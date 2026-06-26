Фестиваль современной удмуртской музыки, «ЗАГС» в День молодежи и фильм «Малыш-каратист»: чем заняться в Ижевске 27 и 28 июня

Сцена из оперетты «Сильва». Фото: Государственный театр оперы и балета Удмуртии

«КП – Ижевск» собрала культурную, спортивную и развлекательную программу на предстоящие выходные – от разнообразных мероприятий на День молодежи до кулинарных мастер-классов и больших киноновинок.

Суббота

День молодежи в Ижевске (12+)

Здоровье, карьера, спорт, творчество и патриотика – все одновременно и в одном месте. На аллее здоровья можно пройти диспансеризацию и поговорить с психологом. Для тех, кто думает о будущем, – ярмарка вакансий, стенды вузов и среднего профессионального образования Удмуртии, площадка молодых предпринимателей.

В интеллектуальном блоке: мастер-классы от Национальной библиотеки, лингвистические игры в Музее Калашникова, эстафеты в Доме Дружбы народов. На спортивных локациях – зарядка с чемпионом по биатлону, разборка АК-12, выставка оружия, дворовые игры, барабанный мастер-класс, спортивные турниры. Активности ведут «Волонтеры Победы», «Юнармия» и молодежный парламент.

Вечером на главной сцене – летний кубок КВН, танцевальный фестиваль и хоровое караоке. На сцене у перголы выступят театр «Птица», театр мод «Элит», вокальный проект «Разные», школа танцев «Штаб» и студия «Облака». Специальный гость праздника – группа «Комната культуры».

- Когда: 27 июня, активности с 10:00, основная программа с 14:00

- Где: Центральная площадь г. Ижевска

- Вход свободный

Ижевский кофейный фестиваль (0+)

Два дня, когда «Открытый сад» становится кофейной столицей Приволжья. Маркет обжарщиков со всей страны – «Сварщица Екатерина», «Нефть Coffee», «Gemma Coffee», «MakBush» и другие – дает возможность попробовать свежеобжаренный кофе напрямую от тех, кто его создает. Параллельно работают гастроулица, крафтовый маркет локальных брендов, лекторий от экспертов и кофейное казино. Для тех, кто следит за индустрией, – отборочные этапы профессиональных чемпионатов. Вечером – диджеи.

- Когда: 27-28 июня, с 10:00 до 20:00

- Где: городское пространство «Открытый сад» (за зданием Горадминистрации)

- Вход свободный

Постер к Ижевскому кофейному фестивалю. Фото: официальное сообщество Tasty Coffee ВК

Мастер-класс по сухому валянию (8+)

Участники освоят технику сухого валяния и унесут домой готовое изделие: брошь или брелок, либо объемную игрушку в зависимости от выбранного формата. Все материалы включены в стоимость, специальных навыков не требуется.

- Когда: 27 июня, 10:00-14:30

- Где: творческая студия «Арт-Сундучок», Квартальный проезд, 82

- Цена: 800-1300 рублей. Предварительно необходимо записаться в группе ВК.

«ЗАГС» в День молодежи (16+)

«НАШЕ Радио» (12+) предлагает скрепить союз под звуки рок-н-ролла. Для каждой пары ведущие проведут символическую церемонию бракосочетания, вручат памятное свидетельство, а фотограф сохранит момент на снимке. Все бесплатно, в порядке живой очереди. Надевайте лучшие наряды, берите кольца и букеты – и приходите создавать свою рок-историю.

- Когда: 27 июня, 14:00-20:00

- Где: между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург»

- Вход свободный

Открытая студия радио «Адам» в День молодежи (0+)

Радио «Адам» (12+) выходит в прямой эфир прямо с праздника. Ведущие будут рассказывать о происходящем на площадке и общаться с гостями – музыкантами, КВНщиками и другими участниками события. Все желающие смогут не просто слушать, а стать частью эфира, поговорить с командой лично и сфотографироваться с любимыми ведущими. Каждый час – подарки.

- Когда: 27 июня, 14:00-20:00

- Где: между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург»

- Вход свободный

Фестиваль современной удмуртской музыки «Дор» (0+)

«Дор» в переводе с удмуртского – дом, родина. Фестиваль проходит уже третий год и каждый раз собирает тех, кому не все равно, куда движется удмуртская культура. В этот раз программа выстроена как музыкальное путешествие во времени: от фольклорных корней до актуальной сцены. В рамках одного дня – концерт, лекторий, презентация проекта «Крезь Гур», маркет, фудкорт и мастер-классы. На сцене выступят post-dukes, IVINAVI, Ladi Sveti, пушнер, Степан Плотников и Антон Васильев.

- Когда: 27 июня, старт в 15:00

- Где: Дом Ремесел, ул. им. Вадима Сивкова, 173

- Вход: с 8 по 26 июня – 800 руб. 27 июня – 900 руб. Дети до 7 лет – бесплатно. Можно оплатить по Пушкинской карте

Постер к фестивалю «Дор». Фото: официальное сообщество фестиваля ВК

Стендап концерт «Четыре комика» (18+)

Субботний вечер в баре и четыре опытных комика со своими лучшими шутками. Ведущий вечера – Денис Микрюков. Билет включает купон на коктейль.

