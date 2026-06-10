Глазовский государственный инженерно-педагогический университет станет федеральной площадкой для внедрения передовых технологий обучения

Министр просвещения высоко оценил вуз в Глазове. Фото: пресс-служба ГИПУ

Министр просвещения России Сергей Кравцов впервые посетил Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко. В ходе рабочего визита он познакомился с образовательной инфраструктурой вуза, пообщался с педагогами северных районов Удмуртии и поддержал ряд инициатив университета.

Гостям представили ключевые площадки учебного корпуса № 3, созданные в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России. Экскурсию провела ректор университета Янина Чиговская-Назарова.

Министр посетил Технопарк универсальных педагогических компетенций, Центр демонстрационного экзамена и Технопарк дошкольного и начального образования, где будущие педагоги получают практические навыки работы с детьми уже с первых курсов обучения. Фото: пр

Особое внимание делегации привлек Центр патриотического воспитания, открытый по инициативе студентов поискового отряда «Новый Феникс». За более чем 20 лет работы участники отряда провели 76 поисковых экспедиций, подняли останки свыше 1100 советских солдат и установили имена девяти бойцов. Ежегодно центр посещают более пяти тысяч человек.

В память о визите Янина Чиговская-Назарова вручила министру сборник эссе международного конкурса «Моя семья и мой род», который Короленковский университет проводил в прошлом году. Тогда проект объединил участников из 62 регионов России и четырех зарубежных государств.

В VR-лаборатории гостям показали разработки в сфере виртуальной реальности и рассказали о международных проектах вуза. Сегодня ГИПУ является единственным педагогическим университетом в составе Сетевого университета БРИКС. При поддержке Минпросвещения вуз координирует работу 18 центров открытого образования в странах Латинской Америки, разрабатывает учебник русского языка для испаноговорящих стран, а также реализует международный проект «Сила ума», который уже охватил 10 государств.

Кроме того, министру продемонстрировали работу Летней академии развития, где школьники знакомятся с инженерными проектами и участвуют в научных экспериментах, разработанных преподавателями кафедры физики.

Главным итогом визита стала договоренность о присвоении Глазову статуса федеральной проектной площадки, на базе которой будут апробироваться современные технологии воспитания и обучения.

«По поручению Президента России педагогические университеты активно развиваются. ГИПУ не исключение. Здесь создана качественная инфраструктура, большое внимание уделяется обучению естественно-научным предметам. Мы договорились, что Глазову будет присвоен статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения. В городе накоплен очень хороший опыт, важно изучить его и транслировать на федеральный уровень», — отметил Сергей Кравцов.

Министр поддержал инициативы университета по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса и реставрации исторического учебного корпуса № 2. Фото: пресс-служба ГИПУ

После осмотра инфраструктуры состоялась встреча с педагогами северных районов Удмуртии. Участники обсудили вопросы капитального ремонта учреждений среднего профессионального образования, поддержки родных языков и развития системы работы с одаренными детьми.

По словам ректора ГИПУ Янины Чиговской-Назаровой, визит министра стал важным этапом в развитии университета.

«Для нас это не просто визит, а возможность показать результаты работы, проведенной совместно с Министерством просвещения по обновлению инфраструктуры, созданию новых образовательных пространств и подготовке учительских кадров для всей страны. Мы гордимся тем, что в глазовском университете современные технологии сочетаются с вниманием к каждому студенту, а память о прошлом становится фундаментом для будущего. Благодарим Сергея Кравцова за высокую оценку работы вуза и поддержку наших инициатив», — подчеркнула Янина Чиговская-Назарова.

В университете отмечают, что новый статус позволит Глазову стать одной из ключевых площадок страны по внедрению и тестированию передовых образовательных практик.

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