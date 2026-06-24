Что жителям Удмуртии нужно успеть сделать на даче до конца июня: полный список важнейших работ для богатого урожая

Полезные советы для дачников. Фото: envato.com

Среди всех летних месяцев июнь занимает особое место в жизни дачника. Растения сейчас стремительно идут в рост, активно цветут и закладывают будущий урожай. Именно в этот период любое упущение грозит серьезными потерями: неправильный уход в конце июня способен свести к минимуму результаты всего сезона. Разбираемся, что советуют специалисты и какие работы категорически нельзя переносить на июль.

1. Борьба с вредителями и формировка растений

С наступлением тепла на участке резко активизируются тля, паутинный клещ и личинки хрущей – майского и июньского. Последние особенно коварны: они подгрызают корни овощных культур под землей, и обнаружить их присутствие можно лишь тогда, когда растение уже начало вянуть и легко вытаскивается из почвы.

Параллельно необходимо заняться формировкой тепличных посадок. Томаты, перцы и огурцы в закрытом грунте к этому времени нередко превращаются в настоящие джунгли. Своевременное пасынкование и удаление лишних побегов позволяет перенаправить питание на развитие плодов, а не на наращивание ботвы. Проводить эту процедуру лучше всего ранним утром в сухую погоду – тогда ранки на стеблях быстро затягиваются и не становятся воротами для патогенов.

2. Полив и питание: переходим на фосфорно-калийный режим

В период цветения и образования завязей потребность растений во влаге резко возрастает. Оптимальное время для полива – раннее утро или вечер после захода солнца.

Что касается питания, к концу июня пора менять схему подкормок. Азотные удобрения, которые были актуальны весной и в начале лета, постепенно уступают место фосфорно-калийным составам. Именно они отвечают за качественное формирование плодов, насыщенность их вкуса и высокую урожайность.

3. Особый разговор о чесноке

Чеснок в июне вступает в критически важную фазу: если весной растение наращивало зеленую массу, то теперь все силы перенаправляются на формирование плотных, крупных головок. Опытные огородники единодушны: именно июньская подкормка определяет конечный результат.

В июле чеснок начнет формировать головки. Фото: envato.com

Схема питания чеснока выглядит так: в первой половине июня допускается небольшое количество азота – для завершения формирования пера. После середины месяца акцент полностью смещается на калий и фосфор. Калий отвечает за размер головок, их плотность и лежкость при хранении, фосфор укрепляет корневую систему и повышает устойчивость к болезням.

Среди популярных рецептов – зольный настой: стакан древесной золы растворяют в 10 литрах воды, настаивают сутки и вносят из расчета 1 литр на квадратный метр.

4. Посевной сезон продолжается: что еще можно посадить

Многие дачники ошибочно считают, что время посевов уже упущено. Это не так. До конца июня отлично укореняются укроп, шпинат, руккола, листовые салаты, петрушка и базилик. В жаркую погоду зелень склонна уходить в стрелку, поэтому для посева лучше выбирать слегка затененные участки.

Конец месяца – подходящий момент для посева моркови, свеклы и дайкона на зимнее хранение. В этот период многие вредители уже снижают активность, а корнеплоды позднего срока сева традиционно отличаются хорошей лежкостью.

На грядках, освободившихся после раннего редиса, можно разместить кустовую спаржевую фасоль или горох – они успеют сформировать урожай до осенних холодов.

5. Клубника: усы, обрезка и подкормки

В период плодоношения клубника активно выпускает усы, которые оттягивают на себя значительную часть питательных веществ. Если размножение не планируется, их нужно регулярно срезать.

После того как основная волна плодоношения завершится, стоит провести санитарную обрезку старых листьев, внести фосфорно-калийные удобрения и уложить мульчу на грядки. Такой комплексный уход поможет растениям восстановиться и заложить полноценные цветочные почки для следующего сезона.

6. Две подкормки огурцов, которые решают все

Огурцы в июне активно формируют корневую систему и наращивают плети. Именно сейчас закладывается фундамент будущего плодоношения, которое при правильном уходе может продолжаться вплоть до осени.

Агрономы рекомендуют провести две ключевые подкормки.

Первая – после появления 3–4 настоящих листьев (обычно через 2–3 недели после высадки рассады). Готовят раствор: 10–15 г калийной селитры и 30–40 г суперфосфата на 10 литров теплой воды. Калийная селитра обеспечивает азот и калий для роста стеблей, суперфосфат стимулирует развитие корней и закладку цветочных почек.

Вторая – в начале цветения. Можно повторить тот же состав или приготовить альтернативный: 20 г универсального удобрения для рассады и 10 г кальциевой селитры на 10 литров воды.

В конце июня само время для подкормки огурцов. Фото: envato.com

7. Мульчирование: простой способ сохранить урожай в зной

Агрономы называют мульчирование одной из самых эффективных и при этом недооцененных процедур июня. Слой органики – соломы, сена, компоста или скошенной травы – решает сразу несколько задач: удерживает влагу в почве, защищает корневую систему от перегрева и подавляет рост сорняков.

Пренебрежение этим приемом в разгар лета нередко оборачивается падением урожайности. Поэтому важно успеть укрыть основные грядки до наступления июльской жары.

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