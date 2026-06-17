«Не для всех глаз»: почему родители Ижевска все чаще прячут лица детей на фотографиях в интернете

Чем опасны детские фотографии на родительской странице? Фото: сгенерировано нейросетью Fusion Brain AI.

Еще несколько лет назад семейные аккаунты были заполнены снимками малышей: первые шаги, праздники и прогулки охотно публиковались в открытом доступе. Сейчас ситуация меняется. Многие родители предпочитают закрывать лицо ребенка смайликами, фотографировать его со спины или вовсе не показывать в социальных сетях.

Одни объясняют такую осторожность страхом перед сглазом, другие говорят о безопасности персональных данных и праве ребенка самостоятельно решать, какую информацию о себе делать публичной. Но почему тема детских фотографий вызывает столько споров? И действительно ли обычный снимок способен стать источником негативного воздействия? Разбираемся, откуда возникли представления о «дурном глазе» и почему в эпоху социальных сетей старые страхи получили новую жизнь.

От колыбели до смартфона: как появились запреты показывать детей

Особое отношение к младенцам существовало практически во всех культурах мира. Считалось, что в первые месяцы и годы жизни ребенок особенно чувствителен к любому внешнему влиянию. Именно поэтому родители старались ограничивать круг людей, которым показывали малыша.

Во многих семьях существовали собственные способы защиты. Детские колыбели размещали вдали от посторонних глаз, о рождении ребенка сообщали лишь близким родственникам, а гостей допускали далеко не сразу. К слову, у этого обычая дошедшего до наших дней есть вполне рациональное объяснение. Дети очень чувствительны и большое количество незнакомых людей и взаимодействия с ними могут вызывать у малыша сильный стресс.

Хотя сами народные поверья объясняли подобные действия угрозой сглаза – непреднамеренного негативного воздействия, которое могло возникнуть из-за зависти, чрезмерного восхищения или недоброжелательных мыслей. Все потому, что маленький ребенок еще не обладает достаточной внутренней защитой, а значит уязвим.

С появлением фотографии старые страхи не исчезли, а лишь приняли новую форму. В эзотерической среде существует мнение, что любое изображение сохраняет определенную связь с человеком, запечатленным на нем.

Эзотерик из Ижевска Хельга Кольт отмечает, что современные технологии сделали распространение фотографий практически мгновенным. По ее мнению, открытая публикация детских снимков позволяет огромному количеству людей концентрировать внимание на одном ребенке, а потому родители интуитивно стремятся ограничить этот доступ.

«Любой человек смотрит на фотографию со своими мыслями, эмоциями и намерениями. Когда речь идет о маленьких детях, многие родители предпочитают не рисковать и стараются сократить количество такого внимания», – объясняет эксперт.

Во всем виновата тревога: почему родители начинают верить в сглаз

Истории о том, что после публикации фотографии ребенок внезапно заболел, начал хуже спать или стал капризничать, можно встретить на многих родительских форумах. Для одних это выглядит как совпадение, для других – как подтверждение существования сглаза.

Однако специалисты отмечают, что подобные ситуации часто связаны с особенностями человеческого восприятия. Люди склонны запоминать события, которые подтверждают их опасения, и реже обращают внимание на случаи, когда ничего необычного после публикации снимков не произошло.

Дополнительную роль играет эмоциональное состояние самих родителей. Появление ребенка меняет жизнь семьи, а вместе с радостью приходит и постоянное беспокойство за его благополучие. Молодые мамы и папы начинают внимательнее реагировать на любые изменения в поведении малыша, замечая даже то, что раньше могло показаться незначительным.

По словам Хельги Кольт, дети очень тесно связаны с эмоциональным состоянием родителей. Особенно это заметно в первые месяцы жизни, когда ребенок еще полностью зависит от взрослых и ориентируется на их реакции.

Если после публикации фотографии мама начинает переживать из-за чужих негативных комментариев, ребенок способен уловить это напряжение.

Не только суеверия: какие опасности скрываются за детскими фото в интернете

Даже родители, которые никогда не интересовались эзотерикой и не верят в сглаз, все чаще задумываются о том, стоит ли публиковать фотографии своих детей в открытом доступе.

Каждый снимок, появившийся в сети, оставляет след. Причем этот след начинает существовать отдельно от человека, который его разместил. Фотография может быть сохранена другими пользователями, переслана в сторонние чаты, скопирована на другие площадки или использована без ведома автора публикации.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что современные технологии позволяют собирать огромные массивы изображений для анализа и обучения различных цифровых систем. При этом родители далеко не всегда знают, где в итоге окажутся фотографии их детей и кто получит к ним доступ спустя годы.

Кроме того, все чаще специалисты по цифровой безопасности говорят о праве детей самостоятельно распоряжаться информацией о себе. Пока ребенок слишком мал, решения за него принимают взрослые. Они публикуют снимки с праздников, семейных поездок, детского сада и первых достижений. Но через несколько лет у самого ребенка может оказаться совершенно иной взгляд на собственную публичность. А в интернете есть правило «что в него попало – в нем остается навсегда». И даже после удаления первоначальной публикации фотографии с вашим ребенком вполне могут продолжить распространяться.

По этой причине многие родители выбирают компромиссный вариант: показывают моменты из семейной жизни, но не раскрывают внешность ребенка полностью. Кто-то делает снимки со спины, кто-то использует необычные ракурсы, а кто-то закрывает лицо эмодзи или другими графическими элементами.

Чтобы сохранить воспоминания о важном молодые родители стараются уделять больше внимания эстетической составляющей кадра без лица малыша. Фото: сгенерировано нейросетью Fusion Brain AI.

«Мы же вас фотографировали»: почему старшее поколение не всегда понимает молодых родителей

Один из самых частых споров вокруг детских фотографий возникает внутри семьи. Молодые родители просят не выкладывать снимки ребенка в социальные сети, а бабушки и дедушки искренне удивляются такой осторожности.

Для старшего поколения подобные ограничения часто кажутся чрезмерными. Многие вспоминают собственное детство и годы, когда семейные фотографии спокойно хранились дома, передавались родственникам или показывались гостям без каких-либо опасений.

Но проблема заключается не столько в самих снимках, сколько в масштабе их распространения. Раньше фотография существовала в бумажном виде. Ее могли увидеть несколько друзей, соседи или родственники.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Одно нажатие кнопки способно сделать изображение доступным сотням, а иногда и тысячам людей. Именно поэтому многие молодые родители воспринимают интернет не как цифровой альбом, а как публичное пространство. Молодые родители живут в условиях, где любой контент может выйти далеко за пределы первоначальной аудитории.

По мнению Хельги Кольт, в подобных разногласиях не стоит искать правых и виноватых. Каждое поколение руководствуется собственным жизненным опытом и представлениями о безопасности. Если для бабушек главным проявлением любви становится желание показать внуков знакомым, то для родителей забота может выражаться именно в ограничении публичности.

Сейчас немало родителей предпочитают закрытые аккаунты, доступ к которым имеют только родственники и друзья. Другие создают отдельные семейные чаты или используют облачные хранилища, где фотографии доступны ограниченному кругу людей, включая бабушек и дедушек.

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