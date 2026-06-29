Куда сходить в Ижевске с 29 июня по 3 июля: мюзикл «Алые паруса» под открытым небом, астродевичник, органный концерт

Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП
«КП-Ижевск» собрала для вас интересные и познавательные мероприятия, которые пройдут на этой рабочей неделе.
Киноклуб в «ЛИФТе»
Штаб городских проектов «ЛИФТ» приглашает смотреть кино и думать о нем вслух. Участники разбирают отрывки из известных фильмов и обсуждают, какие психологические смыслы скрываются за сюжетом. Модератор встречи – психолог молодежного центра «ПерспективаПро» Алексей Горбушин.
Когда: 29 июня, 18:00
Где: штаб городских проектов «ЛИФТ», ул. Пушкинская, 216
Вход свободный
Мюзикл «Алые паруса» (16+)
Повесть-феерия Александра Грина в жанре мюзикла. В этой версии классическая история любви и мечты получила новое, современное звучание. В спектакле появились новые герои и неожиданные сюжетные повороты.
Продолжительность – 2 часа 15 минут
Когда: 29 июня, 21:00
Где: набережная Ижевского пруда
Вход свободный
Астродевичник (18+)
Вечер астрологии, нумерологии и таро в камерном формате. Профессиональный астролог, астроминеролог и нумеролог Елена Кашменская:
- разберет Солнце и Луну в натальной карте каждой участницы,
- проанализирует архетипы по дате рождения через арканы таро, расчет числа жизненного пути,
- даст совет от Вселенной с помощью натуральных камней и минералов.
Когда: 30 июня, 18:00-20:00
Где: хобби-центр «Арт-Сундучок», проезд Квартальный, 82
Билет: 1500 рублей
Спектакль «Турандот» (16+)
Принцесса Турандот не намерена подчиняться никому. Каждому претенденту на ее руку она задает три загадки и каждого, кто не справился, казнит. Но однажды находится тот, кто дает верные ответы на все три. Казалось бы, игра окончена. Но Турандот не из тех, кто принимает поражение.
Продолжительность – 2 часа 30 минут с одним антрактом.
Когда: 30 июня, 18:30
Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Билет: 1100 рублей
Концерт «Рави пишет» (12+)
Таня Равилова – поэтесса из Ижевска – и поэтический проект #рави_пишет выступят на набережной Ижевска вместе с оркестром Театра оперы и балета имени П. И. Чайковского под управлением заслуженного деятеля искусств Удмуртии Льва Накарякова. Авторская поэзия и музыка, живая энергия рок-бэнда и звучание симфонического оркестра – все это соединится в одной программе под открытым небом.
Когда: 30 июня, 21:00
Где: набережная Ижевского пруда
Вход свободный
Кружка «Сюрприз на круге» (14+)
На этом занятии вы создадите кружку с секретом: внутри будет спрятана маленькая фигурка – зайчик, лисенок, котенок или любой другой зверек по вашему желанию. Сначала на гончарном круге формируется основание кружки, затем лепится фигурка и закрепляется внутри. В финале – роспись ангобами, специальными красками по глине.
Когда: 1 июля, 13:00-16:00
Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д. 63Б
Цена: 2500 рублей
Акустический концерт группы «Стерва» (18+)
Ижевская панк-рок-группа «Стерва» приглашает на акустический вечер в формате живого общения с музыкантами. На разогреве выступят энергичные «Бочка пороха» и «Odissèa».
Когда: 1 июля, 20:00
Где: Mediator lounge live bar, ул. Карла Маркса, 177б
Цена: свободная
Вечер с художницей «История одной картины» (12+)
Резидент арт-мануфактуры «Август», ижевская художница и профессиональный искусствовед Мария Медведева проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Расскажите, птицы…» и расскажет историю создания ключевой работы от первого замысла до финального штриха. Разговор продолжится о современной графике: приемах, подходах и актуальных тенденциях. В программе также подъем на смотровую площадку и чаепитие.
Когда: 2 июля, 18:00
Где: выставочный салон «Оранжерея искусств», ул. Кирова, 8г
Билет: 300 рублей. Необходимо написать в сообщения группы о желании участвовать
Концерт оркестра «Виртуозы Москвы» (12+)
В рамках 69-го фестиваля искусств «На родине Чайковского» Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представит программу «[Neo]Барокко». Прозвучат произведения Баха, Барбера, Вивальди и Низамова.
Дирижер – Джереми Уолкер из Лондона, художественный руководитель оркестра – Владимир Спиваков.