- Когда: 27 июня, сбор гостей 17:30, начало 18:00

- Где: бар «Так или Иначос», ул. Свободы, 173

- Вход: 600 рублей

Оперетта «Сильва» (16+)

Музыка Имре Кальмана – искрометная, блестящая и пронзительная одновременно – была написана в разгар Первой мировой войны и с тех пор не покидает мировых сцен. Молодой князь Эдвин влюблен в звезду мюзик-холла Сильву и намерен жениться на ней вопреки воле отца-аристократа, убежденного, что «красотке кабаре» не место в знатной семье. Классическая история о том, что любовь не считается с происхождением.

- Когда: 27 июня, 18:00

- Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртии, ул. Пушкинская, 221

- Билет: 700-3000 рублей, можно оплатить по Пушкинской карте

Воскресенье

Мастер-класс по изготовлению чайной пары (14+)

На занятии участники работают и за гончарным кругом, и за столом: сначала формируют кружку, затем крепят ручку, лепят блюдце и украшают оба изделия штампами, фигурными скалками, кружевами и стеками. После занятия изделия отправятся в печь на обжиг и под глазурь, а затем вернутся к своим создателям.

- Когда: 28 июня, 13:00-16:00

- Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д. 63Б

- Цена: 2500 рублей, необходимо предварительно записаться

Мастер-класс по изготовлению тарелочек с оттиском (8+)

За два с половиной часа участники сделают две керамические тарелочки с оттисками выбранных растений. Процесс включает работу с глиной: раскатку, проверку на пузырьки воздуха, создание узора с помощью листьев, кружев, штампов и фигурных скалок. Готовые тарелочки будут обожжены и заглазурованы в выбранные цвета – забрать можно через три недели.

- Когда: 28 июня, 17:00-19:30

- Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д. 63Б

- Цена: 2500 рублей, необходимо предварительно записаться

Фото: официальный сайт гончарной школы «Колокол»

Кулинарный мастер-класс «Хачапури и вино» (18+)

Грузинский вечер в кулинарной студии: участники готовят салат с томленой тыквой и брынзой, хачапури по-аджарски и по-мегрельски.

- Когда: 28 июня, 18:00

- Где: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, д. 227

- Цена: 3700 рублей за 1 человека

Благотворительный праздник «Твори Добро» (0+)

Творческая академия «Планета звезд» Елены Гербер, Котофонд и Зооград проводят благотворительный праздник в пользу бездомных животных. Все собранные средства пойдут на помощь тем, кто оказался на улице.

В программе – живая музыка, выступления артистов, мастер-классы для детей и взрослых: лепка из пластилина, броши из фетра и бусин, котики из картона и ниток, брелоки и значки из фанеры, роспись в технике эбру и фрески из песка. Также пройдут беспроигрышная лотерея, викторина с призами от Зоограда и игры для детей. На празднике состоится открытие школы волонтеров, а Котофонд представит фирменные сувениры. На мероприятии объявляется сбор крышек от пластиковых бутылок.

- Когда: 28 июня, 18:00

- Где: центральная площадь г. Ижевска

- Вход свободный

Открытый микрофон в «Огнях» (18+)

Опытные комики проверяют новый материал, начинающие выходят на сцену впервые. Открытый микрофон – живой и непредсказуемый формат, где можно увидеть, как рождается стендап: без монтажа, репетиций и подстраховки.

- Когда: 28 июня, сбор гостей в 19:30, начало 20:00

- Где: караоке-бар «Огни», ул. Удмуртская, 304А

- Вход свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться

Что посмотреть в кино?

«Малыш-каратист» (12+)

Кадр из фильма «Малыш-каратист». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Кадр из фильма «Малыш-каратист». Фото: скриншот из трейлера к фильму

- Страна: Россия

- Жанр: боевик, драма, спортивный, семейный

- Актеры: Роман Курцын («Царевна-лягушка», 6+), Мирон Проворов («Маша и медведи», 6+), Алина Соколова, Магомед Исмаилов

Двенадцатилетний Саша из Москвы оказывается в Пятигорске – родители-врачи уехали в командировку в Африку. Новый город, школьная травля, конфликт с местным лидером Маратом. Когда во время наводнения пропадает связь с родителями, Саша находит опору в карате: строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают мальчику превратить страх в силу.

«Где ты?» (16+)

Кадр из фильма «Где ты?». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Кадр из фильма «Где ты?». Фото: скриншот из трейлера к фильму

- Страна: Россия

- Жанр: мелодрама

- Актеры: Никита Волков («Кощей. Начало», 6+), Анна Богомолова («Мастер и Маргарита», 18+), Валери Зоидова («Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе», 18+), Карина Лазарьянц

Трехмесячный сын Анны и Максима исчезает – и их жизнь разделяется на до и после. Шесть лет спустя Анна пытается отпустить прошлое и начать заново. Максим, врач-анестезиолог, не может остановиться и продолжает искать. История о том, как одна потеря по-разному ломает двух людей, которые когда-то были одним целым.

«Ночной бизнес» (18+)

Кадр из фильма «Ночной бизнес». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Кадр из фильма «Ночной бизнес». Фото: скриншот из трейлера к фильму

- Страна: США, Австралия

- Жанр: боевик, триллер, комедия

- Актеры: Рассел Кроу («Гладиатор», 18+), Люк Эванс («Ворон», 18+), Аарон Пол («Во все тяжкие», 18+), Тереза Палмер («По соображениям совести», 18+)

Манко держит роскошный ночной клуб в Лос-Анджелесе и давно знает, что в его мире правила игры не для слабых. Но когда среди ночи его грабят, унося деньги картеля, ситуация выходит за пределы обычных разборок. Теперь на кону не репутация, а жизни – его собственная и семьи. Придется разобраться с грабителями, ответить перед картелем и не потерять голову – в буквальном смысле.

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