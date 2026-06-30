Длительный штиль или сильные вспышки: когда ждать магнитных бурь в Удмуртии в июле 2026

Каким будет июль для метеочувствительных людей? Фото: envato elements

За прошедший месяц Солнце не раз нарушало прогнозы ученых, поэтому к июльским расчетам специалисты советуют относиться с осторожностью. Каким ожидается начало второго летнего месяца и когда метеочувствительным людям стоит быть внимательнее? Изучили данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Июнь не оправдал ожиданий

Предварительный прогноз на июнь выглядел довольно оптимистично. Специалисты ожидали слабые магнитные бури лишь 11–13 июня, а остальную часть месяца геомагнитная обстановка должна была оставаться спокойной.

Так выглядел прогноз геомагнитной активности на июнь 2026. Фото: xras.ru

На практике события развивались иначе. Уже 4 и 5 июня произошла неожиданная магнитная буря. В середине месяца прогноз частично подтвердился: возмущения действительно пришлись на 11–12 июня, однако оказались слабее ожидаемых. Еще один сюрприз Солнце преподнесло 25 июня, когда была зарегистрирована очередная непродолжительная слабая буря.

А такой геомагнитная активность оказалась по факту. Фото: xras.ru

Что ждать в первую неделю июля

Сейчас на солнечном диске находятся сразу две крупные активные области, причем обе обращены в сторону Земли. Одна из них считается самым большим солнечным пятном нынешнего года, вторая сформировалась совсем недавно. Пока они остаются спокойными, однако мощная вспышка способна изменить ситуацию всего за несколько суток.

В понедельник, 29 июня, магнитосфера была в возбужденном состоянии, однако до магнитной бури дело не дошло.

Сегодня в районе 12 случилась сильная буря с индексом G4, однако к 18 часам ситуация стабилизируется.

Такими ожидаются ближайшие три дня. Фото: xras.ru

Утром 1 июля, в среду, ситуация повторится, однако к полудню магнитосфера вновь придет в норму.

В четверг, 2 июля, ожидается небольшое возмущение магнитосферы. Если за это время активные области на Солнце произведут мощную вспышку, геомагнитная обстановка может оказаться сложнее прогнозируемой.

С 3 по 5 июля серьезных изменений пока не ожидается. По предварительным данным, магнитное поле Земли останется спокойным.

В какие дни июля возможны возмущения

По текущим расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, после бурного начала месяца июль обещает стать одним из самых спокойных за последнее время.

6–7 июля ожидается геомагнитный штиль – индекс снизится примерно до двух баллов.

С 8 по 10 июля возможен небольшой рост геомагнитной активности до 3–3,7 балла, однако эти значения пока не считаются опасными.

Еще одно слабое повышение прогнозируется 16–17 июля, когда индекс может достичь 3–3,3 балла.

Примерный прогноз геомагнитной активности на июль 2026. Фото: xras.ru

Наиболее заметная активность ожидается 22–25 июля. В эти дни показатель способен подняться до 3,3–3,7 балла, однако даже такие значения остаются ниже уровня магнитной бури.

В целом июль пока выглядит месяцем без продолжительных магнитных бурь. Единственный неблагоприятный эпизод ожидается в самом начале месяца, после чего прогнозируется длительный период относительно спокойной геомагнитной обстановки.

Однако специалисты напоминают, что солнечная активность остается непредсказуемой. Как показал июнь, даже самый благоприятный прогноз может измениться буквально за несколько часов после мощной вспышки на Солнце.

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