Почему среди удмуртов были Медведи, Петухи и Синицы: древний обычай, который сегодня кажется невероятным

Рассказываем о древних удмуртских именах. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня родители долго выбирают имя ребенку, изучают его значение и звучание. А у древних удмуртов подход был совсем другим. Имя могло появиться благодаря дождю за окном, началу полевых работ, крику совы возле дома или желанию защитить малыша от беды.

Имя – не просто способ отличить одного человека от другого

С ним связывали надежды, веру в защиту высших сил и даже будущее ребенка. Поэтому случайных имен практически не существовало. Очень часто имя напрямую зависело от обстоятельств рождения малыша. Если мальчик появлялся на свет во время пахоты, его могли назвать Герей. Это имя произошло от удмуртского слова «геры» – «плуг». Девочке, родившейся в разгар уборки урожая, могли дать имя Культобей, связанное со словом «сноп».

Нередко источником имен становилась сама природа. Так появились имена, связанные с дождем, снегом или молодой весенней зеленью. Для удмуртов окружающий мир был неотъемлемой частью жизни, поэтому природные явления находили отражение даже в именах людей.

Имена-обереги

По данным Серафима Соколова, в семьях, где дети часто тяжело болели или умирали в раннем возрасте, родители старались защитить новорожденного особым способом. Малышу давали имя, связанное с животным или птицей. Люди верили, что такое имя поможет уберечь ребенка от несчастий и злых сил.

Так среди удмуртов появились имена Гондыр – «медведь», Атас – «петух», Койык – «лось», Пислэг – «синица», Сяла – «рябчик», Юбер – «скворец» или «дрозд», Паля – «ягненок» и многие другие.

Часто малышу давали имя, связанное с животным или птицей. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Как события, сопровождавшие рождение ребенка, влияли на имя

Например, если во время родов рядом с домом кричала сова, малыша могли назвать Ыгы, что в переводе означает «сова». Если слышали крик ястреба, появлялось имя Кучыран.

Сегодня подобные обычаи могут показаться необычными, но для людей того времени они были естественной частью жизни и мировоззрения.

Одно имя мог носить целый род

Иногда название животного или птицы становилось именем целого рода. Существовали роды Медведя, Синицы, Рябчика, Лося, Волка и других представителей животного мира. Со временем древняя традиция начала уходить в прошлое.

Среди мужских удмуртских имен встречались Дзянкей, Камай, Курбанай, Апас, Есекей, Едей, Будя, Бекельдей, Тукташ, Дзюйка, (И)Зянхват, Бегеней, Келдык, Туктар, Падек, Зяндерыш. Среди женских – Чима, Сетым, Дзусван, Узан, Зянсула, Шады, Бисултан, Нылка, Бегичань, Алмас, Чана, Италмас, Эвика, Чачабей, Зангари.

После распространения христианства удмурты стали получать русские имена при крещении. При этом какое-то время старые и новые имена существовали одновременно.

Память об именах сохранилось в фамилиях

Постепенно традиционные удмуртские имена стали использовать все реже, однако полностью они не исчезли. Память о них сохранилась в фамилиях. Например, фамилия Гондырев связана со словом «медведь», Атасов происходит от слова «петух», а Юберев – от слова «скворец». В старинных документах также встречаются фамилии, образованные от названий клеста, синицы, тетерева, зяблика и других животных и птиц.

По словам ученого-лингвиста, специалиста в области удмуртской этимологии Серафима Соколова, отдельные отголоски этой традиции можно встретить и сегодня. В некоторых семьях продолжают использовать домашние прозвища, связанные с животными или птицами. Правда, в официальных документах такие имена уже не встречаются.

История древних удмуртских имен напоминает о том, насколько тесно жизнь предков была связана с природой. Для них медведь, сова, синица или лось были не просто животными, а символами, способными защитить человека и повлиять на его судьбу.

Источник: С. В. Соколов «О древних именах удмуртов», сборник «Ономастика», Академия наук СССР, Институт языкознания, издательство «Наука», Москва, 1969 год.