Когда: 2 июля, 20:00
Где: Стадион «Динамо», ул. Пушкинская, 197
Билет: 1000-2500 рублей. Можно оплатить по Пушкинской карте
Кулинарный мастер-класс «Итальянская кухня» (18+)
Участники приготовят три блюда итальянской кухни: салат с говядиной и сыром фета, паста с соусом из четырех сыров и тирамису.
Когда: 2 июля, 19:00
Где: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, д. 227
Билет: 4400 рублей за 1 человека
Фестиваль экстрима и музыки MAD MARS* 2026 (0+)
Двухдневный фестиваль на природе с мотозаездами, театрализованным фаер-шоу и двумя музыкальными сценами с артистами разных жанров. Для любителей экстрима – специальная зона от OLD WOOD GARAGE. Для семей с детьми – детская площадка, мастер-классы и ярмарка творчества. На территории – палаточный городок.
*Mad Mars – в переводе на русский «Безумный Марс»
Когда: 3-4 июля, 10:00
Где: эко-курорт «Родники», с. Люкшудья.
Билет: от 1000 рублей
Лекция «Наслаивание и новая уникальность» (16+)
Парфюмерный бутик «Na parfume» разбирает искусство наслаивания ароматов. На лекции можно узнать:
- сколько ароматов можно смешивать,
- какие сочетания заведомо не работают,
- как правильно наносить слои, чтобы они звучали гармонично,
- как создать новые образы из ароматов, которые уже есть в вашей коллекции.
Когда: 3 июля, 18:00
Где: парфюмерный бутик «Na parfume», ул. Красная, 118к2
Вход свободный, необходимо предварительно написать администратору
Концерт органиста Тимура Халиуллина (6+)
В рамках 69-го фестиваля «На родине Чайковского» на стадионе «Динамо» прозвучит орган в исполнении Тимура Халиуллина. Вместе с солистом выступят Государственный симфонический оркестр Удмуртии под управлением Николая Роготнева и Государственный квартет имени Газизы Жубановой «Казах Квартет».
Когда: 3 июля, 20:00
Где: Стадион «Динамо», ул. Пушкинская, 197
Билет: 1000-2000 рублей. Можно оплатить по Пушкинской карте
Артем Пора Домой в «Нино играет в домино» (18+)
Кафе «Нино» отмечает день рождения, и хэдлайнером вечера стал Артем Пора Домой – диджей, чьи атмосферные миксы давно прописались в летних плейлистах и на вечеринках. Компанию Артему составят ижевские диджеи. Танцы на веранде под открытым небом, хинкали, вино и грузинское гостеприимство – все в лучших традициях «Нино».
Когда: 3 июля, 22:00
Где: кафе «Нино играет в домино», ул. Максима Горького, 88
Билет: 2000 рублей – танцпол, 2500 рублей – место за столиком
«Дед Фомич» (12+)
Фомич хочет помириться с детьми и внуками, но прямой разговор – явно не его метод. Чтобы собрать семью под одной крышей, он притворяется смертельно больным. Примирение идет не по плану, но Фомич не сдается: когда все окончательно летит под откос, в ход идет запасной план. Он срабатывает. Ну… почти.
Страна: Россия
Актеры: Николай Добрынин («Против всех», 18+), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», 18+), Андрей Мерзликин («Молодежка», 18+), Глеб Калюжный («Красный шелк», 16+)
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
«Оно приходит снизу» (18+)
Изабель переезжает с детьми в престижный жилой комплекс с подозрительно низкой арендой. Поначалу это кажется просто удачей. Но чем дольше семья живет в новой квартире, тем очевиднее: что-то здесь не так. Странности накапливаются, тревога нарастает, и Изабель все сильнее убеждается: угроза исходит снизу – в буквальном смысле этого слова.
Страна: Испания
Актеры: Марибель Верду («Лабиринт Фавна», 16+), София Отеро, Сорион Эгилеор («Платформа», 19+), Мириам дель Прадо
Год: 2026
Жанр: ужасы
«Папа, купи песика» (6+)
Милана наконец получает долгожданного щенка Дипика – и тут же теряет его на прогулке. Пока девочка ведет поиски, щенок осваивается в большом городе: заводит друзей – уличного Кота и крысу Бенгса, влюбляется в чихуахуа Табби и постепенно превращается из домашнего любимца в настоящего уличного героя.
Страна: Россия, Беларусь
Год: 2026
Жанр: мультфильм, семейный, приключения
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