Как проходит День России и День города 2026 в Ижевске

Фото: архив редакции

Сегодня, 12 июня, Ижевск, как всегда, встречает сразу два торжества: общероссийский праздник и день рождения города.

Термометр поднимется до +24°С, однако небо периодически будет затянуто облаками, вероятны небольшие дожди. Прихватите зонт и не забудьте про хорошее настроение – лишним точно не будет.

Редакция ведет репортаж с ключевых точек праздника: специально для тех, кто пропустил какое-то событие или хочет узнать о нем побольше.

15:40. В парке Космонавтов проходит удмуртский национальный праздник «Ижкар Гербер».

Фото: Кристина Рейх

15:00. Стартовал проект «Голос моей Родины», в рамках которого выступали местные творческие коллективы.

Фото: Елизавета Четверикова

14:10. Пока кто-то пробует себя в паркуре, другие участвуют в мастер-классе от «НАШЕго Радио» и учатся играть на барабанах и гитаре.

Фото: Елизавета Четверикова

Фото: Елизавета Четверикова

14:00. В самом разгаре молодежный фиджитал фестиваль «Голос улиц».

Фото: Елизавета Четверикова

13:40. Одаренным детям и коллективам вручают первые гранты Главы Ижевска и Городской думы.

Фото: Елизавета Четверикова

13:30. Народ посещает Гастрофестиваль уличной еды и покупает на маркете изделия от местных мастериц.

Фото: Елизавета Четверикова

13:00. Около кинотеатра Россия выступают районные детские творческие коллективы.

Фото: Кристина Рейх

Фото: Кристина Рейх

12:00. Около стелы «Ижевск – город трудовой доблести» началось торжественное открытие трудового сезона студенческих отрядов.

Фото: Кристина Рейх

11:50. На фотозоне «НАШЕ» радио появился шаманский бубен.

Фото: Дана Солнцева

11:30. На площади много развлечений для детей.

Фото: Дана Солнцева

11.20. Ижевчане бегут покупать перепечи.

Фото: Дана Солнцева

10:10. На площади начинаются активности, например, дети могут увидеть, как устроена пожарная машина.

Фото: Дана Солнцева

10:00. В акватории ижевского пруда стартовала регата. Сегодня в праздничной программе состязания по академической гребле, инклюзивный заплыв и гонки юных яхтсменов.

Фото: Дана Солнцева

9:50. На центральной площади Ижевска начала работу открытая студия радио «Адам». Трансляцию можно увидеть по ссылке.

А возле музыкального фонтана расположилась фотозона «НАШЕго» радио, ее можно посетить до 18:00.

Фото: Дана Солнцева

8:50. Глава Удмуртии поздравил ижевчан с Днем России и Днем города.

Праздничная программа

В городе еще ранее утро, финальные приготовления к торжествам в самом разгаре. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться в официальной афише.

К слову, накануне уже прошел Большой хоровой собор – в этом году он состоялся в 28-й раз.

Транспортные ограничения

Из-за массовых гуляний в центральной части города ряд улиц будет закрыт для проезда – часть из них на весь день. Движение транспорта с 9:00 до 23:00 ограничат на участке улицы Пушкинской от переулка Широкого до улицы Красногеройской, а также на улицах Лихвинцева и Наговицына до улицы Коммунаров. Учитывайте это при планировании маршрутов на личном автомобиле.