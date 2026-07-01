Каким будет июль 2026 в Ижевске: вернется ли летнее тепло после дождливого июня

Что принесет второй месяц лета? Фото: envato elements

Июнь в этом году оказался совсем не таким, каким его ждали ижевчане. Из-за дождей и прохлады казалось, что настоящее лето так и не началось. Изменится ли ситуация в июле, вернется ли тепло и насколько дождливым окажется второй месяц сезона? Собрали предварительные прогнозы от синоптиков и интернет-сервисов.

Июнь подвел

Несмотря на впечатление прохладного и сырого месяца, метеорологическая статистика говорит об обратном. По данным сервиса «Погода и климат», средняя температура июня составила +16,6 °C при климатической норме +16,8 °C.

Самым теплым днем стало 16 июня, когда воздух прогрелся до +25,9 °C, а наиболее холодным оказался 29 июня – тогда температура опускалась до +6,5 °C.

Осадков выпало больше обычного: 72 мм при норме 63 мм, или около 115% среднемноголетнего значения.

По словам ижевского эколога Дмитрия Адаховского, такая ситуация укладывается в современные климатические тенденции. В последние годы заметнее всего теплеют холодные месяцы года, тогда как летом устойчивого роста температуры не наблюдается. При этом на севере Западной Сибири июнь оказался действительно рекордным: в Сургуте температура превысила норму на 7,4 градуса, в Ханты-Мансийске – на 5,7. Это беспрецедентные значения.

При этом, по его словам, повышенное количество осадков идет природе только на пользу.

По словам эколога, на июль прогноз пока выглядит благоприятным: сильной жары не ожидается, но и с влагой проблем быть не должно.

Какую погоду ждать в июле

По предварительным данным Гидрометцентра России, июль в Удмуртии пройдет без заметных отклонений от климатической нормы.

Ижевск в розовой зоне – июльские температуры будут около нормы. Фото: meteoinfo.ru

Дневная температура будет чаще всего держаться в пределах +22…+27 °C, ночью ожидается +11…+16 °C. Пока предпосылок для продолжительной аномальной жары синоптики не видят.

С осадками ситуация также обещает быть спокойной. За месяц прогнозируется 66–82 мм дождей – это соответствует обычным значениям для середины лета. Основную часть осадков составят кратковременные грозовые ливни.

Ижевск в зеленой зоне – осадков в июле будет тоже около нормы. Фото: meteoinfo.ru

Если прогноз оправдается, июль окажется гораздо комфортнее июня: без экстремальной жары, но и без продолжительных периодов сырой прохладной погоды. Впрочем, синоптики напоминают, что летом атмосферные процессы меняются быстро, поэтому полностью исключать кратковременные похолодания, сильный ветер и затяжные дожди пока нельзя.

Каким июль бывал раньше

За последние 25 лет второй месяц лета в Ижевске не раз преподносил сюрпризы.

Самым жарким остается июль 2010 года, когда среднемесячная температура достигла +22,4 °C. Почти столь же теплыми были 2011, 2016 и 2023 годы – около +21,1 °C.

Таким был июль в Ижевске в разные годы. Фото: Погода и климат

Совсем иной характер носили 2014 и 2015 годы, когда средняя температура июля составила лишь +15,6–15,7 °C. Таким образом, разброс между самым теплым и самым прохладным июлем достигает почти семи градусов.

Что обещают интернет-сервисы

По прогнозу Гидрометцентра России, начало июля будет теплым, но дождливым. С 1 по 3 июля днем ожидается +23…+24 °C, вероятность осадков достигнет 69–95%. Затем воздух прогреется до +27 °C, однако кратковременные дожди сохранятся. Ночью температура составит +13…+18 °C. Давление останется стабильным, ветер – слабым.

Погода Mail.ru также предрекает теплый июль с периодическими дождями и грозами. В начале месяца днем прогнозируется +22…+26 °C, к 4–5 июля воздух может прогреться до +28 °C. Во второй половине месяца температура сохранится в пределах +23…+27 °C, а осадки станут менее частыми.

По наблюдениям Адаховского, в этом году необычайно много гусениц дневного павлиньего глаза. Фото: Дмитрий Адаховский

По данным Гисметео, первая декада июля пройдет при +21…+27 °C с кратковременными дождями и грозами. Затем температура немного снизится до +21…+24 °C, а к концу месяца установится на уровне +20…+22 °C.

Наиболее оптимистичный прогноз дает Яндекс.Погода. По данным сервиса, нас ждет теплый июль с дневной температурой +22…+25 °C, большим количеством солнечных дней и лишь кратковременными дождями. Во второй половине месяца существенных изменений не прогнозируется: днем сохранится +24…+25 °C, ночью – +12…+13 °C.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Длительный штиль или сильные вспышки: когда ждать магнитных бурь в Удмуртии в июле 2026

Куда сходить в Ижевске с 29 июня по 3 июля: мюзикл «Алые паруса» под открытым небом, астродевичник, органный концерт

Зубы выпадают с кровью: о чем говорят сны после 40 лет у жителей Ижевска