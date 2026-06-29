Куда сходить в Ижевске с 29 июня по 3 июля: мюзикл «Алые паруса» под открытым небом, астродевичник, органный концерт

Интересные мероприятия в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

«КП-Ижевск» собрала для вас интересные и познавательные мероприятия, которые пройдут на этой рабочей неделе.

Понедельник

Киноклуб в «ЛИФТе»

Штаб городских проектов «ЛИФТ» приглашает смотреть кино и думать о нем вслух. Участники разбирают отрывки из известных фильмов и обсуждают, какие психологические смыслы скрываются за сюжетом. Модератор встречи – психолог молодежного центра «ПерспективаПро» Алексей Горбушин.

Когда: 29 июня, 18:00

Где: штаб городских проектов «ЛИФТ», ул. Пушкинская, 216

Вход свободный

Мюзикл «Алые паруса» (16+)

Повесть-феерия Александра Грина в жанре мюзикла. В этой версии классическая история любви и мечты получила новое, современное звучание. В спектакле появились новые герои и неожиданные сюжетные повороты.

Продолжительность – 2 часа 15 минут

Когда: 29 июня, 21:00

Где: набережная Ижевского пруда

Вход свободный

Вторник

Астродевичник (18+)

Вечер астрологии, нумерологии и таро в камерном формате. Профессиональный астролог, астроминеролог и нумеролог Елена Кашменская:

- разберет Солнце и Луну в натальной карте каждой участницы,

- проанализирует архетипы по дате рождения через арканы таро, расчет числа жизненного пути,

- даст совет от Вселенной с помощью натуральных камней и минералов.

Когда: 30 июня, 18:00-20:00

Где: хобби-центр «Арт-Сундучок», проезд Квартальный, 82

Билет: 1500 рублей

Спектакль «Турандот» (16+)

Принцесса Турандот не намерена подчиняться никому. Каждому претенденту на ее руку она задает три загадки и каждого, кто не справился, казнит. Но однажды находится тот, кто дает верные ответы на все три. Казалось бы, игра окончена. Но Турандот не из тех, кто принимает поражение.

Продолжительность – 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Когда: 30 июня, 18:30

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билет: 1100 рублей

Концерт «Рави пишет» (12+)

Таня Равилова – поэтесса из Ижевска – и поэтический проект #рави_пишет выступят на набережной Ижевска вместе с оркестром Театра оперы и балета имени П. И. Чайковского под управлением заслуженного деятеля искусств Удмуртии Льва Накарякова. Авторская поэзия и музыка, живая энергия рок-бэнда и звучание симфонического оркестра – все это соединится в одной программе под открытым небом.

Когда: 30 июня, 21:00

Где: набережная Ижевского пруда

Вход свободный

Сцена из спектакля «Турандот». Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии

Среда

Кружка «Сюрприз на круге» (14+)

На этом занятии вы создадите кружку с секретом: внутри будет спрятана маленькая фигурка – зайчик, лисенок, котенок или любой другой зверек по вашему желанию. Сначала на гончарном круге формируется основание кружки, затем лепится фигурка и закрепляется внутри. В финале – роспись ангобами, специальными красками по глине.

Когда: 1 июля, 13:00-16:00

Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д. 63Б

Цена: 2500 рублей

Акустический концерт группы «Стерва» (18+)

Ижевская панк-рок-группа «Стерва» приглашает на акустический вечер в формате живого общения с музыкантами. На разогреве выступят энергичные «Бочка пороха» и «Odissèa».

Когда: 1 июля, 20:00

Где: Mediator lounge live bar, ул. Карла Маркса, 177б

Цена: свободная

Такой может получиться ваша кружка. Фото: гончарная школа «Колокол»

Четверг

Вечер с художницей «История одной картины» (12+)

Резидент арт-мануфактуры «Август», ижевская художница и профессиональный искусствовед Мария Медведева проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Расскажите, птицы…» и расскажет историю создания ключевой работы от первого замысла до финального штриха. Разговор продолжится о современной графике: приемах, подходах и актуальных тенденциях. В программе также подъем на смотровую площадку и чаепитие.

Когда: 2 июля, 18:00

Где: выставочный салон «Оранжерея искусств», ул. Кирова, 8г

Билет: 300 рублей. Необходимо написать в сообщения группы о желании участвовать

Концерт оркестра «Виртуозы Москвы» (12+)

В рамках 69-го фестиваля искусств «На родине Чайковского» Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представит программу «[Neo]Барокко». Прозвучат произведения Баха, Барбера, Вивальди и Низамова.

Дирижер – Джереми Уолкер из Лондона, художественный руководитель оркестра – Владимир Спиваков.

