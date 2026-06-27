Милые котята и ласковые кошки из приюта Ижевска ищут дом

Котики из Удмуртии в поисках дома. Фото: котофонд «Спасем вместе».

В Ижевске и по всей Удмуртии десятки кошек ищут дом. У каждой из них своя история: кто-то родился на улице, кого-то выбросили, кто-то так и не узнал, что такое теплые руки. «КП-Ижевск» продолжает проект «Хочу домой», где мы ищем дом животным из Удмуртии. Мы собрали несколько историй – возможно, одна из них станет началом вашей дружбы.

Котята Инжир, Сливка и Ежевика

Три маленьких пушистых сердца ищут свой дом. Две девочки и мальчик – им всего 3-4 месяца, но они уже готовы стать вашими самыми преданными друзьями.

Ручные, ласковые, они будут мурлыкать у вас на руках и составлять компанию даже самой темной ночью.

Котята обработаны от паразитов, приучены к лотку – все, что осталось, это подарить им вашу любовь и заботу.

Требуется немного: любить, ухаживать, не выпускать на улицу и вовремя стерилизовать, когда подрастут. Приходите знакомиться – они уже ждут своего человека.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Милые котятки в поисках дома. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Филипп

Этот кот – воплощение доброты и спокойствия. Ему примерно восемь лет, он ласков, уравновешен и очень общителен: любит «разговаривать» с хозяином и иногда играть. При этом он не навязчив и прекрасно чувствует настроение человека.

Кот кастрирован, привит, обработан от паразитов и приучен к лотку. Идеальный компаньон для тех, кто ценит уют, тишину и искреннюю кошачью любовь.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Ласкуша Филипп. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Маня

Маня – кошка с характером и достоинством. Ей уже не год и не два, это кошка средних лет, знающая себе цену. Она не бросается к первым встречным, к людям относится с осторожностью. Ее доверие надо заслужить – но оно того стоит.

А вот с сородичами Маня дружелюбна и легко находит общий язык. Она обожает вкусно поесть, сладко поспать и иногда, по настроению, погоняться за мышкой-игрушкой.

У Мани есть ветпаспорт с полным набором вакцинаций и обработок, а еще кошечка уже стерилизована. Лоток знает так же хорошо, как свой собственный хвост.

Она готова стать любимым членом вашей семьи. Осталось только познакомиться.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Осторожная Маня. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Чара

Чара – молодая зеленоглазая красавица с характером. Она из тех кошек, которые гуляют сами по себе. Ее шикарная шубка – не для всех. Она доверит прикосновения только тому единственному человеку, который сможет покорить ее независимое сердечко. С сородичами Чара умеет уживаться, но сохраняет дистанцию.

Ей около пяти лет. Кошечка обработана от паразитов, привита, стерилизована, лоток знает на отлично.

Если вы готовы завоевывать любовь, не торопить события и уважать ее личное пространство – Чара станет самой преданной и благодарной спутницей.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Очаровашка Чара. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Маркиза

Знакомьтесь, это Маркиза. Настоящая королева, которой так не хватает ее королевства – дома. Любящий, теплый, с человеком, который будет оставаться рядом и гладить ее каждый вечер.

Маркизе около семи лет. Она не будет требовать внимания криком – она придет тихо, сядет рядом и будет просто наблюдать за вашими делами. Маркиза контактная, ласковая, ненавязчивая. Она точно знает, как сделать вечер уютнее.

Она готова стать вашей верной подругой. Все кошачьи премудрости ей уже знакомы. Осталось только найти того, кто откроет ей двери в свой дом – и свое сердце.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Ласковая Маркиза. Фото: котофонд «Спасем вместе».

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