Как проходит День России и День города 2026 в Ижевске

Сегодня, 12 июня, Ижевск, как всегда, встречает сразу два торжества: общероссийский праздник и день рождения города.
Термометр поднимется до +24°С, однако небо периодически будет затянуто облаками, вероятны небольшие дожди. Прихватите зонт и не забудьте про хорошее настроение – лишним точно не будет.
Редакция ведет репортаж с ключевых точек праздника: специально для тех, кто пропустил какое-то событие или хочет узнать о нем побольше.
15:40. В парке Космонавтов проходит удмуртский национальный праздник «Ижкар Гербер».
15:00. Стартовал проект «Голос моей Родины», в рамках которого выступали местные творческие коллективы.
14:10. Пока кто-то пробует себя в паркуре, другие участвуют в мастер-классе от «НАШЕго Радио» и учатся играть на барабанах и гитаре.
14:00. В самом разгаре молодежный фиджитал фестиваль «Голос улиц».
13:40. Одаренным детям и коллективам вручают первые гранты Главы Ижевска и Городской думы.
13:30. Народ посещает Гастрофестиваль уличной еды и покупает на маркете изделия от местных мастериц.
13:00. Около кинотеатра Россия выступают районные детские творческие коллективы.
12:00. Около стелы «Ижевск – город трудовой доблести» началось торжественное открытие трудового сезона студенческих отрядов.
11:50. На фотозоне «НАШЕ» радио появился шаманский бубен.
11:30. На площади много развлечений для детей.
11.20. Ижевчане бегут покупать перепечи.
10:10. На площади начинаются активности, например, дети могут увидеть, как устроена пожарная машина.
10:00. В акватории ижевского пруда стартовала регата. Сегодня в праздничной программе состязания по академической гребле, инклюзивный заплыв и гонки юных яхтсменов.
9:50. На центральной площади Ижевска начала работу открытая студия радио «Адам». Трансляцию можно увидеть по ссылке.
А возле музыкального фонтана расположилась фотозона «НАШЕго» радио, ее можно посетить до 18:00.
8:50. Глава Удмуртии поздравил ижевчан с Днем России и Днем города.
Праздничная программа
В городе еще ранее утро, финальные приготовления к торжествам в самом разгаре. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться в официальной афише.
К слову, накануне уже прошел Большой хоровой собор – в этом году он состоялся в 28-й раз.
Транспортные ограничения
Из-за массовых гуляний в центральной части города ряд улиц будет закрыт для проезда – часть из них на весь день. Движение транспорта с 9:00 до 23:00 ограничат на участке улицы Пушкинской от переулка Широкого до улицы Красногеройской, а также на улицах Лихвинцева и Наговицына до улицы Коммунаров. Учитывайте это при планировании маршрутов на личном автомобиле.