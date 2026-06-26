Балет, яхты и закат: каким был первый день фестиваля «На Родине П.И. Чайковского» в Ижевске

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 июня на Ижевской набережной ожила музыка великого композитора – балет «Лебединое озеро» открыл 69-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» (6+). Легендарную постановку представили артисты театра оперы и балета Удмуртии. А пока на сцене разворачивалась история любви и предательства, по глади воды скользили яхты с белыми парусами.

Обновленный формат

В этом году фестиваль проходит 11 дней и объединяет академическую музыку, театр, современное искусство и гастрономию, делая отдых открытым и доступным для всей семьи.

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

«Этот фестиваль для нас долгожданный. Открытые концерты будут идти во всех городах Удмуртии, а это в целом 9 площадок и 150 выступлений», – отметила заместитель Председателя Правительства УР Наталья Тойкина.

Мероприятие такого масштаба стало возможным благодаря поддержке Главы Удмуртии Александра Бречалова,Правительства республики и Сбера. Также за кулисами фестиваля – годы многолетней дружбы и сотрудничества Удмуртской государственной филармонии и Театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, к которым в этом году присоединился Удмуртский национальный театр.

Музыка должна быть ближе

Директор Театра оперы и балета УР Алексей Фомин подчеркнул, что искусство, благодаря фестивалю, становится ближе и доступнее народу:

«Летнее время – прекрасная возможность вместе насладиться и музыкой, и искусством, и работой артистов. Я горжусь тем, что живу в Ижевске, потому что это прекрасный культурный город. Уверен, что в ближайшее время мы станем культурной столицей России, и мы это уже подтверждаем такими событиями», – сказал он.

Главный дирижер театра Николай Роготнев, вспоминая историю фестиваля, отметил важные перемены: «Первоначально это были сугубо академические программы с приглашенными солистами и оркестрами из Москвы и Санкт-Петербурга. Постепенно фестиваль вырос, и теперь мы видим на сцене наших артистов. Сначала это были академические залы, а теперь мы вышли и на открытые площадки. Безусловно, возникает ощущение масштаба и грандиозности. Музыка идет в народ, и это прекрасно».

Балетмейстер-постановщик Николай Маркелов рассказал, что для зрителей была подготовлена сокращенная версия балета «Лебединое озеро», однако все ключевые сцены были сохранены.

«Мы вновь повторяем послание, которое в этот спектакль вложили сами авторы – о том, что в борьбе добра и зла побеждает всегда добро», – добавил он.

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Сказочный вечер

Партию Одетты-Одиллии исполнила солистка МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Полина Сугидзаки, которая приезжает в Ижевск регулярно – в этом сезоне ее уже можно было увидеть на ижевской сцене в «Лебедином озере» и «Дон Кихоте». Партию Принца Зигфрида исполнил Даниил Пономарев, а злого гения Ротбарта воплотил на сцене заслуженный артист УР Роман Петров.

Артисты признались, что ощущения от выступления на набережной – особенные.

«Для нас это и большая ответственность, и одновременно время вдохновения. Локация выбрана очень удачно, и этот вечер по-настоящему сказочный», – поделилась Полина.

Во время балета, на водной глади, словно белые лебеди, скользили яхты Ижевского яхт-клуба «MORE». Их паруса ловили ветер, который разносил над прудом звуки музыки Чайковского – и казалось, что они танцуют вместе с артистами, становясь полноправными героями этого представления.

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Праздник музыки и гастрономии

Фестиваль «На родине П.И. Чайковского» (6+) продлится до 5 июля. Запланированы десятки бесплатных концертов на набережной Ижевского пруда, центральной площади и других площадках республики. Среди них – опера «Иоланта» (12+, 4 июля в 21:00), мюзикл «Алые паруса» Национального театра Удмуртии (16+, 29 июня в 21:00), концерты оркестра «Арсенал Бэнд» (2 июля в 21:00), ансамбля «Италмас» (1 июля в 21:00), а также выступление Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртии вместе с Всероссийским проектом «Хор Первых на Родине П.И. Чайковского» (3 июля в 18:00).

Кроме того, на центральной площади открылся «Гастрономический посад», где шеф-повара из семи регионов страны готовят блюда, вдохновленные творчеством Чайковского.