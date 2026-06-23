Изящные скульптуры, большие фонтаны и сразу два колеса обозрения: интересные факты из истории парка им. Горького в Ижевске

Самый старый парк в Ижевске – парк Горького. 1964 год. Фото: iz-article.ru

Летопись одного из самых старых парков в Ижевске – парка им. Горького – ведет отсчет с начала XIX века: тогда на улице Береговой возвели усадьбу для руководства Ижевского оружейного завода. После революции Летний сад передали в публичное пользование, а в 1970 е годы полностью преобразовали в парк с аттракционами. Вспоминаем ключевые вехи его развития и рассматриваем старые фотографии.

Сначала был Генеральский сад

В 1812 году недалеко от плотины завода, на улице Береговой (сегодня Милиционная) возвели «командирский дом», спроектированный ижевским зодчим Семеном Дудиным. В нем обосновались начальники завода – преимущественно генералы – вместе со своими семьями. Вокруг усадьбы разбили уединенный сад, скрытый от посторонних за глухой оградой; именно он позже лег в основу одного из центральных парков Ижевска.

Белое здание с балкончиком – это Генеральский дом. 1868 год. Фото: В. Вяткин, из личной коллекции Е.Ф. Шумилова

В 1857 году архитектор Иван Коковихин приступил к строительству нового каменного особняка для руководства, вместо старого деревянного. За год вырос внушительный двухэтажный дом с балконом и двумя боковыми флигелями. Сад, который со временем получил название Генеральского, привели в надлежащий вид: появились новые посадки, беседки, клумбы, аллеи.

В саду гуляли и отдыхали семьи начальства, принимали гостей и устраивали торжества для офицеров и местной интеллигенции.

Генерал Василий Новиков с семейством в Генеральском саду. 1890-е годы. Фото: iz-article.ru

В 1891-1894 годах в особняке проживала семья Василия Ивановича Новикова, начальника Ижевских оружейного и сталеделательного заводов. Сохранились снимки той поры: на них Новиков с женой и детьми запечатлены в летней беседке у фонтана и на прогулках по аллеям.

Национализация парка

В июне 1917 года Ижевский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов открыл сад для общего пользования. Отныне здесь могли гулять все желающие. По вечерам играли духовые оркестры и устраивались маленькие концерты.

Летний сад в начале XX века. Фото: vk.com/ya_izhevsk

Чтобы расширить доступную площадь для прогулок горожан, разобрали каменные торговые ряды и восточный флигель Генеральского дома. Летом 1920 года в саду возвели Летний театр, который стал первым театральным помещением в Ижевске. С этого времени стало широко применяться название «Летний сад».

Территория Летнего сада в 1925-1926 году. Здание №114 – Летний театр, №102 – бывший Генеральский дом. Фото: Госархив Удмуртии

В Летнем саду началась и история ижевского Театра кукол: в 1920-е здесь показали первые городские кукольные постановки. В будние дни в этом здании работали кинотеатры «Гигант» и «Заря».

Здание Летнего театра (на заднем плане). Фото: vk.com/izh_iskra

Новое имя парка

31 мая 1928 года в Летнем театре показали премьеру пьесы Максима Горького «На дне».

В центре снимка Летний сад и деревянный летний ресторан. 1933 год. Фото: Госархив Удмуртии

По окончании представления артисты и сотрудники сада направили писателю поздравительную телеграмму в честь 35-летия его творческой деятельности. В ответ Горький прислал театру свою литографию с надписью: «Товарищам ижевцам — привет и пожелание бодрости духа! Максим Горький, 16.VI.28 г.».

В том же году Ижевский городской Совет официально присвоил Летнему саду имя Максима Горького. В 1930 е годы на территории парка установили памятник писателю, отреставрировали ротонду. А через десятилетие в парке появился первый аттракцион – деревянные качели.

Памятник Сталину у ротонды. Август 1938 года. Фото: М. Томилов, из коллекции С. Н. Селивановского

Парк в годы войны

Во время Великой Отечественной войны Летний сад превратился в настоящий центр информации и мобилизации. Именно здесь 22 июня 1941 года через довоенные громкоговорители жители Ижевска слушали послание Молотова о начале войны и мобилизации, здесь же звучали сводки Советского информбюро в исполнении Левитана: «Внимание, говорит Москва!..»

Вход в Летний сад. 1940 год. Фото: Госархив Удмуртии

В тоже время в саду продолжали выступать артисты и оркестры, поднимая дух рабочих заводов и раненых из эвакогоспиталей. Один из таких госпиталей разместили как раз в Генеральском доме.

На территории парка читали просветительские лекции, собирали теплую одежду для фронта и деньги на военную технику.

Декоративная конструкция с портретом Сталина и других военачальников на главной аллее. 1947 год. Фото: НМУР

Реконструкция после войны

После войны Ижевск постепенно восстанавливался. 20 июня 1949 года его снова открыли для посещений.

Верхняя аллея Летнего сада. 1950-е годы. Фото: из коллекции Д. Тетерина

Для расширения зеленой зоны снесли часть купеческих строений и деревянный театр, со стороны пруда присоединили откос территорию, где до революции находился Мучной базар и купеческие склады.

Эти ворота располагались на центральной аллее парка, вечером подсвечивались. 1950-е годы. Фото: из коллекции Д. Тетерина

В конце 1950 х со стороны улицы Горького сделали чугунную ограду в классическом стиле.

Центральный вход в Летний сад. 1950-е годы. Фото: из коллекции Д. Тетерина

В самом же парке уже функционировали пять больших фонтанов и стояло много скульптур. Она из них – памятник Пушкину, который торжественно открыли в 1957 году. Вокруг памятника посадили сирень.

Вид парка в приблизительно 1958 году. Слева виден читальный павильон, в центре фото – фонтан со скульптурой Дюймовочки, внизу снимка – скульптура П. И. Чайковского, в верхнем правом углу – скульптура А. С. Пушкина. Фото: iz-article.ru

Парк аттракционов

В 70-е годы в парке установили классические советские аттракционы: цепочную карусель «Вихрь», «Орбита», «Солнышко», «Колокольчик», «Юнга» и «Елочка».

Так выглядел парк в 1964 году. Фото: iz-article.ru

Аллея парка в 1980-е годы. Фото: iz-article.ru

Со временем в парке один за другим исчезли фонтаны, скульптуры, даже урны-вазоны. Сохранился лишь один исторический памятник – Горькому.

Парк Горького. Конец апреля 2000 года. Фото: iz-article.ru

В 2017 году появилось новое колесо обозрения – больше старого в два раза.

Новое и старое колесо обозрения. Фото: iz-article.ru

Сейчас в парке насчитываются более 30 аттракционов, есть две сцены, зона фуд-кортов и лаунж-зона с видом на пруд.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!