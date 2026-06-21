Советская кухня в 10 кадрах: вещи, которые мы все еще помним

Превью Типичная советская кухня. Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Кухня в советской квартире была больше, чем местом для готовки. За столом у окна делали уроки, на подоконнике томились пирожки – бабушкины или мамины, – прикрытые полотенцем. За этим же столом принимали самых дорогих гостей и болтали до глубокой ночи. Разглядываем фотографии из Музея СССР, вспоминаем и погружаемся в ностальгию.

В большом ведре на плите грели воду, когда ее летом отключали на долгие месяцы. Кроме того, в быту была привычка кипятить белье ради белизны Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В советских квартирах, особенно в хрущевках, кухни были очень компактными – чаще всего площадью около 5 м². Поэтому мебель расставляли максимально рационально, чтобы плита, мойка и холодильник находились буквально на расстоянии вытянутой руки. Кухонную мебель производили и в СССР, но особенно ценились гарнитуры из Чехословакии.

Клеенку на столе было удобно протирать влажной тряпкой. Фото: Алексей Филинов

Стол на кухне, как правило, был небольшим, обычно прямоугольной формы. Его застилали цветной клеенкой: она защищала поверхность от повреждений и одновременно оживляла типовой интерьер, делая его чуть более уютным и индивидуальным. Для ежедневного ухода клеенку было удобно протирать влажной тряпкой. А для праздничных застолий почти в каждом доме хранился коричневый лакированный стол-книжка.

Радио было, пожалуй, на каждой кухне. Фото: Алексей Филинов

На стене почти обязательно висела радиоточка. Через радио советские люди узнавали новости страны и слушали обращения руководителей. Утром там звучали ритмичная гимнастика и детские передачи, а вечером – концерты, спектакли и литературные программы.

Холодильники «Бирюса» начали производить в 1964 году. Фото: Алексей Филинов

Массовый выпуск холодильников в СССР начался в 1950-60-х годах, и служили они десятилетиями. Самыми известными марками считались ЗИЛ, «Минск», «Бирюса», «Саратов» и «Морозко». Например, «Бирюсу» начали производить в 1964 году на Красноярском машиностроительном заводе. У этой модели была простая конструкция, металлический корпус и надежный компрессор, но к минусам относились шумная работа и длительная ручная разморозка.

Форма для хвороста (сверху), для приготовления леденцов (снизу) и для выпечки вафель. Фото: Алексей Филинов

У многих хозяек в закромах можно было найти форму для хвороста. Она состояла из одной или нескольких литых алюминиевых насадок с фигурками в виде цветка, бабочки или сердечка на длинной ручки. С ее помощью тонкое хрустящее печенье готовили в горячем масле буквально за несколько секунд. Была и форма для леденцов из прочного литого металла: две тяжелые половинки скреплялись скобами, а внутри скрывались фигурки зайцев, белочек и петушков. А алюминиевые формы для вафель и печенья использовали на газовых и электрических плитах.

Кулинарные книги, открытки и тетради с рецептами. Фото: Алексей Филинов

До появления интернета огромной популярностью пользовались кулинарные книги и тетради, куда хозяйки аккуратно переписывали любимые рецепты. В продаже были и глянцевые карточки: на одной стороне изображалось блюдо, а на другой печатался способ его приготовления.

Советские баночки с кофе и чаем, а также кофемолка «Белочка». Фото: Алексей Филинов

В 1960-е годы в СССР все больше и больше рос интерес к кофе. Тех, кто умел его варить и любил пить, считали людьми с особым вкусом. Настоящий кофейный бум пришелся на 70-80-е годы. Кофе привозили из Бразилии и Индии, а с 1972 года в стране начали выпускать растворимый напиток, в который нередко добавляли цикорий, ячмень, а порой даже желуди и каштаны. При этом качественный растворимый кофе до самого распада СССР оставался дефицитом.

Кофе мололи в кофемолках разными способами. Например, существовала ручная кофемолка «Белочка». Ее делали из металла и пластика, а корпус был оформлен в виде пня, на котором сидела белка. Выпуск этой модели велся с 1960-х по 1970-е годы, а стоила она около 8 рублей. Жестяные банки из-под кофе и чая тогда не выбрасывали – в них хранили гвозди, шурупы и другие мелочи.

Все эти предметы обязательно были у советских людей. Фото: Алексей Филинов

Набор посуды в советских семьях, как правило, был очень похожим. Для готовки чаще всего использовали эмалированную посуду, чугунные сковороды и утятницы. Фарфоровые сервизы дарили на праздники, поэтому их берегли в серванте и доставали только по особым случаям. На каждый день оставались более простые и недорогие тарелки, которые не так жалко было разбить. Из столовых и чайных приборов ценились мельхиоровые, а в повседневной жизни чаще пользовались приборами из нержавейки. Удивительно, но каждом доме были ложки, вилки и ножи с ручками под слоновую кость.

Еще один обязательный атрибут – расписная деревянная ложка. А граненые стаканы в подстаканниках до сих пор ассоциируются прежде всего с поездками в поезде.

Стиральная машина «Сибирь». Фото: Алексей Филинов

В музее на кухне стоит стиральная машина «Сибирь» – в свое время ее наличие дома считалось признаком достатка и престижа. Первой советской стиральной машиной была «ЭАЯ-2», которую собирали на заводе РЭЗ в Риге. «Сибирь» же стала первой полуавтоматической машиной с центрифугой. Ее выпускали на омском заводе «Полет» с 1957 года. За более чем 60 лет под этой маркой произвели около 8 млн машин, а среди моделей были «Сибирь-3М», «Сибирь-5», «Сибирь-5М» и «Сибирь-6».

Коллекция порошков, которыми пользовались советские хозяйки Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Сначала советские хозяйки стирали хозяйственным мылом и содой. Первые синтетические порошки начали массово выпускать только в 50-60-х годах. Среди самых известных марок были «Новость», «Эра», «Лотос» и «Астра». Для ручной и машинной стирки также широко использовались порошки «Луч» и «Дон». В 1970-х в СССР появился американский Tide, а легендарный чистящий порошок «Пемолюкс», который стал символом чистоты для многих советских хозяек, поступил в продажу лишь в 1984 году.

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