократно печатался на блокнотах, телефонных книжках и выходил в виде значков. Эти значки стали частью повседневной культуры ижевчан, символизируя их связь с городом и его оружейным производством.

Значок «Ижевск». 1970-е годы. Фото: Музей города Ижевска

Чуть позже появились значки, где изображение было дополнено схематичным рисунком машины и мотоцикла – они выпускались в столице Удмуртии.

Значок «Ижевск» с машиной и мотоциклом Фото: goskatalog.ru

Также выпускались значки с надписью «Ижевск 1760-1990» и флагом. Название города при этом было вписано в крыши домов.

Значок «1760-1990 Ижевск». Фото: Музей города Ижевска

Значки с символами города

Особое место в коллекциях занимают нагрудные значки, увековечившие ключевые достопримечательности и памятники столицы Удмуртии.

Значок с изображением краеведческого музея. 1980-е годы. Фото: goskatalog.ru

Среди них выделяется серия на алом эмалевом фоне. Эти яркие значки несут на себе изображения знаковых памятников: бюст основателя завода Андрея Дерябина; монумент у Вечного огня с фигурой солдата; орудие ЗиС-2 – памятник борцам революции; скульптура Ивана Пастухова; знаменитый памятник Владимиру Ленину у библиотеки.

Значок с бюстом Андрея Дерябина – основателя Ижевского оружейного завода. Фото: goskatalog.ru

Отдельно стоит упомянуть серию прямоугольных значков «Ижевск». Их дизайн лаконичен: снизу расположено название города, слева – стилизованное изображение Монумента дружбы народов, а центральную часть занимает патриотический сюжет, прославляющий трудовые или ратные подвиги горожан.

Значки образца 70-80-х годов. Фото: goskatalog.ru

Значки, связанные с туризмом и соревнованиями

Легендарной стала советская сувенирная серия значков с надписью «Турист». Выпускавшиеся вплоть до 1980-х годов, эти металлические (чаще всего алюминиевые) жетоны с цветной эмалью служили доказательством посещения различных уголков СССР.

Значок из Ижевска в этой серии обязательно содержал изображение одной из главных местных достопримечательностей.

Значки серии «Ижевск. Турист». Фото: iz-article.ru

Не менее обширной является коллекция, посвященная соревнованиям по биатлону «Ижевская винтовка». История этих состязаний, начавшихся в Удмуртии в декабре 1969 года, нашла яркое отражение в многочисленных памятных знаках, выпускавшихся к каждому спортивному событию.

Значки, посвященные «Ижевской винтовке». Фото: iz-article.ru

Значки учреждений и предприятий Ижевска

В советское время традиция выпуска памятных знаков была повсеместной. Практически каждое крупное учреждение или завод считали своим долгом создать собственную фалеристику. Ижевск, будучи крупным промышленным центром, не стал исключением. До сих пор коллекционеры высоко ценят знаки отличия, выпущенные ведущими предприятиями города, среди которых: «Ижсталь»; Мотозавод; Радиозавод; ИжГТУ; ИжСХИ и др.