Когда: 2 июля, 20:00

Где: Стадион «Динамо», ул. Пушкинская, 197

Билет: 1000-2500 рублей. Можно оплатить по Пушкинской карте

Кулинарный мастер-класс «Итальянская кухня» (18+)

Участники приготовят три блюда итальянской кухни: салат с говядиной и сыром фета, паста с соусом из четырех сыров и тирамису.

Когда: 2 июля, 19:00

Где: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, д. 227

Билет: 4400 рублей за 1 человека

Художница и искусствовед Мария Медведева. Фото: официальное сообщество «Оранжереи искусств» ВК

Пятница

Фестиваль экстрима и музыки MAD MARS* 2026 (0+)

Двухдневный фестиваль на природе с мотозаездами, театрализованным фаер-шоу и двумя музыкальными сценами с артистами разных жанров. Для любителей экстрима – специальная зона от OLD WOOD GARAGE. Для семей с детьми – детская площадка, мастер-классы и ярмарка творчества. На территории – палаточный городок.

*Mad Mars – в переводе на русский «Безумный Марс»

Когда: 3-4 июля, 10:00

Где: эко-курорт «Родники», с. Люкшудья.

Билет: от 1000 рублей

Лекция «Наслаивание и новая уникальность» (16+)

Парфюмерный бутик «Na parfume» разбирает искусство наслаивания ароматов. На лекции можно узнать:

- сколько ароматов можно смешивать,

- какие сочетания заведомо не работают,

- как правильно наносить слои, чтобы они звучали гармонично,

- как создать новые образы из ароматов, которые уже есть в вашей коллекции.

Когда: 3 июля, 18:00

Где: парфюмерный бутик «Na parfume», ул. Красная, 118к2

Вход свободный, необходимо предварительно написать администратору

Концерт органиста Тимура Халиуллина (6+)

В рамках 69-го фестиваля «На родине Чайковского» на стадионе «Динамо» прозвучит орган в исполнении Тимура Халиуллина. Вместе с солистом выступят Государственный симфонический оркестр Удмуртии под управлением Николая Роготнева и Государственный квартет имени Газизы Жубановой «Казах Квартет».

Когда: 3 июля, 20:00

Где: Стадион «Динамо», ул. Пушкинская, 197

Билет: 1000-2000 рублей. Можно оплатить по Пушкинской карте

Артем Пора Домой в «Нино играет в домино» (18+)

Кафе «Нино» отмечает день рождения, и хэдлайнером вечера стал Артем Пора Домой – диджей, чьи атмосферные миксы давно прописались в летних плейлистах и на вечеринках. Компанию Артему составят ижевские диджеи. Танцы на веранде под открытым небом, хинкали, вино и грузинское гостеприимство – все в лучших традициях «Нино».

Когда: 3 июля, 22:00

Где: кафе «Нино играет в домино», ул. Максима Горького, 88

Билет: 2000 рублей – танцпол, 2500 рублей – место за столиком

Постер к выступлению диджея Артем Пора Домой. Фото: Welcome Group

Что посмотреть в кино?

«Дед Фомич» (12+)

Фомич хочет помириться с детьми и внуками, но прямой разговор – явно не его метод. Чтобы собрать семью под одной крышей, он притворяется смертельно больным. Примирение идет не по плану, но Фомич не сдается: когда все окончательно летит под откос, в ход идет запасной план. Он срабатывает. Ну… почти.

Страна: Россия

Актеры: Николай Добрынин («Против всех», 18+), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», 18+), Андрей Мерзликин («Молодежка», 18+), Глеб Калюжный («Красный шелк», 16+)

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

«Оно приходит снизу» (18+)

Изабель переезжает с детьми в престижный жилой комплекс с подозрительно низкой арендой. Поначалу это кажется просто удачей. Но чем дольше семья живет в новой квартире, тем очевиднее: что-то здесь не так. Странности накапливаются, тревога нарастает, и Изабель все сильнее убеждается: угроза исходит снизу – в буквальном смысле этого слова.

Страна: Испания

Актеры: Марибель Верду («Лабиринт Фавна», 16+), София Отеро, Сорион Эгилеор («Платформа», 19+), Мириам дель Прадо

Год: 2026

Жанр: ужасы

«Папа, купи песика» (6+)

Милана наконец получает долгожданного щенка Дипика – и тут же теряет его на прогулке. Пока девочка ведет поиски, щенок осваивается в большом городе: заводит друзей – уличного Кота и крысу Бенгса, влюбляется в чихуахуа Табби и постепенно превращается из домашнего любимца в настоящего уличного героя.

Страна: Россия, Беларусь

Год: 2026

Жанр: мультфильм, семейный, приключения

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