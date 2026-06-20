Котики из приюта Удмуртии ищут свой дом: подарите им шанс на счастливую жизнь

Ищем ответственных хозяев для кошек из Удмуртии. Фото: котофонд

Посмотрите в эти глаза – в них нет зла, только надежда и вопрос: «Ты меня заберешь?». Эти котики пережили холод, голод и предательство, но не разучились любить. Наши герои из котофонда «Спасем вместе» просто ждут тех, кто подарит им счастье и настоящую любовь. В рамках проекте «Хочу домой» мы продолжаем поиски хозяев для животных из приюта.

Томас

Познакомьтесь с Томасом. Он – джентльмен. Не тот, что носит цилиндр и кланяется дамам, а тот, что знает цену тишине, уюту и хорошему обеду.

Ему около 7-8 лет, и за его плечами – непростая жизнь. Он был выброшен на улицу, скитался во дворе никому не нужный. Но несмотря на все это, Томас не ожесточился. Он остался философом: любит поесть, поспать, иногда поиграть – но без фанатизма.

Томас не дерет шторы, не носится по стенам ночью и не вступает в конфликты. Он предпочитает держаться особняком, особенно если рядом другие кошки. Идеальный сосед для тех, кто ценит покой.

Ему нужен дом. Теплое место, где он будет благодарен за каждую минуту заботы. Томас кастрирован, привит, обработан, ходит в лоток.

Отдайте ему свое сердце – и он наполнит ваш дом тихой радостью.

Прекрасный Томас. Фото: котофонд «Спасем вместе».

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Гудвин

Гудвину около десяти лет. Но возраст для него – не больше чем цифра в паспорте. Потому что он не стареет душой: ласковый, терпеливый, с аристократической осанкой и выразительными зелеными глазами, в которых читается мудрость и доброта.

Он не требует многого. Все необходимые процедуры уже сделаны: привит, кастрирован, обработан. Ему нужен только ваш дом – и ваше любящее сердце.

Без самовыгула. С безопасностью. С тишиной, в которой так приятно мурлыкать рядом с человеком.

Подарите Гудвину лучшую главу в его кошачьей жизни. Эту – самую теплую и счастливую.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Гудвин ищет дом. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Котенок, девочка без клички

Этой маленькой плюшевой малышке всего 2,5 месяца, но она уже уверенно ходит в лоток и чувствует себя как дома на передержке. Обработана, здорова, полна нежности и любопытства.

Приют в поисках самых ответственных родителей для нее. Тех, кто понимает, что котенок – это не игрушка, а член семьи на долгие годы.

Обязательное условие – стерилизация по достижении возраста. Без самовыгула. Только дом, где ее будут любить и беречь каждый день.

Подарите этой плюшевой крохе ее первый настоящий дом.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Маленькая сладость ищет свой дом. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Люся

Люсенька – совсем молодая кошечка, ей чуть больше года. Немного робкая при первых встречах, но за этой осторожностью скрывается невероятно ласковое сердце. Она абсолютно не агрессивна – даже в самые тревожные минуты.

А ее шерсть… мягкая, нежная, гладить можно бесконечно. Люсенька не вырывается, не царапается – она просто наслаждается вашим теплом и отвечает тем же.

Привита, стерилизована, с лотком дружит на отлично. Идеальная спутница для спокойного, любящего дома.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Спокойная кошечка Люся. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Цефея

Ей пять лет, ее окрас – горький шоколад, а в характере – столько же тепла, сколько в хорошем пледе зимним вечером.

Она очень ласковая и дружелюбная. Цефея из тех кошек, которые счастливы просто быть рядом с человеком – сидеть на коленях, мурлыкать, ловить каждое ваше движение. Она требует внимания и заботы – у нее есть некоторые особенности здоровья, характерные для ее породы (смесь шотландской). Но это не делает ее сложной, а лишь немного более нежной и нуждающейся в вашей любви.

Цефея обработана от паразитов и привита. Отдается только в ответственные руки. И только в дом без самовыгула – она предпочитает спокойствие, уют и тишину.

Если вы готовы подарить ей безопасный дом и свое сердце – она ответит вам безграничной благодарностью.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Ласковая и нежная Цефея в поисках своего человека. Фото: котофонд «Спасем вместе».

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